Familiegeschiedenis herleeft door brieven van heeroom

Door de lezerDe heeroom van Helène Groenland woonde in Indonesië en schreef meer dan honderd brieven naar zijn familie. Zoveel jaren later zijn de brieven een mooi stukje familiegeschiedenis.

Door de lezer Op deze plek schrijven lezers een verhaal of een column over wat hen bezighoudt. Deze keer Els Bruëns uit Tilburg. Lezers kunnen onderaan de bijdrage hun waardering geven met sterren.

Er zijn mensen die de coronalockdown missen, zo lees ik in deze krant. De rust, de ruimte, maar vooral de tijd om een hobby weer op te pakken.

De lockdown heeft ook mij iets moois gebracht. Bij het leeghalen van mijn ouderlijk huis, nadat mijn beide ouders zijn overleden, vind ik een ordner met meer dan honderd brieven, keurig op datum opgeborgen. Ik neem me voor om ze te gaan lezen. Het is er nooit van gekomen, tot de lockdown.

De brieven zijn afkomstig van mijn heeroom, de broer van mijn moeder die geestelijke is. Al op jonge leeftijd ging hij als frater Eustachius naar Indonesië, om er les te geven op de jongensschool van de fraters van Tilburg. De eerste brief is uit 1931. Het is een felicitatie voor het huwelijk van mijn ouders.

Wel en wee van de familie

Mijn vader schrijft een brief terug om heeroom daarvoor te bedanken. Hieruit ontstaat een levendige briefwisseling. Maandelijks schrijft mijn vader een brief over het wel en wee van de familie. Hij wordt de familie- correspondent.

De brieven van mijn vader zijn verloren gegaan. Waarover zou hij geschreven hebben? Daar kom ik al snel achter. Als heeroom schrijft: ‘wat ben ik blij dat oma weer beter is, wat fijn dat de gestolen fiets van oom Kees weer terecht is, wat is Marietje een mooi bruidje.’ Het is duidelijk. In elke brief zit zo’n puzzelstukje dat langzaam de familiegeschiedenis compleet maakt.

Mijn vader is amateurfotograaf. Ontwikkelen en afdrukken doet hij allemaal zelf. Bij elke brief stuurt hij een paar foto’s mee. Het moeten er honderden geweest zijn. Marietje staat als bruidje op de foto van de jaarlijkse Mariaprocessie.

Pareltjes van brieven

De brieven van heeroom zijn stuk voor stuk pareltjes. Mooie verhalen over het leven daar. De hechte band met zijn mede-fraters, waarmee hij lief en leed deelt. Hij richt een voetbalclub op voor zijn jongens. Is trots op de prachtig versierde kapel met Pasen. Z’n hondje die op zijn blote voeten ligt als hij zit te schrijven. Soms heimwee, hij mist de gezelligheid samen met de familie met Sinterklaas en Kerstmis. Dat hij maar niet kan wennen aan de tropische temperatuur. Vreugde als de jongens kampioen worden. Verdriet als een jongetje verongelukt.

De eerste brieven zijn met de hand geschreven en gaan met de boot mee en het duurt soms maanden voordat ze aankomen. Als heeroom een typemachine op de kop tikt, kan hij de brieven op luchtpostpapier typen. Wat een enorme tijdwinst oplevert met het versturen.

Op de typemachine ontbreekt de letter E. de e’tjes vult hij met de hand in met ’n kleurpotlood. Zo worden de brieven ware kunstwerkjes. De eerste brief is die uit 1931 voor het huwelijk van mijn ouders. De laatste brief is uit 1956. De felicitatie voor het zilveren huwelijksfeest van mijn ouders. Hoe bijzonder is dat.

Daarna komt heeroom vanwege gezondheidsproblemen voor goed terug naar Nederland. Een paar jaar later overlijdt hij op 54-jarige leeftijd. Hij heeft mij een prachtig document nagelaten.

Dankjewel lieve heeroom.

Poll Ik geef deze bijdrage Een ster

Twee sterren

Drie sterren

Vier sterren

Vijf sterren Ik geef deze bijdrage Een ster (0%)

Twee sterren (0%)

Drie sterren (0%)

Vier sterren (50%)

Vijf sterren (50%)