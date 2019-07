Harry van Doren (78) krijgt vlinders in zijn buik van de Tour de France

TILBURG In de woning van Harry van Doren is 65 jaar Tour-geschiedenis te vinden. Netjes opgeplakt in tweehonderd albums.

Het kriebelt en fladdert bij Harry van Doren (78) uit Tilburg. Nog één nachtje slapen en dan gaat de Tour de France weer van start. Er ligt al een vers plakboek klaar dat over drie weken gevuld is met artikelen over de Tour van 2019. Van Doren knipt en plakt al 65 jaar boeken vol met alles wat met wielrennen te maken heeft. Zijn boekenkast staat inmiddels vol, en ook zijn kledingkast herbergt meer boeken dan broeken. ,,Ik weet niet wat het is, maar ik vind het zò mooi.”

Veertig winnaars

Het is ooit begonnen met een prijsvraag in een sportblad. ,,Je moest ­raden wie de etappewinnaar zou worden in de Tour in 1953. Ik gokte Bobet en dat was goed. De hoofdprijs was 100 gulden maar omdat er veertig mensen het goed hadden geraden, hield ik er een rijksdaalder aan over. Toch nog veel geld voor een manneke van twaalf.”

Vanaf die tijd was Van Doren in de ban van de wielersport. ,,Elke Tour levert wel vier of vijf plakboeken op. Ik werkte vroeger bij de Schouwburg waar zes kranten binnenkwamen. Die mocht ik meenemen. Ik koos alleen de mooiste foto’s uit die ik zeer zorgvuldig inplakte. Ook heb ik ansichtkaarten van verschillende plaatsen waar een tourettape startte. Die zitten netjes in hoesjes, net als de wereldkampioenen.”

Jan was zijn derde woord

Naast de Tour-albums heeft Van Doren ook nog plakboeken over dode wielrenners, dopingaffaires en minstens zes boeken van Joop Zoetemelk en zijn favoriet Jan Janssen. ,,Hij was de eerste Tourwinnaar en zal daarom altijd speciaal blijven. Toen hij won, ging mijn zoon net praten. Ik liet hem steeds naar een grote poster kijken van Jan Janssen. Na een tijdje had ik hem zover dat hij ‘Jan’ zei als hij de foto zag. Na papa en mama het derde woord dat hij leerde.”

Er is nog iets waar hij enorm trots op is. ,,Over de Tour in 1948 is een dvd gemaakt, ‘Tour des Légendes’. De maakster van de documentaire heeft nog oude krantenknipsels bij mij thuis gefilmd. Ik sta daarom vermeld op de aftiteling.”

Een rare dag

Harry van Doren kan uren vertellen over zijn verzameling en zijn sport. Wie de winnaar was in 1948 lepelt hij zo op uit zijn hoofd. En ook het moment dat wielrenner Tom Simpson in 1967 overleed op de Mont Ventoux staat nog in zijn geheugen gegrift. ,,Het was op vrijdag de dertiende en Jan Janssen won die dag de rit. Wat een rare dag was dat.”

Ook is hij al een paar keer bij de aankomst op de Champs-Élysées geweest. Samen met zijn vrouw won hij eens een prijsvraag en mocht hij plaatsnemen op de tribune. ,,Oud-president Jacques Chirac zat tegenover ons en ’s avonds gingen we dineren in de Moulin Rouge. Maar ik ging ook graag kijken bij plaatselijke rondes hier in Tilburg.”

Best even een boodschap doen

Zijn vrouw is twee jaar geleden gestorven maar steunde hem in zijn hobby. Ze vertelde zelfs trots over zijn plakboeken. ,,Ook al was ik erg fanatiek. Als er wielrennen op tv was, kwam ik niet van huis. Nu denk ik, als er een vlakke rit op het programma staat die van 11.00 tot 17.00 uur duurt, ik kan best even een boodschap doen. Daar was vroeger echt geen sprake van!”

Zo vlak voor de start van de Tour wordt Van Doren regelmatig gebeld. Of hij een voorspelling kan doen wie dit jaar de Tour gaat winnen? ,,Dan doen ze mee aan een wielerpoule en roepen ze mijn hulp in. Ik gok dit jaar op Geraint Thomas, de winnaar van vorig jaar. Chris Froome doet niet mee en Tom Dumoulin ook niet. Dus hij lijkt mij de grootste kanshebber. Al weet je het natuurlijk nooit. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Maar dat maakt de sport ook zo leuk.”