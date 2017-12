Dit zijn de kanshebbers op de publieksprijs fotowedstrijd Brabant in Beeld

De stemmen zijn geteld, de vijf kanshebbers op de publieksprijs van de fotowedstrijd Brabant in Beeld bekend. Op welke foto's is het meest gestemd?

In de Willem Twee in Den Bosch hangen ze, de 18 foto's van 15 fotografen die een foto inzonden voor de fotowedstrijd Brabant in Beeld. Deze foto's zijn door een vakkundige jury geselecteerd uit 547 inzendingen. Het laatste woord was aan het publiek, zij kozen uiteindelijk de beste foto. Tot zondag 3 december was het mogelijk om te stemmen. Mensen kon zowel op de expositie als online stemmen. In totaal zijn er 1326 stemmen uitgebracht. De winnaar wordt vrijdagmiddag 8 december bekendgemaakt. De fotograaf met de meeste stemmen wint een camera, beschikbaar gesteld door Canon Nederland.

De foto's zijn te zien in het voorportaal van de prestigieuze fototentoonstelling van World Press Photo. De deelnemers aan Brabant in Beeld konden foto's insturen in vijf categorieen: Algemeen nieuws, Dagelijks leven, Hedendaagse kwesties, Mensen en Natuur. Hieronder een overzicht van de genomineerden met de meeste stemmen.

Algemeen nieuws, Cas van der Voorn uit Eindhoven

Volledig scherm Concert van Volbeat op Strijp-S. Foto: Cas van der Voorn © Cas van der Voorn

Hobbyfotograaf Cas van der Voorn woont op Strijp-S, vlakbij de plek waar het concert van Volbeat plaatsvond. ,,Er was veel te doen rondom dat concert, de buurt was bang voor geluidsoverlast. Uit nieuwsgierigheid ging ik kijken en nam natuurlijk mijn camera mee. Ik kwam aan de zijkant van het podium terecht en maakte daar verschillende foto's. Op foto's kun je natuurlijk geen geluid vastleggen, maar door het effect van de lichten lijkt het wel of er een geluidsorkaan over het publiek raast. Toen ik de foto thuis zag, was ik er erg blij mee."

Dagelijks leven, Arnold Bertens uit Den Bosch

Volledig scherm Bagels & Beans, Den Bosch. Foto: Arnold Bertens © Arnold Bertens

Arnold Bertens is een hobbyfotograaf die graag als professioneel fotograaf aan de slag wil. Uiteindelijk zijn twee foto's van hem geselecteerd en te zien op de expositie van Brabant in Beeld. De foto van Bagels & Beans in Den Bosch in de rubriek Dagelijks leven maakt kans op de hoofdprijs. ,,Een vriendin uit Amsterdam was in Den Bosch en we spraken af bij Bagels & Beans. We zaten binnen aan een tafeltje en ik zag hoe het plaatje er van buiten uit zou zien. Dus ik besloot buiten een foto te maken. Het is niet alleen een sfeervolle foto maar ook een typische Brabantse foto. Maar dan in een moderne variant. Geen bruin cafe maar een knus koffielokaal in een echte Brabantse stad."

Mensen, Hans van Dongen uit Tilburg

Volledig scherm Foto Hans van Dongen © Hans van Dongen

Hobbyfotograaf Hans van Dongen houdt van straatfotografie. En waar kun je beter foto's maken dan op de Tilburgse kermis tijdens Roze Maandag? ,,Ik woon zelf in het centrum van Tilburg en trok er met mijn camera op uit. Tijdens de Roze Maandag kom je natuurlijk markante figuren tegen. Ik had aan deze persoon gevraagd of ik een foto mocht nemen. Maar juist op het moment nadat ik het portret had gemaakt, kon ik het ideale plaatje schieten. Helemaal alleen op de drukke Spoorlaan, het ziet er eenzaam en kwetsbaar uit. Ik vond het een sterk beeld. Ik fotografeer altijd in zwart-wit, omdat kleuren vaak afleiden. 'Het is zoals het is', is mijn Tilburgse motto. En dat werkt op deze foto goed."

Natuur, Gijs de Reijke uit Den Bosch

Volledig scherm Zon dringt door mist heen in Oisterwijkse bossen. Foto: Gijs de Reijke © Gijs de Reijke

Ook amateurfotograaf Gijs de Reijke is met twee foto's te zien op de expositie. Zijn foto van de Oisterwijkse bossen gehuld in mist, kreeg de meeste stemmen in de categorie Natuur. De Reijke is een specialist in landschapsfotografie. En daarbij gaat hij niet over een nacht ijs. ,,Ik plan mijn foto's nauwkeurig. En dat kan juist heel goed bij natuurfotografie. Door mijn grote interesse in astronomie en meteorologie weet ik precies wanneer ik de juiste foto kan maken. Ook deze foto was gepland. Ik houd rekening met verschillende factoren voordat ik op pad ga. Bijvoorbeeld de temperatuur op 2 meter boven de grond, het dauwpunt, de wind en bewolking op een bepaald moment. Daardoor weet ik waar en wanneer ik een goede foto kan nemen. Zo kwam ik ook in de Oisterwijkse bossen terecht. Deze foto was niet het plaatje waar ik voor ging maar een bonus. Zoals de natuur zo vaak cadeautjes geeft. Met deze foto wil ik laten zien dat de natuur dicht bij huis ook schitterend is."

Hedendaagse kwesties, Jack Tummers uit Tilburg (serie)

Volledig scherm Foto Jack Tummers © Jack Tummers

Volledig scherm Foto: Jack Tummers © Jack Tummers

Volledig scherm Foto: Jack Tummers © Jack Tummers

Indringend is de serie over stalbranden van professioneel fotograaf Jack Tummers. Sinds zeven jaar gaat hij de dag na een grote stalbrand met zijn camera kijken naar de puinhopen die achterblijven. Meer dan duizend foto's heeft hij inmiddels gemaakt. ,,Het is ontstaan uit ergernis. Ik vind het schokkend en onmenselijk wat er gebeurt met deze varkens. Dat wij als maatschappij nog steeds geen beslissing hebben genomen om dit een halt toe te roepen. Het is niet de alleen de schuld van de boeren, zij staan vaak met de rug tegen de muur om goedkoop een stuk vlees te kunnen produceren. Wij zijn allemaal schuldig. Terwijl de vlammen gedoofd zijn, rijden de dikke wagens van verzekeringsmaatschappijen het erf op. De schade wordt opgenomen, er worden alweer plannen gemaakt voor nieuwe stallen met andere varkens. Dit alles wil ik laten zien met mijn foto's. Als tegenhanger heb ik een foto toegevoegd van een varkensboer die ervoor kiest om zijn varkens de ruimte te geven."

Bekendmaking winnaar