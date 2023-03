Op deze plek schrijven lezers een verhaal of een column over wat hen bezighoudt. Deze keer Helène Groenland uit Tilburg. Lezers kunnen onderaan de bijdrage hun waardering geven met sterren

Hier op de eerste kraam al. Een grote glazen ‘emmer’ met deksel met daarop een kraantje en een soort pompje. Wie heeft zoiets op zolder staan en waar dient het voor ,,Voor mayonaise op de friet”, zegt de man achter de kraam. Och natuurlijk. Ik had het kunnen weten. Het is van een vriend uit zijn cafetaria, hij heeft onlangs een nieuwe aangeschaft.

De goede ‘meet’

Een paar kramen verder heeft een mevrouw interesse in een paar mooie schoenen voor tien euro. Ze vraagt wat, maar ze spreekt geen Nederlands. Maar een goede verstaander heeft maar een half woord nodig. De man probeert het dan maar in het Engels. This is meet thurtynegen. Schoenmaat 39 dus. Het is de juiste meet. De vrouw rekent af en stopt dolblij de schoenen in haar tas.