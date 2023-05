In café De Toekomst legden Piet en Pieta van den Akker het fundament voor hun zestigjarige huwelijk

Al die versnipperde stukjes grond, voor boeren is dat buitengewoon onhandig voor een gezonde bedrijfsvoering. Dus roept het Rijk in de jaren vijftig de ruilverkaveling in het leven. Rond 1960 is ook Venhorst aan de beurt. Zo moet achter de Statenweg een sloot worden gegraven. Piet van den Akker van de firma Pennings uit Rosmalen klaart die klus met groot materiaal. Weliswaar komt er maar amper spierkracht aan te pas, het werk maakt hem en zijn baas Frans Pennings behoorlijk dorstig. Die lessen ze op gezette tijden aan de overzijde van de Statenweg, in café De Toekomst.

Het had zomaar anders kunnen lopen

Daar werkt Pieta Gerrits als een soort manusje-van-alles. Die twee krijgen oog voor elkaar – Pieta: ,,Piet zag er goed uit, had ook wat branie” – en dat mondt uit in verkering. Uiteindelijk getrouwd. Het had zomaar anders kunnen lopen. Pieta: ,,Mijn stiefmoeder was niet meteen overtuigd. Piet kwam uit Berlicum, bijna dertig kilometer verderop. Je kende die familie niet. Ze dacht zelfs dat hij buitenlander was, uit Italië of zo. Piet was zó gebruind.” Piet: ,,Ik heb maar een paar zonnestralen nodig, hoor.”

Haar stiefmoeder, die al snel merkte dat Piet bier wel héél graag lustte - ook geen binnenkomer -, besluit raad te vragen aan de pastoor. Die zou weleens informeren. Einde van het verhaal: Piet van den Akker klinkt hartstikke Nederlands, hij is het ook.

Groen licht dus. En toch heeft de relatie nog even op de helling gestaan. Piet: ,,Ik ging altijd op de brommer van mijn broer naar Venhorst. Totdat die er een keer onderweg mee ophield. Kon ik dat roteind naar huis lopen. Heb ik gedacht: ‘Als dat nóg eens gebeurt, ga ik er niet meer naartoe.’” Nooit meer voorgevallen, ook te danken aan zijn baas: die gaf hem een spiksplinternieuwe brommer.

Ze hebben trouwplannen. Naar goed katholiek gebruik in die tijd gaan stelletjes voor drie dagen naar het retraitehuis in Uden. Daar krijgen ze van de clerus te horen wat een huwelijk inhield, rechten en plichten van man en vrouw. Katholiek zijn ze nog altijd, al gaan ze niet elke zondag meer naar de kerk.

Traditioneel huwelijk

Na hun bruiloft gaan ze inwonen bij Pieta thuis. ,,We hadden twee kamertjes en een eigen keukentje.” Ze zijn nooit verhuisd. Het is een traditioneel huwelijk. Piet verdient een boterham vanuit de infra, Pieta doet het huishouden en zorgt voor de twee zoons en twee dochters. Daarnaast zet ze zich met hart en ziel voor de medemens in Venhorst, is daarvoor beloond met een lintje. Piet: ,,Gaat mij niet overkomen.”

Ook dat is begrijpelijk. Hij onderhoudt achter het huis een groentetuin. ,,Doe ik allemaal nog zelf, ik heb nog niemand nodig.” Bovendien heeft Piet één grote passie: paarden. Vandaar dat hun perceel maar liefst twee paardenbakken heeft. Hij is gek op de edele dieren, Pieta moet er niet veel van hebben. ,,Maar op zondagen gingen we altijd met een paar andere gezinnen naar concoursen”, zegt ze. ,,Heel de dag van huis, niet alle onze kinderen vonden dat even leuk.”

Nog steeds op het paard

Piet mag de acht kruisjes al lang en breed zijn gepasseerd, nog altijd vindt hij het een uitdaging om een paard te temmen en zadelmak te maken. ,,Dat is het leukste wat er is.” Vanwege zijn leeftijd lukt het niet meer zonder hulpmiddel het paard te bestijgen. Dus moet Pieta helpen, al is het dus niet van harte. Stand by your man, het lied waarmee Dolly Parton zo beroemd is geworden, mag dan letterlijk worden genomen. ,,Ik houd het krukje vast als Piet erop staat.” Nogal heldhaftig, vindt kleindochter Steffi Verhagen (32). ,,Het is zelfs een beetje link.” Maar ja, liefde overwint alles.

Steffi vind het een mooi stel. ,,Ze zijn totaal verschillend. Opa is een hete fik, oma is heel rustig. Dat is een mooie combi, anders zou het wellicht nooit hebben gewerkt.”