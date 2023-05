Lezers helpen lezers: De reiger is op bezoek geweest. Wie heeft wat visjes over?

Regelmatig vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vanaf vandaag vullen we deze meerdere keren per week aan. Na een aantal dagen verdwijnt de inzending. Hieronder vind je de inzendingen. Meedoen kan door te mailen naar mijnbd@bd.nl.

Gevonden

Een portemonneetje in Schijndel. Met sleutel aan kettinkje en een paar centjes.

luis-annieserrano@live.nl

Gevonden

Ik heb zondagochtend 30 April op het snelfietspad 261 tussen Tilburg en Loon op Zand een herenvest gevonden met steekzakken en rits in cappuccinokleur. Vertel de kleur en maat van de jas en u mag hem komen ophalen.

cees.stabel@gmail.com

Gratis af te halen

In Vught: zeven fietsenrekken (drie laag en vier hoog) met betonblok.

fientim@hotmail.com

Gevonden

Op 30 april: een sleutel op de Waalbrug bij Zaltbommel met het nummer 455.

hildasyb@gmail.com

Gevonden

Een slavenarmband op 4 april in Veghel.

baaab@live.nl

Gezocht

De reiger is op visite geweest. Heeft u nog overtollige kleine vissen (tot max 15 centimeter) in uw vijver en wilt u er vanaf? Je zou me er erg blij mee maken. Ik kom ze graag ophalen in Tilburg en omgeving.

Tel: 06-18486099

Verloren

Een fietssleutel in Moergestel of even daarbuiten. Gazelle, er hangt een koekwouws (sleutelhanger) aan.

Tel: 06-12541956

Gezocht

Wie kan mij helpen aan bordjes en schaaltjes van Royal Wessex Engeland?

jomadenotter@icloud.com

Gevraagd

Wegens ziekte van de huidige hulpkoetsier ben ik op zoek naar een (hulp-)koetsier voor een enkelspan tinker. Elke dinsdag rijden wij met een groep aanspanningen voor Villa Pardoes in Kaatsheuvel. Daarnaast rijden wij zelf ook nog 1 of 2 keer per week in de Loonse en Drunense Duinen. Standplaats is manege Duiksehoef in Kaatsheuvel/Loon op Zand. Ervaring met paarden/mennen gewenst.

agerthabeck@ziggo.nl

Tel: 06-83218597

Gevonden

In Sint-Michielsgestel op zondag 23 april een zilveren armband.

mathijsvanderdonk@gmail.com

Gevonden

Op Wagnerplein in de fietsenstalling in Tilburg een smalle gouden ring met de naam Roland. Wie de rest van de inscriptie weet, mag hem komen halen.

Theo van der Steen

tinyentheovdsteen@home.nl

Aangeboden

Wie kunnen wij blij maken met de Suske en Wiske collectie? De collectie bestaat uit 62 gebonden boeken in prima staat met per boek ongeveer vier originele verhalen opgetekend door Willy Vandersteen. Op te halen tegen een kleine vergoeding, door u zelf te bepalen, in Tilburg.

Tel: 06-23242387

Wdekortta@gmail.com

Gevonden

Ben jij je dagboek kwijt? Donkerblauw en geschreven in Arabisch. Is het van jou, mail dan naar:

rvanboxtel@home.nl

Gevonden

Op 18 april op de Roestelbergseweg nabij de Roestelberg. Het is op te halen in Tilburg Noord.

karel.drijvers@ziggo.nl

Verloren

Mijn zus heeft een breitas met breiwerk verloren of laten liggen ergens in Den Bosch. Heeft iemand hem gevonden?

Tel: 06-15020442

Gratis af te halen

Wie kunnen wij blij maken met de complete serie dvd’s van Ko van Dijk in een cassette. Ze staan bij ons al een tijdje stof te happen dus we zouden ze graag een nieuwe bestemming geven. Af te halen in Tilburg.

wdekortta@gmail.com

Verloren

Maandag 17 april ben ik omstreeks 16.00 uur op de Broekhovenseweg 159 in Tilburg, in nabijheid van woonzorg Leyeburgh een bruin etuitje met daarin een autosleutel verloren.

claston@ziggo.nl

Gratis af te halen

Voor de verzamelaar: tien Amerikaanse sigaretten, waterdicht verpakt in originele verpakking voor de Koninklijke Landmacht. 1 oktober 1965. Omgeving Vught.

Tel: 0411-642693 (na 10.00 uur)

Gezocht

Borduurgaren, liefst gratis of tegen een kleine vergoeding.

bink-spike@hotmail.com

Gezocht

Wij zoeken informatie over onze caravan; een Constructam Comet 5 uit 1966. Heeft u originele documenten zoals (fabrieks)brochures of folders etc. van dit type uit de bouwjaren 65-66? Dan zouden we die -of een kopie daarvan- graag willen ontvangen.

marian.potters@gmail.com

Gratis af te halen

Glazen gaskookplaat, Zanussi. Afmeting: 710x497 mm.

Arie Bevaart

ariebevaart@kpnmail.nl

Aangeboden

22 fotoboeken met stickers en losse stickers. Af te halen in Tilburg, tegen een attentie.

wildankers@telfort.nl

Gratis af te halen

In verzamelmappen: twee jaargangen 2021 en 2022 van het tijdschrift Geschiedenismagazine. Op afspraak in Tilburg.

piet.annemiek@gmail.com

Gratis af te halen

Wie in Den Bosch heeft belangstelling voor krantenknipsels van De Gruijter? Ze dateren van rond 2000.

jvandebraak@hotmail.com

Gevraagd

Wie kan mijn helpen in de regio Den Bosch aan een hoedenplank voor een Opel Agila uit bouwjaar 02-2005 (gebruikt).

Nico van Hees

nahvanhees@t-mobilethuis.nl

Gevonden

OV-kaart van O V Sobolenko in de Goirkestraat. Ophalen Goirkestraat 159.

Louis Boons

boons@home.nl

Gezocht

Familieleden van Leo van Grinsven, illustrator van kinderboeken uit Den Bosch.

derefter@home.nl

Gezocht

Ik ben op zoek naar de volgens nummers van het voetbalmagazine Staantribune: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23. Indien in goede staat bereid per nummer de oorspronkelijk kostprijs te betalen.

aalders1@home.nl

Gratis af te halen

Ik heb vier frivolité handwerkboekjes. Heeft iemand interesse?

Elly Croese

Ellycroese@planet.nl

Aangeboden

Ik ben in het bezit van een deel van het archief van de familie Drossaart-Bentfort uit Rotterdam en Vlaardingen.

derefter@home.nl

Gevraagd

Hebt u nog Douwe Egbertspunten doelloos liggen in de keukenlade en weet u niet wat u ermee moet doen? Om onze Indiëveteranen extra in het zonnetje te zetten, zamelen wij DE-punten in voor een loterij met mooie prijzen. Draagt u onze veteranen ook een warm hart toe? Uw punten zijn meer dan welkom! Evenals Perla-zegels van AH.

marianne.lankhuizen@gmail.com

Reünie

Ter ere van het 70-jarig bestaan van Scouting Hintham houden we op zaterdagavond 3 juni een reünie in onze blokhut aan de Vliertsesteeg 16 in Hintham. De reünie start om 19.30 uur. Wilt u deelnemen aan de reünie, dan willen we je vragen om jezelf aan te melden.

scouting-hintham.nl/site/reunie- 2023

Gezocht

Onze buren Sjan en Eduard van Crey zijn op zoek naar een foto van de oma van Sjan. Johanna van Guliek, geboren te Nuland op 6 oktober 1871 en overleden op 13 september 1915. Johanna was getrouwd met Petrus van Venrooij, geboren te Nuland op 29 juli 1872.

eduardensjan@gmail.com

Gezocht

Mijn kleindochter gaat op kamers. Wie heeft een goed werkende stofzuiger over? Eventueel tegen een kleine vergoeding. Liefst omgeving Den Bosch.

Tel: 06-83213176

Gratis af te halen

Wie kan een torentje radio, platenspeler, cassette gebruiken? In zeer goede staat. Op te halen in Loon op Zand.

alphersmus@ziggo.nl

Gratis af te halen

Wie kan ik blij maken met 40 lege en schone jampotjes? Ik ben gestopt met jam maken.

Tel: 073-5479073