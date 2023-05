Een wonder geschiedde, opa verliet zonder de hik de Hasseltse kapel

Door de lezer Op deze plek schrijven lezers een verhaal of een column over wat hen bezighoudt. Deze keer René de Leuw uit Goirle. Lezers kunnen onderaan de bijdrage hun waardering geven met sterren.

Ik werd wakker door het geroezemoes in de gang van het Tweestedenziekenhuis waar ik op dat moment verbleef. Ik lag er al twee weken te koekeloeren en vandaag zouden mijn kleinkinderen eindelijk op bezoek komen. Nog vlug even naar de Hasseltse Kapel geweest en daar bij de snoepkramen gegraaid naar schuimblokken, stroopsoldaatjes en andere zoetigheden. Het was een warme dag in mei. Voor mij gaf mei me altijd een extra betekenis namelijk: het verhaal over de hik van mijn opa.

Gouden bruiloft

Met een brok in de keel bekeek mijn moeder de foto die ik haar liet zien. Een foto uit het regionaal archief waar ik toevallig bij mijn zoektocht naar familieleden op was gestuit. Het afgebeelde gouden bruidspaar had dezelfde achternaam als mijn moeder en woonde ook in de Hasseltstraat. In 1927 was het nog de gewoonte dat bij een gouden bruiloft de meisjes uit de buurt als bruidsmeisjes het echtpaar omringden. Mijn moeder was toen zeven en stond dus ook bij de bruidjes.

Voor mij een verrassing want het was meteen de oudste foto die ik van haar ooit zag. Bijna alle meisjes kon ze nog bij naam noemen, een goed geheugen heeft ze altijd al gehad. Herinneringen aan dit grote feest kwamen weer boven. Weken van voorbereiding maakten het tot een onvergetelijk buurtfeest. Speciale kleding werd gemaakt, erebogen en uithangborden in elkaar geknutseld, en een feestprogramma samengesteld. De hele straat was uitgenodigd, en het was een buurtfeest geworden waar nog lang over werd nagepraat.

Het maakte zo’n indruk op opa dat hij spontaan de hik kreeg

Nou ja, niet iedereen was uitgenodigd. Mijn grootouders waren niet welkom hoewel ze slechts enkele huizen verderop woonden en zelfs familie waren. Mijn moeder kende de ware toedracht achter dit gebeuren. ,,Opa werd al jong wees en zijn volwassen zus nam toen de verdere zorg voor het gezin op zich. Zijn oom en tante, het latere gouden paar, dachten zich met die opvoeding te kunnen bemoeien, wellicht met de beste bedoelingen, maar die bemoeienis werd niet op prijs gesteld.”

Daar was dus de wrevel ontstaan waardoor mijn grootouders, 15 jaar later, nog steeds in onmin leefden met oom Piet en tante Martine. Opa dacht dat dit jubileum een mooie gelegenheid zou zijn om de familieruzie bij te leggen, maar de wrok bleef en ze kregen geen uitnodiging.

Het hele gebeuren maakte zo’n indruk op mijn opa dat hij spontaan de hik kreeg. Dat duurde drie dagen en nachten. Van alles werd geprobeerd om die hik weer kwijt te raken. Hij dronk zeven slokken water achter elkaar, ze lieten hem schrikken, maar niets hielp. Opa werd hoe langer hoe wanhopiger. Zelfs de huisarts kon geen soelaas bieden.

Hogere machten

Toen werd het tijd voor krachtdadigere maatregelen: hogere machten moesten aangewend worden. Wat was er nu beter dan een plaatselijke bedevaartsplaats. De Hasseltse kapel lag op loopafstand en was van huis uit de plek om speciale hulp aan te roepen. Dus toog opa naar de kapel om Maria te vragen hem van de hik te bevrijden.

Devoorbidster, in de Hasselt liefkozend ‘Jaanske zeever’ genoemd, zette het gebed in. Wees gegroetjes, het Onze Vader en een litanie werd aangevangen. Jaanske bad voor en de aanwezigen antwoordden telkens met ,,Bid voor ons.” Heiligen werden aangeroepen om opa van zijn maleur af te helpen. Er werd zelfs overwogen het krachtigste middel, de negendaagse noveen, aan te wenden.

Gelukkig kwam het niet zover. Een wonder geschiedde en opa kon zonder hik de Hasseltse kapel weer verlaten. De hik was hij kwijt maar de verstandhouding met oom Piet is nooit meer goedgekomen.

