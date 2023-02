Lezers helpen lezers: Eloy ‘heurt gère’ of u nog jaarmotto's of stadsemblemen van Kruikenstad heeft liggen

Regelmatig vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek. Hieronder vind je de inzendingen. Meedoen kan door te mailen naar mijnbd@bd.nl.

Gezocht

In mijn jeugd heb ik een boek gelezen óf ik heb het gedroomd. Ik weet het niet. Het ging over de mensheid die na een grote kernramp ondergronds leeft. Men komt dus niet bovengronds en alles gebeurt dus in ondergrondse kamers. Als ouderen een bepaalde leeftijd hebben of ze voelen aan dat hun einde nadert, mogen ze nog één keer bovengronds om de groene weiden, lucht en de wolken te zien óf men mag naar de filmzaal. Er wordt dan een film getoond over hoe het leven vroeger was. Daarna kregen de ouderen/zieken een pilletje om definitief in te slapen. Heb ik dit alles gedroomd óf is het toch een boek? Als het een boek is en u weet de titel, laat het mij weten.

Wim Spermon, Den Bosch

