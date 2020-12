Hoe achttien meiden een heel dorp op de been krijgen: ‘Niemand hoort zich alleen voelen tijdens Kerst’

komt allen tezamenMet een mooi of dankbaar gebaar zorgen we met z'n allen voor wat licht in de donkere dagen voor Kerst. Zoals deze vriendinnengroep uit Ammerzoden die eenzame ouderen verrast met een kerstpakket.

Tekeningen, zelfgemaakte kaarten, armbandjes, de ­tafel ligt inmiddels vol met knutsels van kinderen uit Ammerzoden. Ook verschillende lokale ondernemers, zoals de bakker, de plaatselijke kroeg, aardappelgroothandel en tuinders en veehouderijen uit de regio, hebben hun medewerking toegezegd. Hoe een idee van achttien vriendinnen uitgroeit tot een grote actie waar het hele dorp aan meedoet. Ammerzoden zet zich massaal in voor de ouderen in hun dorp, want niemand hoort alleen te zijn met Kerstmis.

Schoonheidssalon dicht

Het is begonnen bij Anne de Weert (22), Petri van de Langenberg (24) en Britt den Ouden (23), drie meiden die samen met hun vriendinnengroep iets willen doen voor eenzame ouderen. ,,Door de harde lockdown kwam een aantal van ons thuis te zitten. De schoonheidssalon van een vriendin ging dicht en een ander moest de kapsalon sluiten. In plaats van thuis te zitten, willen wij ons steentje bijdragen en ouderen in Ammerzoden verrassen tijdens kerst. Omdat wij natuurlijk niet iedereen kennen, hebben we een oproep op Facebook geplaatst in de hoop dat we bij een paar mensen iets leuks kunnen bezorgen. Dat leverde direct een hoop reacties op. Niet alleen van mensen die hun buurman of familielid willen opgeven, maar ook kinderen, ondernemers en vrijwilligers die ons willen helpen. Geweldig om te zien dat het hele dorp zou enthousiast reageert.”

Oproep: komt allen tezamen! Wat was het een moeilijk jaar, meer dan ooit hebben we elkaar nodig. Maar een eenzame kerst dreigt. U kent ongetwijfeld iemand die het verdiend heeft om een gebaar van dankbaarheid te ontvangen. Voor die persoon (of groep mensen, of organisatie) doet of maakt u iets. Het mag echt alles zijn. Een taart, een tas lekkernijen, een klein concert, tekening of een gedicht. Verras met een aubade of klein concert, zet de juf in het zonnetje. Gebruik als symbool een brandende kaars. Laten we met z’n allen voor een warme kerst zorgen! Stuur van tevoren uw plan naar kerstactie@bd.nl En maak een foto of filmpje van uw goede daad.

De tekeningen stromen binnen

Inmiddels staat de teller op 65 ouderen in Ammerzoden en 2o in Well die wel een hart onder de riem kunnen gebruiken. Ook krijgen alle bewoners van verzorgingstehuizen De Lindeboom en Het Zonnelied in Ammerzoden een bosje bloemen, 132 boeketten in totaal. ,,En nog steeds zijn er ondernemers en vrijwilligers die met goede ideeën komen”, zegt De Weert. ,,We zoeken bijvoorbeeld nog waxinelichthouders. Ook de ­tekeningen blijven binnenstromen. De kinderen kunnen niet naar school en vinden het leuk om iets te knutselen voor de ouderen. We kunnen een prachtig pakket samenstellen.”

Voor de kerst

Op donderdag 24 december gaan de meiden op pad om de kerstpakketten rond te brengen. ,,We zijn nog bezig met de plaatselijke fanfare. Misschien kunnen er twee muzikanten mee om een kleine aubade te brengen. Maar we zijn natuurlijk wel gebonden aan de coronaregels. We gaan uitzoeken wat er allemaal mogelijk is in deze tijd, want veiligheid gaat boven alles.”

Volledig scherm mijnbd komt allen tezamen png © mijnbd Aankomende week worden alle pakketten samengesteld en een route gemaakt. Een flinke logistieke puzzel waar de meiden nog wel wat uren zoet mee zijn. ,,We doen het met plezier, het geeft veel energie. We hopen dat met deze actie veel ouderen toch nog een fijne kerst kunnen beleven. Dat ze weten dat ­iedereen in het dorp aan ze denkt en dat ze niet vergeten worden. Want niemand hoort zich alleen te voelen tijdens de feestdagen.”