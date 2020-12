Komt allen tezamen: ‘Dit jaar is mijn kerstpakket voor de voedselbank in Oss’

Patrick van Boekel uit Oss doneert dit jaar zijn kerstpakket aan de Voedselbank in Oss. ‘Ik heb geleerd om in donkere dagen aan anderen te denken.’

Patrick van Boekel (62) heeft al het nodige meegemaakt in zijn leven. Hij is geboren met een lichte beperking en in 2006 moest hij een zware operatie ondergaan, zijn leven hing aan een zijden draadje. Maar, zo zegt hij zelf, er zijn veel mensen die het nòg slechter hebben getroffen. En deze mensen wil hij een steuntje in de rug geven in deze donkere dagen.

,,Ik ben gedetacheerd als postbode en zie veel mensen die het moeilijk hebben”, zegt Van Boekel. ,,Ze hebben al zo weinig en de harde lockdown die afgekondigd is, maakt de dagen voor kerst extra donker. Ik vind het belangrijk om niet alle goede dingen voor mezelf te houden, maar juist te delen met anderen.”

Iets extra's gebruiken

Nadat Van Boekel over de actie ‘Komt allen tezamen’ had gelezen, wist hij direct wat hij wilde doen: zijn kerstpakket doneren aan de Voedselbank in Oss. Want juist deze mensen kunnen wat extra’s gebruiken.

Henk Snijders, bestuurslid van de Voedselbank, komt het kerstpakket aankomend weekend bij Van Boekel ophalen. ,,Patrick is niet de enige die zijn pakket doneert, we ontvangen rond deze tijd meer pakketten of giften van particulieren”, zegt Snijders. ,,We kijken wat er in de pakketten zit en halen de alcohol eruit. De bruikbare producten verdelen we eerlijk. Onze filosofie is dat iedereen een gelijkwaardig pakket krijgt.”

Dit jaar ontvangt de Voedselbank ook nog eens 392 kerstpakketten via Doegoods, een onderdeel van IBN-groep die mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt werk aanbiedt. ,,Zo kunnen we rond de feestdagen zo’n tweehonderd gezinnen blij maken. Ook de Voedselbank in Veghel profiteert hiervan. We merken dat er dit jaar meer donaties gedaan worden dan voorgaande jaren.”

Omzien naar anderen

Van Boekel heeft van huis uit meegekregen om naar anderen om te zien. ,,Ik ben de jongste uit een gezin van acht en mijn vader heeft ons geleerd om aan andere mensen te denken. Wie goed doet, goed ontmoet. Ik sta ook regelmatig klaar voor mensen in het appartementencomplex waar ik woon. Even naar de apotheek, of gewoon een praatje maken. Laatst werd ik verrast door een prachtig cadeau dat aan de deur werd afgegeven. Daar word ik blij van.”

Oproep: komt allen tezamen! Wat was het een moeilijk jaar, meer dan ooit hebben we elkaar nodig. Maar een eenzame kerst dreigt. U kent ongetwijfeld iemand die het verdiend heeft om een gebaar van dankbaarheid te ontvangen. Voor die persoon (of groep mensen, of organisatie) doet of maakt u iets. Het mag echt alles zijn. Een taart, een tas lekkernijen, een klein concert, tekening of een gedicht. Verras met een aubade of klein concert, zet de juf in het zonnetje. Gebruik als symbool een brandende kaars. Laten we met z’n allen voor een warme kerst zorgen! Stuur van tevoren uw plan naar kerstactie@bd.nl En maak een foto of filmpje van uw goede daad.