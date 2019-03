De schoenmakerswinkel van Jan van den Nieuwenhuijzen is al een museum op zich

MIJN BDIn deze verhalenserie nemen we een kijkje in privémusea aan huis. Deze keer het schoenenmuseum van Jan van den Nieuwenhuijzen in Den Bosch.

De glazen deuren van de vitrinekasten houdt hij angstvallig dicht. Voor het stof. Want tientallen kwetsbare miniatuurschoentjes afstoffen, daar begint hij liever niet aan.

Jan van den Nieuwenhuijzen (71), in Den Bosch beter bekend als Jan de schoenmaker, zit al zijn hele leven tussen de schoenen. Zijn vader verhuisde ooit vanuit Schoenlapperslaand naar Den Bosch. ,,Hij kon hier tien gulden meer verdienen en dan ga je”, zegt Jan. ,,Het is al bij mijn overgrootvader begonnen. Hij was schoenmaker in Dongen.”

Ook Jan en zijn broer gingen het vak in. Al lonkte de muziek ook nog even. Jan was zanger en gitarist in de band Bonnie Louise. Het bewijs haalt hij in de vorm van een fotoboek onder de toonbank vandaan. ,,Maar toen mijn vader overleed, ging ik de zaak in. Zo ging dat in die tijd. Dat was in 1962.”

Volledig scherm Een overzicht van de winkel en het museumpje. Foto Janneke Hobo © Janneke Hobo

Niks veranderd

De oude winkel, te vinden onder de poort aan de Geert van de Woustraat, is in die tijd niets veranderd. En daarom al een museum op zich. Op de toonbank ligt een grote papieren agenda, want aan internet doet Jan niet. Nee, je brengt hier gewoon je kapotte schoenen en die haal je twee dagen later weer op. En dan zijn ze nog netjes gepoetst ook. Maar het meest in het oog springt de glazen vitrinekast. Met daarin een uitgebreide verzameling miniatuurschoenen. Van kleine tinnen schoentjes, nog geen twee centimeter groot (inclusief schoenendoos), tot schoentjes uit een Frans kasteel. Door de kasteelvrouw destijds als asbak gebruikt. Maar ook miniatuur herenschoenen van Greve, een Waalwijks schoenenmerk dat bekend staat om zijn vakmanschap. En persoonlijk favoriet is het bronzen beeld van een schoenmaker. Gekregen van een grossier. ,,De meeste schoenen krijg ik van klanten en bekenden. Of ik koop ze zelf op vlooienmarkten of in het buitenland. Kijk, deze schoentjes komen uit Hongarije. Die worden daar op straat gemaakt voor toeristen. Een prachtig stukje vakwerk.”

Volledig scherm Dit bronzen beeld is een van de pronkstukken van het museum. Foto Janneke Hobo © Janneke Hobo

De laars van Klein Duimpje

Eén schoen valt uit de toon. Hij is namelijk enorm groot, zo’n halve meter hoog. ,,Dit is de laars van Klein Duimpje, afkomstig uit het Land van Ooit in Drunen. Toen het park dicht ging, verkocht een oud-medewerker deze laars op een rommelmarkt. En die moest ik natuurlijk hebben, bedacht mijn schoonmoeder.”

Naast de schoenen ligt er ook een arsenaal aan oud werktuig van een schoenmaker. Natuurlijk verschillende leesten, maar ook tangen om haakjes mee te stansen of een voorwerp dat een mooi prikrandje langs de hak kan maken. ,,Bijna alles is afkomstig van mijn vader en opa. Ze hebben het allemaal netjes bewaard, soms nog met een briefje erbij. Dat geeft het extra waarde.”

Definitief dicht

Zijn museumcollectie is van dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 tot 13.00 uur te bewonderen. Want dan is zijn winkel open. Jan oefent nog vier ochtenden per week zijn vak uit, ook al is hij de pensioenleeftijd al ver voorbij. Maar er komt een tijd dat hij de deur definitief achter zich dicht moet trekken. ,,Want ik heb geen opvolger. Er komt na vele generaties een eind aan. Mijn broer is in 2012 plotseling overleden. Hij was schoenmaker in de Kruiskamp.”

Toch hoopt hij dat zijn bijzondere collectie niet verloren gaat. ,,Ik zou het graag terugzien in het Nederlands Schoenen en Leder Museum in Waalwijk. Daar zou het thuishoren.” En stiekem ziet hij het ook al voor zich: een mooie vitrinekast waarin zijn kostbare schatten worden uitgestald. En misschien zelfs een bordje erbij: ‘Hier ziet u de collectie van Jan van den Nieuwenhuijzen, voormalig schoenmaker en verzamelaar in Den Bosch’. ,,Wat zou dat mooi zijn!”

Heeft u ook een klein museum aan huis waar u graag meer over zou willen vertellen? Stuur een e-mail naar mijnbd@bd.nl

Het museum van Jan van den Nieuwenhuijzen is te vinden aan de Geert van Woustraat 25, Den Bosch, onder de poort. Het is van dinsdag tot en met vrijdag te bezoeken (8.00 tot 13.00 uur) in zijn schoenmakerij. U vindt hier een verzameling gereedschap van een schoenmaker en miniatuurschoentjes. Tel: 073-6140412