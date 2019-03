Een hond in de ruimte, dat ging de tienerfantasie van Ger Pistorius te boven

MIJN BDIn de verhalenserie Mijn museum nemen we een kijkje in een ­privémuseum aan huis. Deze keer het ruimtevaartmuseum van Ger Pistorius in Tilburg

Als 12-jarig jongetje las Ger Pistorius (73) in de krant over de Spoetnik die de ruimte in werd geschoten. Met aan boord het kleine hondje Laika. Dit ging zijn tienerfantasie te boven en vanaf die tijd is hij gefascineerd door alles wat met de ruimtevaart te maken heeft. Inmiddels is Ger 130 plakboeken verder en ook de ontwikkelingen op ruimtevaartgebied hebben de afgelopen zestig jaar niet stilgestaan.

Gebruiksaanwijzing weggooien

Op de zolder van zijn rijtjeswoning in Tilburg-Noord heeft de elektricien in ruste een prachtig klein museum ingericht. Je vindt er alles over de ruimtevaart, uitgebeeld in 240 schaalmodellen. Van de ontwikkeling van het Russische ruimtestation Mir in de periode 1986 tot 1996 tot de eerste maanlanding. ,,Dat herinner ik nog goed, ik zat op mijn knieën voor de kleine zwart-wittelevisie om niks te missen.” De schaalmodellen bouwt hij allemaal zelf. ,,Het eerste wat ik doe is de gebruiksaanwijzing weggooien”, zegt Ger. ,,Want de modellen die te koop zijn, kloppen zelden met de werkelijkheid.” Nee, Ger maakt alles precies zoals het er op de foto uitziet. In zijn speciale werkkamer zit hij uren te priegelen en pielen. ,,Ik maak de onderdelen desnoods zelf, als het maar op het origineel lijkt.”

Volledig scherm Ger Pistorius in zijn ruimtvevaartmuseum in Tilburg. Foto Janneke Hobo © Janneke Hobo

Persmappen van alle lanceringen

Naast schaalmodellen, heeft Ger ook enorm veel documentatie. In hangmappen bewaart hij de persmappen van alle lanceringen. Met foto’s, achtergrondinformatie van de kosmonauten en technische gegevens. En dat laatste vindt hij het meest interessant.

Ger is al zes keer in de VS geweest. Daar bezocht hij onder andere het Kennedy Space Center op Cape Canaveral. En bij hoge uitzondering - ik ken iemand die bij het Nederlandse Space Office werkt - mocht hij het lanceerplatform van heel dichtbij zien. En dat maakte veel indruk. In zijn museum heeft hij het platform op schaal nagemaakt. Daarnaast staat een minuscuul poppetje. ,,Dat ben ik. Ja, je voelt jezelf echt nietig als je daar staat.” Hij is ook al twee keer in Rusland geweest, eveneens een grootmacht op ruimtevaartgebied. ,,We zijn daar wezen kijken bij een fabriek waar raketten gebouwd worden. En ik heb gesproken met de oudste dochter van Joeri Gagarin, de eerste mens in de ruimte en de bekendste Russische kosmonaut.” China, daar zou hij ook graag naartoe gaan. ,,De Chinezen zijn bezig zijn met een enorme inhaalslag op het gebied van ruimtevaart. En waar Amerika en Rusland vaak geheimzinnig doen over hun ruimtevaartprogramma, is China juist heel open. Ze zijn trots op wat ze doen.”

Volledig scherm Een overzicht van het ruimtevaartmuseum. Foto Janneke Hobo © Janneke Hobo

Op kraamvisite bij André Kuipers

Inmiddels is Ger een echte autoriteit in de wereld van de ruimtevaart. Hij maakt deel uit van een landelijk clubje van zo’n tien liefhebbers en noemt zichzelf space collector. Daarnaast heeft hij overal connecties, van een redacteur van een Engels spaceflightblad tot Nederlands bekendste ruimtevaarder André Kuipers. Ger spreekt hem regelmatig en was zelfs op kraamvisite toen André vader werd van zijn zoon Stijn.

Zijn museum is niet groot, maar toch komen er schoolklassen kijken. Van kleuters tot studenten. ,,Ik vind het geweldig om ze dingen te leren. ,,De allerkleinsten vertel ik bijvoorbeeld poep- en piesverhalen. Want als astronaut kun je niet zomaar naar de wc. Ze hoeven alleen hun verbeelding maar te gebruiken.”

Een echte ruimtereis

Zijn bijzondere museum raakt al aardig vol, maar voor bijzondere stukken maakt hij graag ruimte. ,,Zo zou ik ontzettend graag een echte ruimtevaarthelm of pak willen hebben. De droom van elke liefhebber. En een echte ruimtereis zou natuurlijk ook mooi zijn. Maar dat is niet weggelegd voor ons soort mensen, alleen voor de Elon Musks van deze wereld. Maar je mag toch blijven dromen?”

Hier is het Het ruimtevaartmuseum van Ger Pistorius is te vinden aan de Mahlerstraat 69 in Tilburg. Het museum is alleen op afspraak te bezoeken. Iedereen is welkom na een afspraak via 013-4554423 of g.pistorius@home.nl

Volledig scherm Ger Pistorius maakt alle schaalmodellen zelf. Foto Janneke Hobo © Janneke Hobo