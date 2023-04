Lezers helpen lezers: Een bril gevonden in de Oisterwijkse bossen en wie stuurt een kaartje naar een briljanten paar?

Regelmatig vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vanaf vandaag vullen we deze meerdere keren per week aan. Na een aantal dagen verdwijnt de inzending. Hieronder vind je de inzendingen. Meedoen kan door te mailen naar mijnbd@bd.nl.

Gevonden

Afgelopen zondag bril gevonden in de Oisterwijkse bossen. Afgegeven bij Natuurmonumenten.

Tel: 06-12232056

Gevraagd

Op 23 april is het 65 jaar geleden dat Leo Verhagen en Stiena Baijens in het huwelijksbootje stapten. Het zou leuk zijn om voor hen er een onvergetelijke dag van te maken door een felicitatiekaartje te zenden.

Leo en Stiena Verhagen

Servatiusstraat 48-202

5482 HE Schijndel

Reünie

Op zaterdagmiddag 13 mei vindt er in Tilburg een reünie plaats voor ex-bewoners en ex-medewerkers van het Kindertehuis Maria Goretti. Belangstellenden zijn vanaf 14.00 uur van harte welkom in Buurtcentrum Mandelahof, Korvelplein 60 i Tilburg. De entree is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. Wel even aanmelden, bij voorkeur door lid te worden van de Facebook-groep ‘Maria Goretti reünie Tilburg’, of via:

Rianne Jansen-van Bommel

rianne.jansen@live.nl

Gezocht

Ik ben op zoek naar een reservewiel met band voor een BMW X1 type F48 /2019. Bandenmaat 205/60 R17. Heeft er iemand nog iets liggen in die maat? Natuurlijk tegen een redelijke vergoeding.

vdwesten@hotmail.com

Aangeboden

Originele, 100 jaar oude blokkendoos. Op te halen in Oisterwijk. Brengt u een flesje wijn mee?Graaff4852@hotmail.com

Gratis af te halen

In Vlijmen: surfplank TC Runner, compleet met twee zeilen ( ca. 6.4 en 4.5 m2) en verstelbare giek. Klein oefenzeiltje voor de jeugd mag ook mee.

jvanhunnik@home.nl

Gratis af te halen

Een antiek eiken bureau. En een mooi wit eenpersoonsbed, ombouw van Vroomshoop en met Auping verstelbare spiraal. Matrasbreedte 90 centimeter. Er zijn nog twee nachtkastjes aanwezig en een achterbouw van het bed (voor bevestiging tegen de muur).

anitacoppes@hotmail.com

Aangeboden

Wij hebben een vierpersoons tunneltent. De tent heeft twee aparte slaapcabines met daartussen een zitruimte. Gemakkelijk op te zetten. De tent is slechts twee keer gebruikt. Verder zijn er nog twee tweepersoons luchtbedmatrassen met veloursdekking. Er bij is een elektrische opblaaspomp voor zowel 220V als ook 12V. Kamperen blijkt ons toch niet zo te liggen. Wie wil er wel op uit met de tent?

Tel: 06-54203980

Aangeboden

Interesse in de Binnenvaart? Ik bied een mooi boek aan met de titel Rijn-en Binnenvaart in Beeld (Nederland - Duitsland 1935-1965). Voor een aardige attentie is het boek van u.

M .de Brabander

debrabandermarijke@gmail.com

Volledig scherm mijnbd © minbd

Verloren

Afgelopen zaterdag, 15 april, zijn wij tijdens een fietstocht een soortgelijk kussen als op de foto verloren. Het moet geweest zijn tussen Helvoirt, Oisterwijk en Haaren. Wil de eerlijke vinder contact opnemen? Alvast hartelijk dank!

Ton van Poppel, Helvoirt

topo@home.nl

Tel: 06-21887282

Gezocht

Heeft iemand nog een (defecte) verticuteerder van het merk Greenway (destijds gekocht bij Karwei), die niet meer gebruikt wordt, staan? In omgeving Tilburg wil ik deze graag op komen halen. Bij voorbaat dank.

Ton Heuvelmans

ton.liaheuvelmans@home.nl

Gezocht

Ik zoek voor mijn tapedeck Pioneer stereoapparatuur van de Bleu Line- serie.

Tel: 06-12946730

hanshennie@hotmail.com

Reünie

In verband met de reünie van ‘50 jaar Stormkracht 30’ van het Protestants ziekenhuis Den Bosch, jaren zeventig, zijn wij nog op zoek naar Saskia Verhoeven (getrouwd 12/6/1976) en Hanneke van Lieshout (vader was arts/psychiater in Coudewater Rosmalen) Beide ‘meiden’ zijn nu 68/70 jaar oud. Kan iemand ons helpen?

Jory de Koning

jodekoro@gmail.com

Gezocht

Wij zijn zangkoor Singi Makandra. We zijn op zoek naar mensen die ook graag zingen. Ons repertoire bestaat uit verschillende soorten liederen. Elke woensdag repeteren wij 19.30 tot 21.00 uur in BB de Hambaken. Bent u nieuwsgierig? Kom gewoon een keer langs of bel naar:

Ad Arens

Tel: 06-37002448

Gratis af te halen

Schoenendoos vol oude ansichtkaarten, te gebruiken om andere kaarten te maken/knutselen.

bas1990@ziggo.ml

Volledig scherm mijnbd © minbd

Gratis af te halen

Dit computerbureau.

kempersuidman@gmail.com

Aangeboden

Wie heeft belangstelling voor dit, weliswaar enigszins beschadigde, gipsen beeld van de apostel Petrus met het Christuskind op zijn arm? Geïnteresseerden kunnen zich via de mail melden bij:

joslenny@home.nl

Gezocht

Is er een breiclubje in Uden, Vorstenbosch, Heesch of Nistelrode waar ik me bij kan aansluiten? Liefst om de week les of elke week.

agnesdianalaan@gmail.com

Aangeboden

Wilt u uw teken- en schildertalent ontwikkelen? Dat kan bij Vereniging Het Bossche Palet.

secretariaat@hetbosschepalet.nl

Gratis af te halen

Serie boeken van Dr. L. De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. In totaal negen delen waarvan nummer acht helaas ontbreekt. Omgeving Kaatsheuvel.

gerryvbeek@home.nl

Gratis af te halen

Ik heb veel quilt- en knutselboeken om poppen, knuffels en sieraden te maken. En nog wat kinderknutselboeken.

maravugts50@gmail.com

Gratis af te halen

Een koffertje met ongeveer tweehonderd Nederlandstalige cd’s.

Klijn-huyben@kpnplanet.nl

Aangeboden

Ruim twintig teststrips en een zakje lancetten, ongeveer 100 stuks, geschikt voor de Medisana meditouch bloedsuikermeter. Af te halen in Moergestel, tegen kleine vergoeding.

Judilagemaat@gmail.com

Volledig scherm mijnbd © mijnbd

Gezocht

Wie heeft er een blauw dinerbord van de Action over? Kleinzoon hielp mee met de afwas...

Inekevanhelvoort@yahoo.com

Gezocht

Wie kan mij helpen aan een afbeelding van de leesmethode Lees je wijzer van uitgeverij Jacob Dijkstra begin jaren 90? Tevens zoek ik een plaatje van de cd 18 karaat , 18 gouden toppers van Benny Vreden producties. Het gaat puur om een afbeelding, het materiaal hoef ik niet. Je mag de afbeelding naar me mailen.

florine23@outlook.com

Gezocht

Ik ben op zoek naar restjes garen katoen/wol/acryl of borduurgaren. Ook stukken draad zijn welkom, weggooien vind ik zonde. Bel even en wij komen het ophalen.

Tel: 0416-361846

tonniehooijmaijers@gmail.com

Gratis op te halen

Tuinbank, vraagt wat onderhoud, omgeving Tilburg.

harrynefs@hotmail.com

Volledig scherm mijnbd © mijnbd

Gratis af te halen

Wie kan deze lampenkapjes gebruiken voor hanglamp en voor aan het plafond?

Karin Wijnstekers

cewijnstekers@gmail.com

Gezocht

Ik heb een elektrische naaimachine gekregen. Maar ik heb zelf al een goede. Het merk is van de naaimachine is Köhler, er zit maar één spoeltje bij, en ik denk dat hij wel een keer nagekeken moet worden. Hij is op te halen in Den Bosch.

mff.cornelissen@outlook.com

Gezocht

Ik ben op zoek naar Louis Vaes waarmee ik twintig jaar heb mogen same werken om de meubelfabriek Pastoe weer op de rit te krijgen.

Harm Scheltens

Tel: 06-53314010

scheltensharm@gmail.com

Volledig scherm mijnbd © mijnbd

Gezocht

Wie heeft de boekjes deel 1 en/of 2 van Frans? Uitgegeven door Malmberg in de jaren veertig. Geschreven door F. Arnaux. Ik leerde op de lagere school hiermee mijn eerste Franse woorden. Verzendkosten worden uiteraard vergoed.

Jacques Vincent

heijmen@home.nl

Gratis af te halen

In Oss: vier ongebruikte huismerk inktcartridges (Canon CLI526cyaan/yellow/magenta/black) passen niet in huidige printer.

fenaverlaar@gmail.com

Gezocht

Wie kan mij helpen aan een gordelhouder voor mijn Toyota Starlet uit 1997. Bij de chauffeursstoel is hij stuk. De auto wordt daarom afgekeurd, de auto is verder nog heel goed en heeft maar weinig kilometers gelopen. Slopersbedrijven in de buurt konden ook niet leveren. Ik kom het graag ophalen, opsturen tegen verzendkosten is ook mogelijk. Ik woon in Heesch.

bevers-craane@kpnplanet.nl

Gratis af te halen

Voor Brother-printer type MFC-J6720DW: drie cartridges LC-123BK zwart en twee reinigingscartridges.

Jereal74@ gmail.com

Reünie

Wij zijn voor een reünie op zaterdag 10 juni op zoek naar Diny Bijsterveld. Diny zat in het schooljaar 1967/1968 in de zesde klas van de Maria Gorettischool te Sint-Oedenrode. In 1993 woonde zij in Oirschot en toen was zij getrouwd met ene Spierings.

henny_vaneck@hotmail.com

Gratis af te halen

Leifheit droogmolen. Zonder grondanker.

tonnie.hesselberth@ziggo.nl

Gezocht

Ik ben 80 jaar en door een harde val op het trottoir vier maanden geleden durf ik niet meer op mijn damesfiets te fietsen. Nu zoek ik een driewielfiets, eventueel met aandrijving. Wie heeft nog zo’n driewieler staan ter overname?

tplinders@ziggo.nl

Tel: 0412-647198

Volledig scherm mijnbd © mijnbd

Aangeboden

Expositieschotten inclusief bevestigingsmateriaal. In elke gewenst opstelling te plaatsen. Tegen een vergoeding. Informatie: Schilder-en tekenvereniging Het Bossche Palet.

wi.rijt@planet.nl

Tel: 073-6137225

Gratis af te halen

(School-)digibord met touchscreen. Aan te sluiten op pc. Dus geschikt voor spelletjes, powerpoints, e.d. Afmetingen: h/b/d/ 82,5 x 132 x 8,5 centimeter. Doorsnee: 138 centimeter. Het bord is al ouder. Zelf demonteren en naar beneden dragen.

M. Schoenmakers

mcmschoenmakers@gmail.com

Gezocht

Wie heeft voor ons het kaartspel Fase 10 Master in de kast liggen en speelt het niet meer? Wij zouden het graag weer spelen.

A. de Rooy

willemanniederooy@home.nl

Volledig scherm mijnbd © mijnbd

Gezocht

Kabeltje voor Sony camcorder, om af te spelen

familielinden18@gmail.com

Gratis af te halen

Lichtblauw gelakt houten secretaire, uitklapbaar met vele vakjes en lades. Veel opbergmogelijkheden.

avdgeijn@home.nl

Gezocht

Ik ben op zoek de bouwtekening van Hobby Handig Bouwverkeer voor het maken van houten speelgoed.

theovansinten@hotmail.com

Gratis af te halen

Flintstones stripboeken. Complete jaargang 1964, 12 stuks. Complete jaargang 1965, 12 stuks. Jaargang 1966, nummer 1, 2, en 3.

ajvdwiel@gmail.com

Gezocht

Heeft u tijd en interesse om mij te komen helpen bij het op orde houden van mijn woonruimte in Oisterwijk?

Tel: 013-2113689

Gezocht

Gestopt met roken en heeft u nog sigaar(tjes) liggen? In een straal rond dertig kilometer van Oisterwijk, kom ik ze graag ophalen.

Tel: 06-55151545

Gezocht

Ik ben op zoek naar zoutpotje van tupperware.

wenjdeman@gmail.com

Volledig scherm mijnbd © mijnbd

Gevraagd

Hierbij foto van het deksel van een zakhorloge, zilver met vergulden rand. Waarschijnlijk 200 jaar oud. Ik vraag me af of iemand kan zien of er een familiewapen op afgebeeld staat.

Vivian Etienne

vivianetienne@gmail.com

Verloren

Op 28 maart ben ik mijn bril in de buurt van Action Vught verloren. Als iemand hem heeft gevonden graag contact opnemen met:

Tel: 06-50459114

Wilvandun@home.nl

Gevonden

Gevonden op zaterdag 25 maart in Den Bosch op de Zuidwillemsvaart ter hoogte van de Kasterenbrug, sleutelbos met vijf sleutels. Vier zwarte, een heeft een andere kleur. Weet u de juiste kleur?

opelgt70@kpnmail.nl

Gezocht

Bridgeclub Vlijmen zoekt nieuwe leden. Op maandagavond bridgen wij van 19.45 uur tot 22.45 uur in SCC De Helftheuvel. Bij ons staat gezelligheid en spelvreugde hoog in het vaandel. Momenteel spelen wij in een A- en een B-lijn, maar bij meer leden kan er ook weer een C-lijn opgestart worden. Ben je geïnteresseerd om kennis te maken met onze bridgeclub, neem dan contact op met Jeanette van Zuijlen:

bcvlijmen78@gmail.com