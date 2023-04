Diamanten paar Cor en Bets Kersten hebben een molleboon en een blauwvinger. En elkaar

Gelukkig getrouwd Diamanten paar Jos (83) en Corrie Kamsteeg (83) uit Zaltbommel: ‘Twee geloven op een kussen werd hetzelfde geloof’

Jos en Corrie Kamsteeg groeiden op in een dorp in de Biblebelt, waar hun liefde voor elkaar onder druk stond. Sinds drie maanden wonen ze samen in verzorgingshuis De Wielewaal in Zaltbommel. Daar vieren ze hun huwelijksjubileum.