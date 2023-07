Lezers helpen lezers: Lego en lampenkapjes gratis af te halen en muziekinstrumenten gezocht

Regelmatig vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vanaf vandaag vullen we deze meerdere keren per week aan. Na een aantal dagen verdwijnt de inzending. Hieronder vind je de inzendingen. Meedoen kan door te mailen naar mijnbd@bd.nl.

Gratis

Wie heeft interesse in vier lampenkapjes van glas? Hopelijk kan ik er iemand blij mee maken!

cewijnstekers@gmail.com

Gezocht

In verband met een knie-operatie zoeken wij van 17 juli tot eind augustus iemand voor huishoudelijke hulp (een keer in de week).

Henk van den Brand

henkvandenbrand@home.nl

Gezocht

Ik ben op zoek naar een ronde kunststof tuintafel met een diameter van 90 centimeter. Rechthoekig of vierkant mag ook. Kleur wit of blauw, eventueel tegen een vergoeding.

Ad Suos, Tilburg

ahgsuos@home.nl

Gevraagd

Boek De kapel op de Hasselt, een bloemlezing, samenstelling door Ronald Peeters en Ed Schilders. Uitgave Gianotten/Tilburg 2013. Wie heeft dit boek nog en wil het afstaan? Eventuele kosten worden vergoed.

f2hmafjverhoe@hetnet.nl

Gezocht

Tweede hobby-accordeonist voor smartlappenkoor in Herpen. Slagwerker, basgitarist en accordeonist aanwezig. Repetities een keer per drie weken op woensdagavond. Wij zingen alleen in het Nederlands, ook populaire liedjes van nu.

dvberkel@home.nl

Tel: 06-57503167

Aangeboden

Circa 600 (6 m2) klinkers met de maat 10 x 10. Mooi gestapeld en per direct op te halen in ruil voor een goede fles wijn.

kvankoolwijk@home.nl

Gezocht

Laminaat (4 m2) van het merk Decomode, kleur Geneve. Deze is niet meer leverbaar en ik kom nog wat te kort in verband met het plaatsen van een dakkapel. Wie heeft er nog wat liggen?

martvanwoensel@gmail.com

Dit schilderij van de zonsondergang wordt aangeboden.

Aangeboden

Wie maak ik blij met een mooi schilderij van de zonsondergang? Bij interesse kunt u mailen naar:

cewijnstekers@gmail.com

Gezocht

Een bakfietsmonteur. Mijn dochter heeft een ouder model Babboebakfiets (Babboe big e type protanium). De leverancier pleegt geen reparaties meer op dit type (te oud), maar de huidige elektrische ondersteuning werkt niet goed. Wie zou haar willen/kunnen helpen of heeft het adres van iemand die dit nog wel kan maken? Natuurlijk tegen een vergoeding. Liefst in de omgeving van Den Bosch/ Nijmegen.

Ria uit Schaijk

ria_pet@hotmail.com

Gratis af te halen

Grijze IKEA-matrastopper 160x200, omgeving Oss. De topper is ongeveer 5 centimeter dik en is slechts een korte periode gebruikt. De hoes kan eventueel afgeritst en gewassen worden.

Leonie van den Berg

leonie_vandenberg@hotmail.com

Gezocht

Onze muziekvereniging verzorgt regelmatig muzieklessen- en workshops. Steeds staan wij voor het feit dat we te weinig instrumenten hebben om iedereen te voorzien. Daarom zijn wij op zoek naar: trompet, trombone, saxofoon, klarinet, hoorn, bariton e.d. Als u nog iets op zolder hebt liggen en wij zouden het mogen overnemen voor dit doel, dan horen wij het graag.

provang.muziek@gmail.com

Waar is Saskia?

Saskia (Gaillard)-Verhoeven, nu rond de 70 jaar, opleiding Verpleegkunde in het Protestants ziekenhuis/WAZ in Den Bosch, 1972/1976. Uit Helvoirt of omgeving afkomstig. Getrouwd op 12/6/1976. Waar ben je gebleven? We zoeken jou al maanden voor onze reünie van ‘Stormkracht 30’. Iemand een gouden tip?

Jory van Rosmalen-de Koning

jodekoro@gmail.com

Gratis

Wegens verhuizing kan ik mijn kristallen glazen servies niet meenemen. Heeft u interesse?

yvonne15@hotmail.nl

Gratis af te halen

Doos vol Legosteentjes. Ook oude versie van Lego (wieltjes, raampjes).

yvonne15@hotmail.nl

Gratis af te halen

Wie wil een stapel boeken van Dr. L. de Jong over de Tweede Wereldoorlog hebben?

pieter.bechtold@gmail.com

Dit schilderij van een Parijse straat wordt aangeboden.

Aangeboden

Wie zou graag een mooi schilderij willen hebben van een Parijse straat?

cewijnstekers@gmail.com

Aangeboden

Een doopjurk gemaakt van witte satijn en bezet met pareltjes. Is als nieuw. Wie heeft er binnenkort een doopplechtigheid in de familie?

Tel: 06-54203980

Aangeboden

25 delige Cursus kalligrafie. Ongeveer twintg jaar geleden uitgegeven door Uitgeverij Educatief. Alleen afhalen in Den Bosch.

liesster@home.nl

Verloren

Op het fietspad van Tilburg naar Waalwijk op maandagavond 19 juni. Een lederen herenarmband met de inscriptie Lieve papa Wiro. Heeft iemand deze gevonden, dan graag een mailtje naar:

wiroverschuren@home.nl

Gevraagd

Onlangs ben ik in het bezit gekomen van een oude kruik met bijzonder logo. Wie zou mij meer kunnen vertellen over de historie van deze oude kruik en uiteraard ook over het logo?

D. Gorter

Tel: 06-17007974

Gratis af te halen

Een voor- en achterruit voor een Renault Dauphine. Omgeving Den Bosch. Wie interesse heeft, mag een e-mail sturen.

berlo@home.nl

Verloren

Op vrijdag 2 juni na 16.00 uur ben ik al wandelend mijn multifocale bril verloren in Oss. De route was Van Almondestraat, van Speijkstraat, Kloosterstraat, Kantsingel, Gasstraat Oost, Landweerstraat Zuid en weer terug. Al twee weken lang zoek ik tevergeefs in de bermen. Ik loop ook de deur plat bij politiebureau en gemeentehuis. Wie heeft de bril gevonden?

Lonneke Bal

Tel: 06-23901902

Gratis af te halen

Wie kan ik blij maken met deze vier camera’s? Verkeren in goede staat. Alles in een keer meenemen.

majovanderlinden@hotmail.com

Gezocht

Ik ben sinds augustus 2022 bezig met het volmaken van mijn familiestamboom. Ik ben nog op zoek naar gegevens of informatie over G.A. Schriever, Luitenant ter Zee II. Hij diende rond de jaren ‘50 in Zeeland, Vlissingen/Middelburg.

Fred en Jenny von Weyhrother

jenfvonweyhrother@home.nl

Gezocht

Voor verzameling spullen van Top Oss. Oude foto’s, kaartjes, shirts, vaantjes, affiches, speldjes, enz . Vergoeding geen probleem!

Frankvandinther@hotmail.com

Tel: 06-15146222

Gezocht

Wie kan mij helpen aan een handpomp? De mijne is versleten. Voor in de tuin.

afmacbressers@hotmail.com

Gezocht

Ik ben op zoek naar aanvulling van mijn servies van Thomas Germany, Form 200 ABC cobalt. Wie heeft nog onderdelen van dit servies uit de jaren zestig en zeventig ter overname?

r.vdheijden@ziggo.nl

Reünie

Wij zijn op zoek naar oud-collega’s die nog op het laboratorium van het Carolus ziekenhuis in Den Bosch gewerkt hebben. Mocht je ook graag nog wat ‘oude koeien uit de sloot’ halen? Als er genoeg animo is gaan we een leuke avond/middag organiseren. We zijn een aantal oud-collega’s uit het oog verloren. Mocht je iemand kennen die gewerkt heeft op het lab van het Carolus geef dit bericht dan door.

labcarolusdenbosch@gmail.com

Gratis af te halen

Ik heb een Nederlandse vlag met wimpel. En een cd kastje. Tevens hengels en een kistje met visspulletjes. Wie kan ik blij maken?

H. Klaver

ton.klaver@home.nl

Gevraagd

Wie kent dit schilderij? Ik zou graag meer hierover willen weten.

Jacques Lenaers

lenaers1@hotmail.com

Gratis af te halen

Jonge kittens: een lapjeskat, twee witte en een zwarte met witte voetjes.

J. van der Velden, Uden

Tel: 0413-250180

Gratis af te halen

Wie kan ik blij maken met volle spaarkaarten voor het buitenservies van Albert Heijn?

tbeerens1@hotmail.com

Gezocht

Goedwerkende afstandsbediening voor televisie van Philips.

avdflier@home.nl

Gratis af te halen

In goede staat verkerend hoofdsteun voor een SwissSense boxspring. Afmeting 200x180 centimeter. Grijze stof.

liesbethgroenewoud@msn.com

Gratis af te halen

Hartman tuinstel kleur wit. Tafel 70 x 90 centimeter en vier inklapbare stoelen met hoge rugleuning. In Nieuwkuijk.

harrie.hendriks@hotmail.com

Gratis af te halen

Lichtgrijze cd-opbergsysteem van Ikea. In Tilburg. Wie kan deze nog gebruiken?

wellys@ziggo.nl

Gratis af te halen

Houten maskers, hopelijk passen ze mooi in het interieur van iemand. Ce Wijnstekers

cewijnstekers@gmail.com

Gratis af te halen

Vloerbedekking nieuw in verpakking, crème kleur. 4 meter x 1.50 en 4 meter x 2.75. In Tilburg.

ablokland1958@gmail.com

Gratis af te halen

Wie heeft er interesse in een verzameling bedrijfsstropdassen? Ik heb enige tientallen stropdassen van grote bedrijven zoals NS en andere vervoersbedrijven, enegiebedrijven en organisaties. In Veghel.

leovdheuvel@home.nl

Tel: 06-15484609

Gratis af te halen

16 vierkante meter kunststof vlonderplanken, lengte vier meter.

su061996jan@ziggo.nl

Gratis af te halen

Maandblad Fiets, jaargangen 2015 tot en met 2021. In Zaltbommel.

Tel: 06-57334491

Gevonden

Sleutelbos gevonden nabij fietstunneltje Goirle, ingang wandelpad dijk.

Tel: 06-13092042

Gezocht

Ik zou dolgraag in contact willen komen met een enthousiaste en ervaren borduurster van telpatronen, die het laatste borduurwerk van mijn kort geleden overleden echtgenote zou willen afmaken, zodat deze ingelijst en opgehangen kan worden op een ereplaats ter nagedachtenis. Het borduurwerk The Shirley Poppy Fairy is voor negentig procent gereed. In ruil hiervoor heb ik om niet, heel veel DMC garens, het originele nagenoeg nieuwe DMC-kastje, divers borduurlinnen, enz. Het liefst in de omgeving van Tilburg, omdat ik in Poppel woon. Voelt u hier iets voor?

hikkant@scarlet.be

Gevonden

Zondag 18 juni in Rosmalen: bodywarmer merk Vanguard.

Tel: 073-5214055