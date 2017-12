Heeft u een bijzondere kerstbal in de boom hangen?

DOOR DE LEZER Rol­stoel­dans­groep The Quickly Dancers bestaat 25 jaar

28 november Rolstoeldansgroep The Quickly Dancers uit Zeeland bestaat in januari 2018 25 jaar. Destijds is de club gestart in danszaal Stevens in Volkel door Riky van der Bolt. Om dit jubileum te vieren op 14 januari 2018 zijn wij op zoek naar oud-leden. Wij willen een leuke bijeenkomst houden met veel mogelijkheden tot dansen. Ook zullen er demonstraties van de huidige leden worden verzorgd.