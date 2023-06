Gilzenaar Kees Jacobs tikt de honderd jaar aan: ‘Loop je achter een rollator, dan pas ben je oud’

Honderd jaar worden, het is lang niet iedereen gegeven. En zeker niet in een goede gezondheid. Kees Jacobs treft dat geluk. ,,Ik zou het zó over willen doen. Op drie jaar na.”

In 1942 valt er bij de familie Jacobs in Gilze een brief op de deurmat. Daarin sommeren de Duitsers de dan negentienjarige Kees Jacobs om zich te melden voor de Arbeitseinsatz, waarbij jonge mannen uit bezette gebieden de oorlogseconomie in Duitsland gaande moeten houden. Geen haar op zijn hoofd die daaraan denkt. Bovendien: de leerlooiersfamilie had al in 1940 het verzoek om veiligheidsschoenen te produceren voor de bezetter geweigerd. Dat daardoor de leerlooierij moet sluiten, het zij zo.

Kees duikt onder in Chaam, op een boerderij die wordt bestierd door drie ongetrouwde zussen, bijgestaan door een boerenknecht. ,In die drie jaar heb ik leren boeren. Ploegen, zaaien, maaien. Ik kon alles, deed het graag.” Op die leeftijd – negentien, twintig – wil je de wereld ontdekken, jezelf ontplooien, misschien uit de band springen. ,,Dat kon dus niet. De fleur van mijn leven is me afgenomen.” Soms gaat hij in het holst van de nacht naar zijn ouders toe. ,,Je wil toch weten hoe het ze vergaat. Ik sliep dan hier tegenover, bij een oom van mij.”

Ouderlijk huis

Zijn ouders, die in 1944 naar familie in Chaam vluchten als bij een bombardement een buurjongen omkomt, wonen aan de Molenstraat. Op 34a komt hij regelmatig, het huis is van zijn dochter José (72). ,,Waar we nu zitten,”, zegt ze, ,,is mijn vader op 12 juni 1923 geboren. Hij is dan ook niks liever dan hier. Tussen de middag komt hij hier altijd eten, in het weekend is hij er ook.” Kees Jacobs woont nog altijd min of meer zelfstandig, vlakbij zorgcentrum Franciscus.

Na de oorlog gaat Kees, die een vakopleiding leer in Waalwijk heeft gevolgd, bij zijn vader werken. Later voegt zijn tien jaar jongere broer Piet zich bij hem. ,,We leken wel een tweeling, zo goed konden we met elkaar opschieten. Samen hebben we er iets moois van gemaakt.” Als Kees 68 is, stoppen ze ermee. Zeker niet uit nood. ,,We hadden nog genoeg orders. Maar we vonden het mooi geweest.” Geen opvolgers, bij de derde generatie is het gestokt. ,,Jammer? Nee. Het loopt zoals het loopt.”

Mijn vrouw Rietje heeft alles voor me betekend. Ik mis haar nog elke dag. En ook onze Piet Kees Jacobs

Een bedrijf runnen, daar komt veel bij kijken. José weet er alles van: ,,Mijn vader was er altijd mee bezig.” Dus hij hét voorbeeld van de man die zondags het vlees aansnijdt? ,,Nee, zo heb ik dat niet ervaren. Het bedrijf en het woonhuis stonden bij elkaar. Hij kwam ook regelmatig even binnenlopen. Wat aandacht betreft, zijn we niks tekortgekomen.”

Na de verkoop van het bedrijf en de grond aan een projectontwikkelaar is het tijd om te gaan genieten. En dat doen ze volop, nagenoeg elk plekje in Europa hebben Kees en zijn vrouw Rietje Sprangers met de auto bezocht. Samen krijgen ze twee dochters: José en Karin. Het leven lacht hen toe, maar liefst 68 jaar lang. Ruim een halfjaar geleden is Rietje overleden, op 94-jarige leeftijd. ,,Rietje heeft alles voor me betekend. Ik mis haar nog elke dag. En ook onze Piet.” Toch is ze altijd bij haar. Ze staat op het scherm van zijn iPhone, regelmatig kijkt hij naar filmpjes van haar op zijn mobiele telefoon.

Kekke bril op de neus

Kees leest elke dag twee kranten: het Brabants Dagblad en BN DeStem, maakt steevast de puzzels. Kortom, hij is bij de tijd. Ook in zijn voorkomen ziet hij er niet uit als een eeuweling. Keurig en smetteloos gekleed, een kekke bril op de neus. ,,Ik ben gezegend met een heel goede gezondheid. Eén keer heb ik het ziekenhuis geleden, voor spataderen.”

Hij heeft wel een derde been nodig, een stok. José: ,,Hij heeft twee rollators, is toch wat makkelijker. Denk je dat-ie die gebruikt? Nee, hoor.” Kees: ,,Als je achter zo’n rollator loopt, dan pas ben je oud.” Overigens, die wandelstok kan hij ook niet waarderen. José: ,,Waar je gezien kunt worden, bijvoorbeeld een restaurant, gaat-ie liefst zonder binnen.” Een beetje ijdel zijn, is Kees Jacobs, die op zijn 90e stopte met roken, dus niet vreemd. Gelijk heeft-ie, dan waardeer je dus het leven. En dat mag zeker nog wel even duren van hem.