‘Het is tweede pinksterdag 1940, de Grebbeberg brandt en de ongelijke strijd is verloren. Sjang komt nooit meer thuis’

Vlak voor de inval van Duitsland in Polen in september 1939 werd in Nederland de algehele mobilisatie afgekondigd. Zo’n 300.000 mannen werden opgeroepen. Sjang Tummers, elektricien van beroep, was een van hen. Zonder enige militaire ervaring werd hij als 28-jarige onder de wapenen geroepen. Lange tijd leefde de gedachte dat Nederland neutraal zou blijven, maar op 10 mei 1940 werd in de loop van de dag duidelijk dat Duitsland ons land was binnengevallen. De militaire training van maanden met veelal achterhaald wapentuig, werd ineens van levensbelang.

Sjang is ingedeeld in het 1-I-26e Regiment Infanterie en zou een paar dagen voor de Duitse invasie zijn gedetacheerd bij het 24e R.I., al is dat niet helemaal zeker. Goed bewapend of toegerust is zijn regiment allerminst, er is een schrijnend gebrek aan goede artillerie, machinegeweren en ander wapentuig.

Het dreigende geluid van bommenwerpers

In de nacht van 9 op 10 mei vliegen Duitse vliegtuigen over en Sjang zijn regiment wordt gewekt. Inpakken en naar de stellingen. Het geluid van bommenwerpers is dreigend, maar het besef van oorlog wordt nog niet meteen gevoeld. Op 10 mei om 20 uur volgt het bevel om zo snel mogelijk vanuit Boven-Leeuwen, waar de mannen op dat moment zijn, via de schipbrug over de Waal bij Tiel naar Amerongen op te trekken. Die nacht steken ze de Waal over en later via Maurik de Rijn. Daar in Amerongen blijven ze in de stellingen liggen.

De Duitse Stuka’s bestoken intussen de verderop gelegen gebieden. De Betuwe brandt, dat is wel duidelijk. Het Nederlandse afweerschut klinkt wel, maar lijkt weinig doeltreffend. Nu is alles nog op enige afstand, maar dat verandert op 12 mei in de middag. Dan komt het bevel om de Grebbeberg mee te helpen versterken. Een onmogelijke opdracht, zo blijkt later.

Spanning is tastbaar

Om 18.00 uur zijn Sjang en zijn mannen in Rhenen. Gesproken wordt er niet veel, de spanning is tastbaar als ze door de verlaten straten lopen. Met een grote groep komen ze in de zogenaamde ‘Keuken’ terecht van de Regimentscommandopost op de noordelijke flank van de Grebbeberg. De Duitsers nemen die nacht de verdedigingslinie zwaar onder vuur. Er liggen Nederlandse stellingen die mede geïnspireerd zijn op de loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog, Sjang ligt daar ook en met zijn geweer neemt hij de vijand onder vuur. Er vallen doden over en weer.

Intussen zorgen de Stuka’s voor een intimiderend lawaai en bommen vallen. De hel op aarde. Bij het ochtendgloren stoten de SS’ers door de linies heen en nemen de zogenaamde ‘Stoplijn’ in. Deze lijn moest de Duitsers te allen tijde tegenhouden. Maar feitelijk is het niet meer dan een omgeploegde lijn akkerland in het bos. Ook de Keuken wordt ingenomen. Omdat er veel SS’ers gevallen zijn, willen ze wraak. Zonder pardon worden de mannen in de Keuken geëxecuteerd, naar later blijkt een eerste oorlogsmisdaad op Nederlands grondgebied.

Sjang Tummers ligt er op het Ereveld en wordt op 4 mei jaarlijks herdacht.

,,Wo sind die Jäger?” De Duitse commandant is buiten zinnen van woede, en wil dat het regiment van Sjang zich overgeeft. Die zitten echter hogerop en trekken zich verder terug. Het adagium ‘standhouden, ieder sneuvelt ter plaatse’, geldt niet meer. Tummers en wat rest van het regiment vluchten naar de dierentuin (Ouwehands). Hier zijn de roofdieren op last van de Nederlandse legerleiding afgemaakt, ze zouden kunnen ontsnappen! Wel zijn er nog olifanten, een nijlpaard en zelfs een ijsbeer met twee jongen. Een kakafonie van angstige geluiden. De olifanten tetteren, zij verkeren in doodsnood en kunnen geen kant op.

Bij het restaurant ‘Rust Wat’, hoe ironisch deze naam, stuiten ze weer op SS’ers. Een vuurgevecht volgt en mannen vallen. Sjang weet te ontkomen en met zijn overgebleven kameraden komt hij bij de Wageningse- straatweg (nu Grebbeweg). Ze zijn ingesloten. In de late middag raken ze weer in gevecht met een groep Duitsers onder leiding van Oberstürmbahnführer Wäckerle. Hier sneuvelt Tummers uiteindelijk, samen met zijn maat Spölmink, als helden voor het vaderland. Het is tweede pinksterdag 1940, de Grebbeberg brandt en de ongelijke strijd is verloren. Een dag later wordt Rotterdam gebombardeerd en Nederland capituleert.

Hoe wrang is het lot

De lichamen van mijn oudoom en zijn kameraad worden een maand later gevonden in een overwoekerde kuil in het bos. Het is de vader van Spölmink die zijn zoon is gaan zoeken. Uitgerekend hij vindt hen, hoe wrang kan het lot zijn. Na die meidagen bloeien de hellingen van de Grebbeberg weer, Ouwehands Dierenpark wordt later een begrip, maar het leven van Sjang is voorbij.

Na de oorlog is mijn familie nog vaak naar de Grebbeberg gegaan, Sjang Tummers ligt er op het Ereveld en wordt op 4 mei jaarlijks herdacht. Zijn moeder en zussen, onder wie mijn oma, later ook mijn moeder (en haar zus), bezochten met de trein en de bus vaak het Ereveld, een hele reis vanuit Limburg in die tijd.

Het mocht niet zo zijn

Nederland herpakte zich na de oorlog en dat gold ook voor mijn familie. Mijn moeder ging als kind vaak naar de toenmalige verloofde van Sjang, Tilleke Spoormakers. Ook voor haar ging het leven door. Op latere leeftijd trouwde ze alsnog, maar haar Sjang vergat ze nooit. Op zijn overlijdenskaart stond: ‘Gezond en wel ging hij heen, vervuld met de zoete hoop om zoo gauw de oorlog voorbij was, in het huwelijk te treden’. Voor Sjang en vele anderen mocht dat niet zo zijn.

