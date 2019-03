In gedachte hoort Adri van der Beek de winkelbel nog altijd rinkelen

MIJN BDIn de verhalenserie Mijn museum nemen we een kijkje in een ­privémuseum aan huis. Deze keer het museum van Adrie van der Beek in Dussen.

Meestal heeft een museum een duidelijk thema. Je vindt er aardewerk uit de negentiende eeuw of bijvoorbeeld gereedschap dat op de boerderij werd gebruikt. Zo niet bij Adri van der Beek (68) in Dussen. De eerste indruk van zijn kleine museum is overweldigend. Je hoeft niet te vragen wat er allemaal te zien is, beter is de vraag wat er nièt te zien is. Het museum van 45 vierkante meter, ondergebracht in een ruimte naast zijn huis, staat vol met allerlei snuisterijen uit de jaren vijftig. Maar dat dekt ook weer niet helemaal de lading, er zijn ook schatten te vinden van voor de oorlog. ,,Ik verzamel verzamelingen”, zegt Adri. ,,Of eigenlijk herinneringen. Hier ga je terug in de tijd. Ik hoor de winkelbel nog rinkelen en ruik de geur van versgebakken brood van de plaatselijke bakker. Net zoals in mijn jeugd.”

Eind jaren vijftig

Het is tijd voor een rondje door het museum. We gaan allereerst terug naar eind jaren vijftig. Toen ‘ome bruur’ een kruidenierszaak runde bij Adri thuis in Babyloniënbroek. ,,Als klein jongetje mocht ik vaak helpen met afwegen. Kijk, hier staat een vloeitjesmachine. Mijn oom drukte op deze knop en dan kwam er een pakje vloeitjes tevoorschijn. Ze hadden ook vroeger al veel vernuft.”

De asbak waar zijn moeder oude stukjes pijp in bewaarde.

Tussen de oude pijpen en pakjes tabak staat ook nog een oude asbak met stukjes aardewerk. Het heeft nul museale waarde maar is voor Adri een van de pronkstukken. ,,Vroeger werden de asbakken, met kapotte pijpen, geleegd op het land. Mijn moeder heeft tot haar 96ste op het land gewerkt. Tijdens het wroeten in de grond vond ze vaak stukjes pijp die ze in deze asbak gooide. Het doet met nog altijd aan mijn moeder denken.”

Wie weet wat dit is?

Ook de oude ingerichte keuken roept veel herinneringen op. Adri tovert allerlei bijzonder keukengereedschap tevoorschijn en maakt er een soort quiz van. ,,Weet je echt niet wat dis is?” Hij laat een soort aardewerk trechter zien. ,,Dit werd op een pannetje kokende melk gezet. Zo kon de melk niet overkoken.” Hij laat ook nog een houten stroopschepper en een ouderwetse kersenontpitter zien.

Ook zijn uitgebreide collectie blikgoed is het bekijken waard. ,,Dit zijn allemaal cacaoblikken, voornamelijk van Buisman en De Gruyter. Sommige zijn al heel oud en bijzonder. Of zelfs nog gevuld.”

Een overzicht van het museum van Adri van der Beek.

Veel herkenbare spullen

Het valt op dat Adri veel weet te vertellen. Niet alleen over zijn collectie, maar ook over vroeger. En dan met name hoe het was om op te groeien in een klein dorpje als Babyloniënbroek, waar nog geen vierhonderd mensen wonen. ,,Er komen best veel mensen uit de omgeving in mijn museum kijken. Het is erg herkenbaar voor ze, en dat maakt het zo leuk.”

Via Zebraline kachelpoets en de oude scheerdoos van zijn vader komen we aan bij nog een bijzonder stuk. Aan een kleerhanger hangt een oud nachthemd. ,,Op zich niet bijzonder, totdat je dit briefje leest, geschreven door mijn moeder achterop een kalenderblaadje: ‘Examenstuk lingerie. In 1928 gemaakt bij de nonnen’.”

In een oude winkeletalage staan allerlei rookwaren.

Een oude Duitse gokautomaat

We springen weer terug naar de jaren vijftig. Aan de muur hangt een oude Duitse gokautomaat. Van hout. ,,Ze waren toen blijkbaar nog niet bang voor vandalisme. Jammer genoeg doet ie het niet meer, er branden alleen nog maar wat lichtjes.”

Hoe Adri aan al zijn schatten komt? ,,Vroeger struinde ik markten af. En soms kwam je dan iets bijzonders tegen waar andere mensen aan voorbij lopen. Tegenwoordig krijg ik ook veel van mensen. Ik heb bijvoorbeeld enkele borden gekregen die in het oude dorpshuis hier in Dussen hebben gehangen. Maar eigenlijk kom ik ruimte tekort, het staat inmiddels al zo vol.”

Adri van der Beek poseert trots voor zijn verzameling blikken.