Lezers helpen lezers: Een Simca voor een trouwerij gezocht en wie heeft er nog een haan voor een aantal kippen?

Gezocht

Ik ben op zoek naar een soortgelijk sleuteltje om ons speeldoos/hobbelpaardje weer muzikaal te kunnen laten hobbelen. Ook zoek ik al vele jaren boekjes uit de serie: Dwars door Nederland van Schutijser, die wij een dikke zestig jaren geleden lazen tijdens mijn lagere schooltijd in de klas.

Gerard Schalkx, Liempde

g.schalkx@home.nl

Gezocht

In de jaren tachtig van de vorige eeuw heb ik bij RKSV Boxtel 6 gevoetbald. Ik zou graag contact willen leggen met oud-ploeggenoten. Onze toenmalige leider was Harry Rooyakkers die alles bijhield. Op papier moet er veel informatie zijn. Oud-voetballers: Adje Heijkants, Broer Smits, Ad van Weert, Wout Coppes.

Toon de Valk

a.valk94@upcmail.nl

Gratis af te halen

In Tilburg: Sony digitale radio combinatie. De cd en cassette moet een beetje gerepareerd worden.

ademmers@telfort.nl

Tel: 06-22400993

Gezocht

Heeft iemand de theeglazen van De Schott nog staan?

a.vandelaar.avdl@gmail.com

Aangeboden

Glucosemeter. Eenmaal gebruikt.Met toebehoren. In Den Bosch.

Tel: 073-6218147

Gevraagd

Wie heeft er nog spulletjes liggen uit de Tweede Wereldoorlog? Ik zou dit graag willen opnemen in mijn privé oorlogsmuseum Nooit vergeten zodat het bewaard blijft voor de komende generaties.

Dennis de Wit, Dongen

Nooit-vergeten@hotmail.com

Gevraagd

We gaan met de auto naar Gambia voor een goed doel en hebben nog wegenkaarten nodig van Marokko - Westelijke Sahara - Mauritanië en Senegal. Wie heeft deze voor ons?

vanmaasakkers@hotmail.com

Gezocht

Helaas is mijn krultang gebroken en ik kan niet meer aan een dergelijk model komen met korte tandjes. Wie heeft er toevallig thuis nog zo’n krultang (die warm wordt, dus niet met hete lucht) liggen? Onkosten worden natuurlijk vergoed!

Corine Fonken

Corinefonken@ziggo.nl

Gezocht

Wij zijn op zoek naar een Simca als trouwauto op 21 juli. Wie heeft er een te huur of te leen voor die dag, de bruidegom wil er het liefst zelf in rijden. Omgeving Den Bosch.

simcam2023@gmail.com

Gezocht

Heeft er iemand een groentekasje over? Ik zoek er eentje van ongeveer 3 x 2 om met mijn dochtertje groenten te telen.

Sandy_Bogaart@hotmail.com

Gratis af te halen

Welke beginnende timmerman heeft belang bij een afsluitbare timmerkist waar je ook de zagen in kunt doen?

luurthillieboer@hotmail.com

Gratis af te halen

Heeft iemand belangstelling voor deze staande schemerlamp, dan kunt u die in Heesch komen halen. ndebaar@1961@gmail.com

Aangeboden

Ik heb decoratieve grachtenhuisjes van Amsterdam.

Tel: 06-16336533

Gezocht

Door toedoen vos. Haan voor mijn kippen. Tegen kleine vergoeding.

Tel: 073-5475920

Gezocht

Wie heeft een nog een oplader voor een Trek elektrische fiets, de mijne is stuk gegaan en nu kan ik helaas mijn fiets niet meer gebruiken. Natuurlijk worden verzendkosten betaald en is een kleine vergoeding bespreekbaar.

Gerard van der Doelen

gerardvddoelen@live.nl

Gevonden

Op 8 mei op de dijk bij Oijen: een zonnebril.

betsie.ruijs@gmail.com

Gezocht

Wie heeft nog borden van dit servies? Wil het graag uitbreiden maar is niet meer te koop. Drie maten vierkante borden, langwerpige en diepe borden, twee maten. Met vierkante hoeken zijn nog overal verkrijgbaar maar het gaat hier echt om de ronde hoeken.

Hoogesteger@home.nl

Aangeboden

Wie heeft er interesse in een laptoptas? Ruilen tegen een goede fles witte wijn.

corvanwezel@ziggo.nl

Gratis af te halen

Wie heeft er belangstelling voor een tweepersoons tent en diverse kampeerspullen?

paulavdwel@planet.nl

Gezocht

Ik ben op zoek naar foto’s van mijn oma, Sophia Allegonda Sanders, geboren 4 oktober 1895 in Hatert en overleden op 26 januari 1931 in Bandjermasin, voormalig Nederlands-Indië. Zij was getrouwd met Franciscus Josephus Broekman.

gdikhout@gmail.com

Gezocht

Een glazen koffiekan van Philips HD 7200/0 1.0 L. 8 tot 12 kopjes. Liefst in omgeving Boekel.

Tel: 0492-322956

Gezocht

Na ons 50-jarig bestaan willen we graag verder met zingen. Seniorenkoor de Groene Linde zou het fantastisch vinden om een groep mensen van zestig jaar en ouder te verwelkomen. Ons koor bestaat uit een diverse groep mensen van verschillende leeftijden die allemaal een passie hebben voor muziek. We repeteren wekelijks op maandagmiddag van 13.00 uur tot 14.15 uur in de Eigen Herd. Als u geïnteresseerd bent, neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.

Jos Rutten

ruttenjosnel@gmail.com

Tel: 06-17845940

Aangeboden

Vier jaargangen Kampeer- en Caravankampioen, af te halen in Oss.

Tel: 06-13639661

Gezocht

Het OntRoerend Goed Koor uit Tilburg zoekt enthousiaste dames en heren om gezellig met ons mee te zingen. We zingen met geluidsbanden. Ons repertoire bestaat uit Nederlandstalige liedjes, maar ook Engelstalige songs uit de jaren 60 tot 80. De repetitie is op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in Den Herdgang, Berlagehof 60 in Tilburg. Wilt u ons koor versterken, neem dan contact op met:

Tel: 06-25124705

annyhamers@home.nl

Gezocht

Ik doe onderzoek naar de Tilburgse textielfabrikant Isidoor Janssens (1838 – 1895). Getrouwd met Helena Kanters (1833 – 1925). Kleinzoon van burgemeester W.A. Dams van Tilburg. Broer van de Amerikaanse bisschop Janssens en de textielfabrikanten Eduard en Alphons Janssens. Hij was oprichter van wolwasserij Janssens – Kanters aan de Koningshoeven in Tilburg. Wie heeft informatie over deze persoon? Alles is welkom!

Godfried van der Heijden

vanderheijden2@home.nl

Gezocht

Wie weet waar parfum Femina nog verkocht wordt of heeft zelf nog iets staan? Ben er al heel lang naar op zoek! Natuurlijk tegen vergoeding!

femia.hoffmann@hotmail.com

Gezocht

Ballpoints in omgeving Tilburg.

hansdeleeuw1950@hotmail.com

Gevonden

Een portemonneetje in Schijndel. Met sleutel aan kettinkje en een paar centjes.

luis-annieserrano@live.nl

Gevonden

Ik heb zondagochtend 30 April op het snelfietspad 261 tussen Tilburg en Loon op Zand een herenvest gevonden met steekzakken en rits in cappuccinokleur. Vertel de kleur en maat van de jas en u mag hem komen ophalen.

cees.stabel@gmail.com

Gratis af te halen

In Vught: zeven fietsenrekken (drie laag en vier hoog) met betonblok.

fientim@hotmail.com

Gevonden

Op 30 april: een sleutel op de Waalbrug bij Zaltbommel met het nummer 455.

hildasyb@gmail.com

Gevonden

Een slavenarmband op 4 april in Veghel.

baaab@live.nl

Gezocht

De reiger is op visite geweest. Heeft u nog overtollige kleine vissen (tot max 15 centimeter) in uw vijver en wilt u er vanaf? Je zou me er erg blij mee maken. Ik kom ze graag ophalen in Tilburg en omgeving.

Tel: 06-18486099

Verloren

Een fietssleutel in Moergestel of even daarbuiten. Gazelle, er hangt een koekwouws (sleutelhanger) aan.

Tel: 06-12541956

Gezocht

Wie kan mij helpen aan bordjes en schaaltjes van Royal Wessex Engeland?

jomadenotter@icloud.com

Gevraagd

Wegens ziekte van de huidige hulpkoetsier ben ik op zoek naar een (hulp-)koetsier voor een enkelspan tinker. Elke dinsdag rijden wij met een groep aanspanningen voor Villa Pardoes in Kaatsheuvel. Daarnaast rijden wij zelf ook nog 1 of 2 keer per week in de Loonse en Drunense Duinen. Standplaats is manege Duiksehoef in Kaatsheuvel/Loon op Zand. Ervaring met paarden/mennen gewenst.

agerthabeck@ziggo.nl

Tel: 06-83218597

Gevonden

In Sint-Michielsgestel op zondag 23 april een zilveren armband.

mathijsvanderdonk@gmail.com

Gevonden

Op Wagnerplein in de fietsenstalling in Tilburg een smalle gouden ring met de naam Roland. Wie de rest van de inscriptie weet, mag hem komen halen.

Theo van der Steen

tinyentheovdsteen@home.nl

Aangeboden

Wie kunnen wij blij maken met de Suske en Wiske collectie? De collectie bestaat uit 62 gebonden boeken in prima staat met per boek ongeveer vier originele verhalen opgetekend door Willy Vandersteen. Op te halen tegen een kleine vergoeding, door u zelf te bepalen, in Tilburg.

Tel: 06-23242387

Wdekortta@gmail.com

Gevonden

Ben jij je dagboek kwijt? Donkerblauw en geschreven in Arabisch. Is het van jou, mail dan naar:

rvanboxtel@home.nl

Gevonden

Op 18 april op de Roestelbergseweg nabij de Roestelberg. Het is op te halen in Tilburg Noord.

karel.drijvers@ziggo.nl

Verloren

Mijn zus heeft een breitas met breiwerk verloren of laten liggen ergens in Den Bosch. Heeft iemand hem gevonden?

Tel: 06-15020442

Gratis af te halen

Wie kunnen wij blij maken met de complete serie dvd’s van Ko van Dijk in een cassette. Ze staan bij ons al een tijdje stof te happen dus we zouden ze graag een nieuwe bestemming geven. Af te halen in Tilburg.

wdekortta@gmail.com

Verloren

Maandag 17 april ben ik omstreeks 16.00 uur op de Broekhovenseweg 159 in Tilburg, in nabijheid van woonzorg Leyeburgh een bruin etuitje met daarin een autosleutel verloren.

claston@ziggo.nl

Gratis af te halen

Voor de verzamelaar: tien Amerikaanse sigaretten, waterdicht verpakt in originele verpakking voor de Koninklijke Landmacht. 1 oktober 1965. Omgeving Vught.

Tel: 0411-642693 (na 10.00 uur)

Gezocht

Borduurgaren, liefst gratis of tegen een kleine vergoeding.

bink-spike@hotmail.com

Gezocht

Wij zoeken informatie over onze caravan; een Constructam Comet 5 uit 1966. Heeft u originele documenten zoals (fabrieks)brochures of folders etc. van dit type uit de bouwjaren 65-66? Dan zouden we die -of een kopie daarvan- graag willen ontvangen.

marian.potters@gmail.com

Gratis af te halen

Glazen gaskookplaat, Zanussi. Afmeting: 710x497 mm.

Arie Bevaart

ariebevaart@kpnmail.nl

Aangeboden

22 fotoboeken met stickers en losse stickers. Af te halen in Tilburg, tegen een attentie.

wildankers@telfort.nl

Gratis af te halen

In verzamelmappen: twee jaargangen 2021 en 2022 van het tijdschrift Geschiedenismagazine. Op afspraak in Tilburg.

piet.annemiek@gmail.com

Gratis af te halen

Wie in Den Bosch heeft belangstelling voor krantenknipsels van De Gruijter? Ze dateren van rond 2000.

jvandebraak@hotmail.com