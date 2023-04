Briljanten paar Vervoort: ‘Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd’

Gelukkig getrouwd Briljanten paar Ben (88) en Hennie (88) Hagen uit Den Bosch: ‘Liefde is troost vinden dicht bij elkaar’

DEN BOSCH - Ben Hagen (88) en Hennie Verwoert (88) komen allebei uit Arnhem, waar ze elkaar na de oorlog weer vonden. Sinds hun verhuizing naar Den Bosch wonen ze al 58 jaar in hetzelfde appartement in Boschveld. Deze week is het bruidspaar 65 jaar getrouwd.