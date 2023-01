Lezers helpen lezers: creatieve priegelaars gezocht • Ikea ladenkast gratis aangeboden

Regelmatig vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Gezocht

Bij foto’s uit de nalatenschap van iemand uit de omgeving Nijmegen, maar oorspronkelijk afkomstig uit Amsterdam, troffen wij deze foto van een tweeling, Rita en Nellie Kok. Wie kent deze tweeling en wil deze foto en het album waar deze in zit hebben?

harrynefs@hotmail.com

Aangeboden

Wie kunnen we blij maken met een Tupperware (was)emmer, zonder draagbeugel/-ring? We hebben ook nog een gebaksdoos van Tupperware. Voor een pak DE-koffie 500 gram. Omgeving Rosmalen.

Tel: 06-17435983

Gezocht

In omgeving Vlijmen: creatieve priegelaars. Wij, Sanne en Anique, zijn twee dames met een ambitie: mooie statement oorbellen maken. Wij zoeken mensen die het leuk lijkt om mee te helpen met het maken van oorbellen voor ons nieuwe oorbellen merk Sparkle Out. Heeft u tijd én het geduld om gezellig met ons in groepsverband te priegelen met kraaltjes? Wie weet bent u dan een van onze reddende engelen waarmee we, al gezellig en kletsend, de wereld kunnen laten sparkelen.

info@sparkleout.nl

Tel: 06-10536046

Gezocht

Wie heeft er nog een bandrecorder tapedeck van Akai, Revox of Teac staan? Mag ook defect zijn.

hanshennie@hotmail.com

Gratis af te halen

Een loungesethoes, afmeting: 270x210xx85 centimeter.

Tel: 013-5423213

Gratis af te halen

Wie maak ik blij met flinke stapel tijdschriften? Libelle jaargang 2022 nummer 3 januari tot en met nummer 44 oktober. Plus Magazine jaargang 2022. Ophalen in Waalwijk.

R. Smits

smits.waalwijk63@gmail.com

Gevraagd

Als u na de kerst en de jaarwisseling houten wijnkistjes over hebt, kom ik ze graag halen in Goirle en Tilburg ten zuiden van de spoorlijn.

marij.v.dongen@online.nl

Gezocht

Wie heeft er voor mij huisje nummer vier van de Postcodeloterij om het setje compleet te maken. In de buurt van Heukelom haal ik het graag op.

annemiek.pijnenburg@gmail.com

Gratis af te halen

Wie kan videobanden gebruiken?

corvanpoppel@ziggo.nl

Gratis af te halen

Wie kan in blij maken met de Bosschoolatlas der gehele aarde uit 1922. Altas is compleet, echter de harde buitenkaft ontbreekt.

h.van.kuyen@kpnplanet.nl

Gezocht

Op eerste kerstdag lag er ‘s ochtends een man te slapen aan de

achterzijde van het Kruithuis in Den Bosch. Dit is op de Zuid Willemsvaart. Later liep ik daar weer, en op die plek lag een sleutelbos en een zakje met hele kleine pilletjes. Een eindje verder lag een powerbank, mogelijk is die van dezelfde persoon. Aan de sleutelbos zit een klompje, als u weet welke kleur dat klompje heeft kan u deze spullen op komen halen.

m.f.f.cornelissen@tele2.nl

Gezocht

Zou heel erg geholpen zijn met een tweede (ver)chroom(de) badkamergreep Geesa 5000, 25 centimeter breed en ongeveer 6,5 centimeter diep. Trapeziumvormige bevestiging, mèt bijbehorende bevestigingsplaatjes. Nieuw of ongeschonden gebruikt. Over of ophalen, of versturen, en over acceptabele vergoeding moeten we het eens worden. In de regio Midden Brabant.

José Schults

jschults@ziggo.nl

Gratis af te halen

Ik heb een showmap maat A3. Wie wil deze map hebben? Ik hoef er niets voor te hebben en weggooien als oud papier vind ik zonde. U kunt het gratis komen ophalen, ik woon in Vlijmen.

h.van.kuyen@kpnplanet.nl

