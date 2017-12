Brabant kleurt langzaam wit. Heeft u een mooie sneeuwfoto gemaakt?

Gijs de Reijke wint publieksprijs Brabant in Beeld

8 december Gijs de Reijke uit Den Bosch heeft met zijn foto van de zon die opkomt boven de mistige boomtoppen in het Oisterwijkse bos de publieksprijs gewonnen van Brabant in Beeld. Dat maakte Lex Hoge van Canon Nederland van vrijdagmiddag bekend in de Willem Twee in Den Bosch waar de expositie Brabant in Beeld te zien is.