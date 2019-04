Jurgen Brants krijgt kippenvel van knipperende lichtjes en harde muziek

MIJN BDIn deze verhalenserie nemen we een kijkje in privémusea aan huis. Deze keer het kermismuseum van Jurgen Brants in Tilburg.

Kippenvel krijgt hij ervan. Als bewijs schuift hij de mouw van zijn jasje iets omhoog. Kippenvel van de knipperende lichtjes, de harde muziek en de geur van zijn favoriete attractie de Calypso. Een geur die je nergens anders ruikt, een combinatie van olie en nostalgie. Jurgen Brants (45) uit Tilburg is idolaat van de kermis, en dan vooral van de attracties uit zijn jeugd. Hoe kan het ook anders als je opgroeit in het centrum van Tilburg, waar in de zomer de grootste kermis van Nederland staat. ,,Als jochie van vijf zat ik uren op mijn stoeltje te kijken naar de mensen die de kermis opbouwden. Sindsdien is de kermis mij blijven fascineren. Je stapt even een andere wereld binnen. De magie van talloze lichtjes en geluid en de belofte van feest oefenen een enorme aantrekkingskracht op mij uit. Nog steeds.”

Volledig scherm Een overzicht van het kleine kermismuseum van Jurgen Brants. © Janneke Hobo

Het echte kermisgevoel

In een hal aan de Dragonstraat in Tilburg, waar ook zijn bedrijf gevestigd is, heeft hij een verzameling kermisspullen staan. Overal knipperen er gekleurde kermislampen en op de achtergrond klinkt er een echte Hollandse meezinger. Brants grijpt de microfoon: ,,Haal uw kaartje hierrrr, ai, ai ai!”, galmt het. En direct is daar het echte kermisgevoel.

,,Als kermisexploitant verkoop je niet alleen maar kaartjes of druk je op de knop om de attractie te laten draaien. Je verkoopt een uniek moment.” Genietend denkt hij terug aan Roze Maandag, toen hij het voor elkaar kreeg een hele menigte te laten dansen voor de attractie van een vriend. ,,Iedereen sprong op een neer, prachtig was dat.” En weer schuift hij de mouw van zijn vest omhoog. Kippenvel.

Volledig scherm De trots van zijn museum: de twee botsauto's. © Janneke Hobo

Met een botsauto over straat

Brants had zelf graag kermisexploitant willen worden. Maar dat is niet eenvoudig als je niet uit een kermisfamilie komt. Maar gelukkig heeft hij zijn eigen kleine kermismuseum. ,,Het meest trots ben ik op de botsauto’s. Samen met vriend verbouwde ik de wagens met scootmobielonderdelen, zodat ze ook op straat kunnen rijden. De grote botsauto kocht ik van een man die hem met tranen in zijn ogen wegdeed. Moest van zijn vrouw, er was geen plek voor. Deze botsauto is al veel plekken geweest. Zo was ie te zien in de musical Blind Date maar hij wordt ook gebruikt als vervoersmiddel tijdens gala’s.”

En op Marktplaats kwam hij een negentig jaar oud kermispaard tegen. Hij reed ervoor naar Amsterdam maar werd niet teleurgesteld. ,,Een oude vrouw had vroeger een draaimolen en poffertjeskraam op de kermis. Ze had wat paarden bewaard maar wilde er toch vanaf. En ik was daar natuurlijk blij mee. Het hobbelpaard staat toch symbool voor de ouderwetse kermis.”

Volledig scherm Het oude schuifspel kreeg Jurgen Brants weer aan de praat. © Janneke Hobo

Lichtgevende ster uit de Efteling

Nog een pronkstuk met een verhaal is het met de hand gemaakte draaiorgeltje. Met veertig muziekboekjes. Gemaakt door de overleden vader van een vriend. Of de lichtgevende ster die vroeger bij de ingang van de carrousel in de Efteling hing. ,,Geeft gelijk sfeer toch?”, glundert Brants als de lampen beginnen te knipperen.

Ook bijzonder is het rijtje speelautomaten. Met het klokkenspel, ouderen zullen het nog wel herkennen, en een balco rotor, een ronddraaiende schijf waar de prijzen van afvallen na een druk op de knop. En een oud schuifspel uit 1970 dat Brants weer aan de praat kreeg. ,,Echte kermisapparaten. Voor een gulden, of tegenwoordig een euro, koop je een illusie. Want je weet dat de kans op een prijs niet groot is. Maar de kans ís er wel. En dat maakt het zo leuk.”

Een draaimolen zou hij ook nog graag willen hebben, maar daar is geen ruimte voor. ,,En het is niet eenvoudig om aan kermisspullen te komen. Veel wordt hergebruikt of direct vernietigd.” Gelukkig kan het aftellen beginnen. ,,Nog een paar maanden en de mooiste kermis van de wereld wordt weer opgebouwd. Ik krijg er nu al kippenvel van.” En de mouw gaat weer eventjes omhoog.

Hier is het Het kermismuseum van Jurgen Brants is te vinden aan de Dragonstraat 25 in Tilburg. Het museum is alleen op afspraak te bezoeken. Kijk voor meer info op www.jb-amusement.nl of bel 06-20555274.