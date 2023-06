Hatem heeft maar een been en is dolblij met zijn nieuwe rolstoel

door de lezerEls Bruëns zet zich met de Stichting Tunesië Communicatie al jaren in voor de hulpbehoevenden in Tunesië. In mei reisde ze weer naar het land en schreef daar een verslag over.

De vlucht vanaf Schiphol naar Enfidha, in centraal Tunesië, was perfect. In het vliegtuig krijg ik van een van de vluchtleiders gratis drinken aangeboden, omdat hij gehoord had wat ik in Tunesië kom doen. Aangekomen in Enfidha, staat er direct een taxi klaar, en alles verloopt zoals het hoort.

We rijden rechtstreeks naar het hotel Occidental Marhaba in Sousse, waar ik al eerder heb gelogeerd. Ik wil snel slapen na het uitpakken van mijn bagage, om de volgende ochtend om 07.00 uur bij het ontbijt te zitten. Allerlei heerlijke broodjes, kaas, vlees, warme gerechten en koffie, het kan niet op.

Groot contrast

Maar het contrast met de buitenwereld is zo groot. Buiten het toerisme draait de economie nauwelijks, jongeren vertrekken naar Europa of Canada. Subsidies voor scholen en ziekenhuizen zijn stopgezet en moeten zichzelf bedruipen. Er leven zo ook veel hulpbehoevenden zonder middelen.

Ik ga rechtstreeks naar de boutique om drie rolstoelen te kopen. Gelukkig zijn de prijzen van de rolstoelen iets verlaagd sinds oktober. Ik maak vervolgens contact met Assocation Arij in Kalaa Kebiraa, een dorp naast Sousse. Zij brengen mij naar een gehandicapte man, genaamd Hatem. In zijn winkeltje zit hij op een stoel. Hij heeft suikerziekte, daardoor is zijn been geamputeerd. Het andere been zit in verband, waarvoor hij de volgende dag op controle moet komen. Ik spreek hem aan en overhandig hem de rolstoel. Hij is dolblij!

Ik overhandig hem een rolstoel en nog een koffer vol met speelgoed voor het ziekenhuis, waar we samen naartoe rijden

Een van mijn koffers vol met speelgoed en brillen laat ik achter bij Assocation Arij. Twee weken later zullen wij die spullen naar een ziekenhuis in Sousse brengen.

De volgende dag maak ik contact met de textielfabriek Stivel. De heer Dahmani Abdelaziz is de directeur. Ik krijg hem, via zijn secretaresse, aan de telefoon. Een drukbezette man, maar voor het gehandicaptenwerk dat ik kom doen heeft hij alle tijd, en hij is zeer begaan met de mensen. Zijn chauffeur rijdt ons naar de stad Ksar Hellal. We stappen uit bij het stadhuis en bezoeken de délégué, die mij hartelijk verwelkomt. Ik overhandig hem een rolstoel en nog een koffer vol met speelgoed voor het ziekenhuis, waar we samen naartoe rijden.

Cruciaal voor mensen met COPD of covid

Eenmaal in het ziekenhuis komt er een grote verrassing. Ik doneer een spirometer, deze hadden ze nog niet.Dit apparaat is nodig om de longinhoud van patiënten te meten en is cruciaal voor mensen met COPD of covid. Tot dan toe vervoerden ze patiënten naar een ander ziekenhuis wanneer het apparaat nodig was.

Op de gevel hangt een plakkaat met daarop de tekst 'Madame Karoussa (mevrouw karretje), Tilburg Nederland'.

Daarna gaan we snel door naar Mahdia. De lokale radiozender wil een interview afnemen met mij, nadat Dahmani ze verteld had over dit werk. In de studio werd ik hartelijk ontvangen. Er werden talloze vragen op mij afgevuurd die ik moest beantwoorden in het Frans. Het verhaal rolde gelukkig van mijn lippen, en ze luisterden aandachtig. De radiopresentator vroeg, ,,Welke Arabische muziek wil je horen?”, waarop ik snel

antwoordde: ,,Aicha van Khaled!” We zongen alle vier mee, harstikke leuk. Zo verloopt de dag hectisch, en word ik uiteindelijk weer afgezet in Sousse bij mijn hotel.

Gehandicapte kinderen

Op dinsdag 16 mei volgt het volgende project: met de trein naar Gabes. Vijf uur in de oude wagon, nog uit de koloniale tijd. Rijdt zeer snel, maar ziet er uit om op te schieten. Uiteindelijk kom je goed op bestemming aan!

Op het station staat de Sadok, de directeur van gehandicaptenorganisatie AGIM, te wachten. Koffer inladen en direct doorrijden naar Chenini. We rijden eerst naar zijn huis, waar een couscousmaaltijd me opwacht. Daarna naar mijn residence, waar ik zal slapen in een appartement.

De kinderen zijn blij met de cadeautjes.

De volgende dag gaan we naar een school voor gehandicapte kinderen. Na enige dagen in Chenini door te brengen, vertrek ik terug naar Sousse, waar ik het hospitaal Farhat Haced Sousse zal bezoeken, een echt volksziekenhuis. Ik bezoek elf kinderen die kanker hebben, van zes maanden tot elf jaar oud. We zullen samen een feestmiddag hebben: de kinderen krijgen een cadeautje en gebak.

De middag verloopt gezellig, en ik maak een nog een tour over de afdeling. Het ziet er mooi en schoon uit. De kamers zijn ingedeeld met twee bedden, zodat ouders ook bij hun kind kunnen overnachten. Keuken en douches zien er ook prima uit. Daarna is het tijd om afscheid te nemen.

Wilt u meer weten over de Stichting Tunesië Communicatie? Kijk dan op tunesiecommunicatie.nl.

Een groepsfoto bij het kinderziekenhuis