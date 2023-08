Levenspad ‘diamanten’ Jan (81) en José (81) ging zeker niet over rozen

De verkering van Sjaak, de broer van José, is voorbij. In zijn eentje in 1960 een dagtochtje naar Duitsland maken, dat ziet-ie niet zitten. José gevraagd, stemt toe, al is het niet van harte. In Den Bosch stappen ze op de bus, en Jan ook. Die ziet er appetijtelijk uit, vindt José. Hij gaat naast Sjaak zitten. In Roermond, bij een tussenstop, laten broer en zus een kiekje maken. José stuurt eropaan dat Jan het doet. Kan ze met hem aan de praat raken. Weer onderweg heeft Jan de stoel naast die van José geconfisqueerd. ,,Ik had in de gaten dat ze belangstelling voor me had. Ik voor haar. Maar babbelen, ho maar. Ik was hartstikke bleu, wist niet met meisjes om te gaan.”

Wat moet je met die pop?

Eenmaal terug overwint Jan, die in Reek is opgegroeid en sinds zijn twaalfde in Den Bosch woont, zijn schroom en vraagt om een afspraakje. En zo groeien ze naar elkaar toe. Eind goed, al goed? Zeker niet. José: ,,Bij ons thuis deden ze niet moeilijk. Ik moest hem wel snel mogelijk kennis laten maken, want mijn moeder wilde niet hebben dat ik langs de straten schuimde.” De ouwelui van Jan staan er heel anders in. ,,Ik hoor het mijn ouders nog zeggen: ‘Wat moet je met die pop?’ Ik was de jongste van drie, een nakomertje. Mijn broers waren al het huis uit, ze waren bang alleen achter te blijven.”

Jan voelde meteen vertrouwd. Ik wist: met hem wil ik iets opbouwen José Wouters

De band is sterk, daar komt niemand tussen. José: ,,Jan voelde meteen vertrouwd. Ik wist: met hem wil ik iets opbouwen.” Ook defensie komt er niet tussen als Jan in 1961 naar Nieuw-Guinea wordt uitgezonden. Zeer tegen zijn zin. ,,Ik heb er een rottijd gehad. Op plaatsen geweest waar hard werd gevochten.” De twee schrijven elkaar, een boek aan brieven. José: ,,Ik heb ze allemaal bewaard.” Bellen? ,,Was onbetaalbaar. Kostte twaalf gulden per minuut.”

Twee jaar later, weer thuis. De ontvangst is kil. ,,Geen interesse. Voor mijn ouders leek het op een uitje. Ze wisten, net als de rest van Nederland, van niks.” Door die stroeve verhouding is Jan meer bij zijn aanstaande schoonouders dan thuis. En dat heeft gevolgen: José, die in een schoenwinkel werkt, raakt zwanger. ,,Met vijf maanden heb ik het mijn moeder verteld. Via een omweg, ze was bij een broer in Amsterdam. Die heb ik gebeld, hij heeft haar ingelicht. Ze was boos: wat moest de familie wel niet denken? Maar ze draaide bij. Heeft thuis een kamer ingericht, kocht de mooiste babykleertjes.”

Niemand mocht het weten

Bij Jan thuis fronsen ze de wenkbrauwen als er een envelop met een geboortewijs van Jan op deurmat valt. Als zijn ouders horen wat de aanleiding is – zwanger, dus gaan ze trouwen -, wordt dat als een schande gezien. Jan: ,,We zijn niet in Den Bosch getrouwd, maar in de Heilige Landstichting in Nijmegen. Niemand mocht het weten.” José: ,,Ik had niet eens een trouwjurk. Er is zelfs geen trouwfoto gemaakt.” Jan: ,,Met 25 gulden op zak ben ik het huwelijksbootje ingestapt. Ik was huisschilder, thuis moest ik alles afgeven.”

Op 12 november 1963 wordt Leonieke geboren, in het ziekenhuis. Het kind heeft geen verbinding tussen de slokdarm en de maag. Leonieke overlijdt drie maanden later. Jan: ,,Het was een verschrikkelijk jaar, zo veel hebben we voor onze kiezen gekregen.” Acht jaar wonen ze in, waarvan zeven bij het gezin Castelijn. Dan kunnen ze een huis kopen, daarna worden Christian en Patrick geboren.

Trauma na uitzending Nieuw-Guinea

Jan is inmiddels aan de slag gegaan bij de PTT en klimt aardig op, José gaat bij de HEMA werken als de kinderen groter zijn - 33 jaar lang. ,,Geweldige tijd gehad.” Hun geluk wordt soms doorkruist door hevige stemmingswisselingen van Jan. Op zijn veertigste zit hij zwaar overspannen thuis. Oorzaak: PTSS, een trauma overgehouden aan die uitzending naar Nieuw-Guinea. Hulp gekregen, maar het blijft lastig. ,,Gelukkig hebben we een groep veteranen, waar we er met elkaar over kunnen praten.”

Bij een reorganisatie bij de PTT komt Jan op zijn 53e thuis, op wachtgeld. ,,Vreselijk, mijn werk was mijn uitlaatklep.” Maar hij vindt een nieuwe passie, bij Prins Hendrik. Hardlopen, trainingen geven, nordic walking opgezet. José: ,,Jan moest van huis, puur om de spanning kwijt te raken.”

Zestig jaar onderweg, zo veel meegemaakt. Zo is José een paar keer heel ongelukkig gevallen. Maar een ongelukkig stel? Niks ervan. José: ,,We zijn blijven vechten. Voor elkaar. En dat blijven we doen.”