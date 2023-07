Eigenzinnigheid Annie (90) leidt tot briljanten huwelijk met Jan (90)

Op haar vijftiende wordt Annie dienstmeisje in het domineesgezin Vink in haar woonplaats Zuid-Beijerland. Wassen, koken, de kinderen in bad doen, schoonmaken: het is flink aanpoten. Maar wat heel fijn is: het kroost van de predikant en zijn vrouw die kampt met haar gezondheid draagt haar op handen. Dat ze haar Annie Vink noemen zegt alles.

In 1956 wordt de zielzorger beroepen door de Nederlands Hervormde Kerk van Besoyen. Hij zegt ja. ,,Ze wilden graag dat ik meeging”, zegt Annie. ,,Maar mijn moeder zag dat niet zitten. Ik mocht zes weken van huis, de boel in Waalwijk op de rit zetten.”

Op de fiets naar Waalwijk

Als ze uiteindelijk weer thuiskomt, weet Annie: ik móet terug. ,,Ik voelde me verantwoordelijk, dat heeft vooral geteld. Mijn moeder was tegen. Als ik per se wilde, dan niet met de trein maar met de fiets Ze dacht dat ik dat niet zou durven, want de buitenwereld was helemaal onbekend voor mij. Ik was bijvoorbeeld nog nooit in Rotterdam geweest.”

Vader, die er veel soepeler instond, om raad gevraagd hoe in Waalwijk te komen. De pont naar Willemstad nemen, daarna richting het oosten. Op een maandagmorgen vertrekt ze, verscheidene keren de weg gevraagd en uiteindelijk eindigt dit avontuur in de schoenenstad.

Toen mijn broer zei dat de dominee een aantrekke­lijk dienstmeis­je had en ik daar maar eens kennis mee moest maken, ben ik naar het feest gegaan Jan Maijers

Later dat jaar komt Annie op een zaterdagavond voor jongeren op hbs Willem van Oranje bakker Jan Maijers tegen. Hij is met recht en reden naar die school gekomen. ,,Mijn oudste broer was goed met de meisjes, ik niet. Dat vond-ie jammer. Dus toen hij zei dat de dominee een aantrekkelijk dienstmeisje had en dat ik daar maar eens kennis mee moest maken, ben ik er naartoe gegaan.”

Er is een tête à tête. Bij Jan springt de vonk over – ‘Kijk eens naar de trouwfoto, is ze niet mooi?’ -, bij Annie niet echt. Het spreekwoord zegt dat de aanhouder wint. Uitjes, onder meer op de fiets naar Heesbeen waar een zus van Jan woont, smeden een band. Uiteindelijk kiezen ze voor elkaar. Op 17 juli 1958 stappen ze in het huwelijksbootje.

Losser in het leven

Voor de Annie is de overgang van het vertrouwde domineesgezin naar de bakkerswinkel aan het Westeinde enorm. ,,In de winkel staan, omgaan met klanten: ik vond het heel lastig. Had ook te maken met de omgeving. Zuid-Beijerland is heel erg protestants, Waalwijk is vooral katholiek. Van dat geloof had ik niks meegekregen. Is toch anders, de mensen staan veel losser in het leven. Heb ik enorm aan moeten wennen. Nog altijd. Had ik mogen kiezen, dan waren we teruggegaan naar Zuid-Beijerland. Ja, ik had heimwee. Als we op bezoek gingen en ik zag de kerktoren, dan voelde dat als thuiskomen.”

Binnen twee jaar worden er twee van uiteindelijk vijf kinderen geboren. De derde, Adje, is gehandicapt. Hij overlijdt nog voor zijn derde levensjaar. Annie: ,,Dat doet zeer, nog altijd. Maar als we iets vieren, is Adje erbij.” En ‘briljant’ wordt gevierd. Niet met een feest, daarvoor is hun gezondheid te broos. Maar vooral vanuit de Hervormde Kerk van Besoyen is de belangstelling enorm. Zo’n honderd kaarten hebben ze gekregen, dat voelt als een warm bad. Annie: ,,De kerk is belangrijk in ons leven. We hebben er altijd veel steun aan gehad.”

Niet achter de geraniums

Jan, derde generatie bakker, heeft al vanaf zijn jonge jaren last van zijn rug. ,,Je moet veel sjouwen, dan wordt het er niet beter op. Op mijn 45e moest ik er noodgedwongen mee stoppen. Heb ik nog een tijdje op de groenteafdeling van de EMTÉ gewerkt. Totdat het echt niet meer ging, werd ik afgekeurd.”

Hij is niet achter de geraniums gekropen. Bij Van Mossel vindt Jan een nieuwe uitdaging. ,,Zitten, dan had ik geen problemen met mijn rug. Ik ben auto’s gaan halen en brengen door heel Nederland. Tot mijn 79e gedaan. Je mocht in de WAO wat bijverdienen.”

Bij de bakkerij is een grote moestuin. Daar kan Annie zich in uitleven. Wecken, als het woord niet bestond, had zij het uitgevonden. Honderd potten appelmoes? Heel normaal. Met het stijgen der jaren worden al die vierkante meters nogal bewerkelijk, dus besluiten ze in 1995 naar de Jacob van Deventerstraat te verhuizen. Daar genieten ze vooral al wat ze samen hebben voortgebracht: kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. En, brede lach bij Annie, twee achterachterkleinkinderen. Zij: ,,Ze zijn ons allemaal even lief.” Dochter Lida: ,,Mijn ouders laten voelen dat er van je wordt gehouden.”

Volledig scherm Jan en Annie Maijers -van der Graaf tijdens hun trouwdag 65 jaar geleden. © Roel van der Aa