Een kapitale fout uit 1977: voor een keer het 'Drabants Bagblad' in de bus

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, blijkt maar weer uit deze kop. In 1977 werden kranten nog op een andere manier gedrukt. Deze fout is gemaakt door een loodzetter die verantwoordelijk was voor het klaarmaken van de voorpagina. Ruim veertig jaar geleden werd de krant nog gemaakt op een loodzetmachine. Dit was een enorm grote machine met een magazijn met lettermatrijzen met daarnaast een grote pot met gesmolten lood. Loodzetters moesten ervoor zorgen dat de artikelen van de verslaggevers goed in de krant kwamen.