Freek leefde jarenlang op straat, maar heeft nu zijn droombaan gevonden

Door de lezer Op deze plek schrijven lezers een verhaal of een column over wat hen bezighoudt. Deze keer Bob van Helsdingen uit Oisterwijk. Lezers kunnen onderaan de bijdrage hun waardering geven met sterren.

Een schreeuw, nog een schreeuw en dan een aangehouden krachtterm. Pas dan reageer ik. Ik kijk op van mijn werk en dan zie ik hem in de verte staan. Hij zwaait en blijft schreeuwen en dan herken ik hem. Jarenlang maakte ik hem mee op het Inloopschip, een opvangplek voor thuis- en daklozen in Den Bosch. De laatste tijd was hij verdwenen en nu ineens staat hij voor mij: Freek.

,,Wat zie je er goed uit”, is mijn eerste reactie. Hij glundert van oor tot oor en wenkt mij om met hem mee te lopen. Hij pakt me bij mijn schouder en wijst op een grote nieuwe vrachtwagen. ,,Gaaf toch Bob?”

Zonder verder iets te zeggen opent hij de zware cabinedeur en klimt via een trapje naar binnen, hij nodigt mij uit om naast hem te komen zitten. Daar zitten we dan, hij kijkt mij stralend aan terwijl hij zijn handen over het grote stuur laat glijden. Ik kijk vol trots naar hem en tegelijk starend door de enorme voorruit vallen alle herinneringen aan Freek op hun plaats.

Het type streetwise

Mijn eerste ontmoeting met Freek vond plaats onder een beslist ander gesternte: een afgeleefde jongen met een blik op oneindig, timide en toch nog ergens een sprankeltje vriendelijkheid. Het type streetwise. Hij had een geminimaliseerde uitkering, maar daarnaast verstond hij uitstekend de kunst om via trucs aan de kost te komen: aankloppen bij kloosters, een goed verhaal aan de conducteur in de trein als hij weer eens gratis ging reizen, bietsen en lege flessen verzamelen.

Als mens zat hij helemaal aan de grond, het was hem ook aan te zien. Maar pas veel later vertelde hij mij in flarden wat hem de laatste jaren was overkomen. Door zijn ontreddering – naar de oorzaken mocht ik gissen – was hij in een sociaal vacuüm terechtgekomen. Hij kon uiteindelijk alleen nog maar terugvallen op een kring van lotgenoten: andere thuis- en daklozen. Van echte vriendschap was geen sprake, maar hij profiteerde in elk geval van hun morele ondersteuning en veiligheid.

Hoe langer hij in het circuit rondliep, hoe meer hij zijn ondergren­zen ging verlagen: eerst nooit stelen, nu wel, nooit gebedeld, nu wel

Wel ondervond hij door de jaren dat de sfeer in het circuit steeds meer ging verharden, de agressie nam toe. Vooral psychiatrische verschoppelingen, uitgeprocedeerde asielzoekers en vastgelopen arbeidsmigranten droegen bij aan de versnelling van dit proces.

Zijn zwerven was verworden tot een vicieuze cirkel, onplezierige situaties ging hij uit de weg en hij zag kans om zo interne psychische spanningen te reguleren. Toch voelde hij zich mettertijd een opgejaagd dier omdat het aantal ruimtes waar thuis- en daklozen ongestoord kunnen verblijven, steeds verder afnam.

Met de nek aangekeken

Natuurlijk was hij ontevreden met de situatie waarin hij zich bevond en hij wilde ook steeds verandering aanbrengen, maar tegelijkertijd zag hij nauwelijks mogelijkheden om zijn situatie te verbeteren. Zijn reactie was navenant, hij voelde zich met de nek aangekeken, zijn negatief zelfbeeld groeide, maar tegelijkertijd had hij schijt aan alles en iedereen en voelde zich zelfs verheven boven de beschaafde mens.

Hoe langer hij in het circuit rondliep, hoe meer hij zijn ondergrenzen ging verlagen: eerst nooit stelen, nu wel, nooit gebedeld, nu wel. Eerst zelfstandig en onafhankelijk, nu afhankelijk van allerlei opvangvoorzieningen. Dat vond hij erg vernederend. De realiteit had hij al veel langer uit het oog verloren. Hoewel hij zijn eigen falen erkende, was het toch de maatschappij en de omgeving die hem zeer onrechtvaardig behandeld hadden.

Sterke verhalen

In het circuit wist hij zich staande te houden door het vertellen van sterke verhalen, daardoor dwong hij respect af en daaraan ontleende hij weer een stukje zelfrespect. Eigenlijk was hij dit leven spuugzat, maar hij wist ook wel dat de weg naar boven geplaveid werd door eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.

Het signaal was door Freek afgegeven en men verwees hem naar de eerstelijnsvoorzieningen, waardoor hij via een achterdeur aan het opvangcircuit kon ontkomen. En daarmee kwam alles in een stroomversnelling. Freek begon aan een opleiding voor vrachtwagenchauffeur. Een opleiding die niet over rozen liep, integendeel, maar hij zette door en iedereen leefde met hem mee.

Acute problematiek

En de hulpverlener? Die ging dit keer nu eens uit van de levenswijze, het perspectief en de mogelijkheden van de dakloze Freek, want thuis- en daklozen hebben zowel een acute problematiek als een problematiek die om langdurige en intensieve benadering vraagt. De hulpverlener wil graag op de laatste problematiek inspringen maar gaat te veel voorbij aan de eerste. Dit keer had men oog voor de acute problematiek van Freek.

Hij straalde na het behalen van het theoretische gedeelte van zijn groot rijbewijs. Inmiddels realiseerde hij door zijn eigen inzet een opvangmogelijkheid buiten het circuit. Na het behalen van zijn praktijkexamen verdween Freek zoals hij indertijd gekomen was.

Doe ze de groeten

Nu zit ik met hem samen in die grote cabine, zijn mobiele telefoon rinkelt: ,,Mijn baas!” Hij voert een vrolijk en geanimeerd gesprek, zijn lach vult de kostbare ruimte. Als hij afgetikt heeft, kijkt hij me nog eens even ernstig aan en zegt dan: ,,Bob, ik moet verder naar de volgende klus. Ik heb een hartstikke fijne baan en goede collega’s, maar ik heb veel aan jullie te danken. Doe ze de groeten op het Inloopschip.”

Een blik in de ogen, een stevige handdruk en ik sta weer op de weg. De motor start, hij laat hem brullen en met een extra dot gas rijdt hij zwaaiend weg. Ik zwaai ook, kijk de wagen nog heel lang na en ervaar diep in mezelf een kick, meer misschien bedoeld voor de vele anderen.

