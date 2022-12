De soundtrack van je leven: lezers delen hun mooiste herinnering aan hun favoriete plaat

Mijn BDIedereen heeft wel een nummer dat speciale herinneringen oproept. Het brengt je terug in de gezellige keuken van je moeder. Of geeft je weer kriebels in je buik, net als toen je je grote liefde tegenkwam. De plaat en zijn verhaal, gedeeld door lezers. ,,We zijn inmiddels zestig en zeventig, maar als mijn broer, zussen en ik dit nummer horen staan we te swingen op stoelen en tafels.”

Pearl Jam, Just Breathe

Voor mij is het nummer Just Breathe van Pearl Jam erg speciaal. Ten eerste omdat ik het heb mogen draaien bij de uitvaart van mijn beste vriend in 2010. Het nummer gaat over relaties. Het zegt: ‘wees gewoon samen. Praat niet, haal alleen adem en voel elkaars aanwezigheid’.

De afgelopen jaren hebben we binnen ons gezin nodige meegemaakt, zowel op het sociale vlak als op gebied van gezondheid. Maar iedere gebeurtenis zorgde er voor dat de band hechter werd en bleef. We waren er voor elkaar. Vorig jaar november kreeg ik corona, werd opgenomen in het ziekenhuis en kwam op de IC terecht aan de beademing. Kort voor ik in slaap gebracht werd moesten mijn vrouw en ik allebei aan dit nummer denken. De laatste regels van de tekst luiden namelijk:

Nothing you would take

Everything you gave

Hold me ‘til I die

Meet you on the other side.

Het was namelijk nog maar de vraag of ik terug zou keren. Dat is gelukkig wel gebeurd. Maar Just Breathe heeft nu wel een extra emotionele betekenis voor ons gekregen.

Hans Nuijten, Tilburg

Travelling Wilburys, End of the Line

Met de fantastische muziek van de Travelling Wilburys op onze walkmans reisden we in de winter van 1988-1989 door de Sinaï van Israël naar Egypte. Cor en Tom maakten me warm voor deze gelegenheidsband met Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison en Jef Lynne.

Ondanks het woestijnzand in onze oren, klonken de rauwe stemmen en prachtige gitaarklanken van de Travelling Wilburys als muziek voor de eeuwigheid. Met name het nummer End of the Line heb ik later ook stukgedraaid. Vaak werden we tijdens het draaien van deze muziek teruggezogen naar die bijzondere en avontuurlijke tijd. Ook bij het overlijden van Cor in 2019... End of the Line.

Ger Willink, Den Bosch

Johnny Lion, Sophietje

Sophietje van Johnny Lion is voor mij al van kleins af aan heel belangrijk geweest. Mijn vader, destijds vertegenwoordiger van een hardhouthandel, at wel eens zijn boterham in een café. In die tijd kon je de oude singletjes die uit de jukebox verwijderd werden, kopen voor een kwartje. Zo kreeg ik, vier of vijf jaar oud, het plaatje kado van mijn vader. Met balpen werd een kruisje gezet op de a-kant, want lezen kon ik niet.

Dit plaatje is me erg dierbaar, niet alleen omdat het mijn allereerste was, maar ook omdat mijn vader er voor mij zijn eigen versie op zong: ‘zij dronk ranja met een rietje, ons Anietje’.

Helemaal onbetaalbaar werd het voor mij omdat ik mijn vader al vroeg moest missen. Slechts twintig jaar was ik toen hij overleed, 58 jaar oud. Dan worden dit soort tastbare herinneringen aan mensen waar je veel van gehouden hebt, steeds belangrijker.

En dat oude plaatje van een kwartje is niet te koop, al bieden ze een miljoen!

Anita van Iersel, Tilburg

Michael Jackson, Thriller

Mijn broers zaten er vol van: den nieuwe clip van Michael Jackson met echte zombies! Ik was nog jong en mocht de videoclip niet zien van mijn moeder. Ze was bang dat ik er over ging dromen. Maar natuurlijk keek ik stiekem met mijn broers mee. Mijn moeder had gelijk, de zombies maakten een grote indruk en ik werd die week ‘s nachts regelmatig wakker. Als ik het nummer of de clip voorbij zie komen, moet ik altijd aan vroeger denken, aan mijn stoere broers.

Alie Dekkers, Veghel

Golden Earring, Weekend Love

Ik dacht meteen aan Weekend Love van de Golden Earring. Ik was vijftien jaar en stond naast mijn huidige echtgenoot. Het was 1981 op terrein het Laar. Ze speelden daar in een grote tent de sterren van de hemel en George Kooymans keek mijn kant op.

Ik maakte ‘het aan’ met Chris. Het bleef ook toen ook bij een paar weekeinden ‘love’. Jaren later ontmoetten wij elkaar opnieuw en werd het echt Radar Love en nu zijn we bijna 25 jaar getrouwd.

Na een concert van Golden Earing in 013, enkele jaren terug, mochten we tijdens een nazit bij de artiesten zitten. Chris heeft het toen tegen een van de bandleden verteld. Dat eerste moment blijft in ons geheugen gegrift. Bij die twee nummers gaat de volumeknop altijd op de hoogste stand.

Hildegard van Draanen, Tilburg

Rob de Nijs, Ritme van de regen

,,Zachtjes tikt de regen tegen het zolderraam, ritme van de eenzaamheid.” Ik hoor het mijn moeder nog zingen met haar heldere stem. Dit nummer doet mij terugdenken aan mijn jeugd. Aan mijn moeder en aan de tijd dat alles vanzelfsprekend was. Mijn moeder is er helaas niet meer en ook Rob de Nijs heeft zijn laatste optreden gegeven. Gelukkig blijft muziek bestaan. Ik hoef dit nummer maar te luisteren en ik ben weer terug in de warme en gezellige keuken van mijn moeder.

Ida Vermeer, Oss

ABBA, Happy New Year

Het nummer Happy New Year van ABBA heeft een speciale betekenis voor mij. Daar word ik nog steeds emotioneel van als ik het hoor. Onze zoon werd geboren tijdens kerst 2000. En een paar dagen later werd uiteraard om 0.00 uur tijdens de eerste minuten van 2001 dit prachtige nummer gespeeld. Wat een bijzonder moment was dat voor ons! Inmiddels zijn we 22 jaar verder, maar dit ABBA-geluid raakt me nog altijd.

Josie Roorda, Den Bosch

Karin Kent, Dans je de hele nacht met mij

Ik heb meerdere liedjes die bij een fase van mijn leven horen, maar deze is de allereerste; Dans je de hele nacht met mij van Karin Kent. Ik was acht jaar en voor het eerst met mijn ouders op vakantie. Ze hadden een huisje gehuurd op vakantiepark IJsselheide in Wezep. In mijn ogen heel lang met de trein en onder de indruk van Utrecht Centraal kwamen we op ons eindstation en ging de reis verder met de taxi.

Het huisje bestond uit een keuken/zitkamer met een houten vloer. Een paar huisjes verder zat acteur Piet Hendriks die bekend was van de tv-serie Ja zuster nee zuster. Na een paar dagen durfde ik om een handtekening te vragen (ik heb hem nog steeds).

Maar nu over het nummer Dans je de hele nacht met mij. We hadden een radio en wanneer ik het liedje hoorde danste ik met mijn slippers met houten zolen zo hard als ik kon op de houten vloer in het huisje. Dat maakte zo’n mooi hard geluid, maar mijn ouders dachten daar anders over. Het moest zachter. Wat even lukte maar dan ging het weer van klepper-de-klep op de vloer.

Ik genoot van het dansen. Als het niet op de radio was zong ik het zelf, want gedanst moest er worden. Ook in de kantine heb ik heel wat geld in de jukebox gestopt. Dansen is iets wat ik heel mijn leven heb gedaan. Eerst jaren bij de dansmariekes en later meer dan twintig jaar gevolksdanst. Ook nu geniet ik nog steeds als ik een avond kan dansen.

Marion Korsten. Nuland

Tavares, Heaven must be missing an angel

Het nummer Heaven must be missing an angel van Tavares is voor ons als broer en zussen het beste dansnummer ever! We hoorden het voor het eerst halverwege de jaren zeventig in de disco toen we tussen de 15 en 25 waren. We waren meteen laaiend enthousiast.

We trouwden, kregen kinderen en kleinkinderen en bij elk feest, familieweekend of nieuwjaarsborrel van onze familie werd het gedraaid en sprongen de meesten van ons op stoelen of tafel om heerlijk mee te dansen. En ook de de kinderen en kleinkinderen doen dan vrolijk mee.

Over drie weken is er weer een familiediner voor alleen de senioren, inmiddels tussen de 60 en 70 jaar, en ik verheug me nu al weer enorm op ouderwets swingen met broer en zussen op stoelen en tafel op het nummer Haven must be missing een angel.

Of het nummer op mijn crematie gedraaid gaat worden? ik hoop het!

Hermie Bloem, Den Bosch

Sweet Smoke, Just a Poke

Ik was uitgenodigd op het afscheidsfeest van Jack van Boxtel. In eerste instantie wilde ik niet gaan omdat hij op mijn verjaardagsfeest niet was verschenen. Maar ik had de elpee van Sweet Smoke net gekocht en wilde die toch aan Jack laten horen. Hij speelde samen met mijn broer in de band Red Dust.

Ik kwam laat op zijn feest en ging zitten. Nog veel later kwam een mooi meisje door de achterdeur binnen. Ik vroeg aan Jack: ,,wie is dat?” Het was zijn zus Annelies die ik niet herkend had. Er was nog een stoel leeg naast mij en Annelies ging daar zitten. De rest is historie, volgend jaar zijn we vijftig jaar getrouwd.

De elpee vond Jack overigens slecht, geen muziek volgens hem.

Charles Lemmers, Tilburg

The Beatles, She loves you

Het is 6 juni 1964. Ik was 7 jaar oud en woonde destijds in het West-Friese dorpje Blokker. In de veilinghal Op Hoop Van Zegen aldaar hebben The Beatles hun enige twee optredens in Nederland gegeven. Tussen de fruitkisten vond het middag- en avondoptreden plaats.

Na het eerste optreden werd de veilinghal weer in orde gebracht en de vloeren moesten worden aangeveegd. Ik kreeg als kleine jongen destijds een bezem in mijn handen gedrukt. Aan het werk. Ik mocht daar binnen aanwezig zijn, omdat mijn oom lid was van het veilingbestuur. Ik heb de optredens van The Beatles zelf helaas nooit gezien, maar ik heb echter van dichtbij door de veilingmuren heen hun muziek goed kunnen horen.

Als klein jongetje begreep ik niet veel van alle hectiek, maar dat er iets heel bijzonders plaatsvond, dat begreep ik maar al te goed. De muziek van The Beatles heeft de verdere interesse in mijn muzikale leven blijvend gevormd. En als ik de nummers van de Blokkerse setlist She loves you, I saw her standing there, I want to hold your hand en Can’t buy me love hoor, dan brengt het me terug naar die onvergetelijke belevenis en naar die kleine jongen in verwondering.

Piet Karsten, Vught