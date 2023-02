Lezers helpen lezers: Welke Hazes-fan wil dit paneeltje aan de muur?

Regelmatig vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek. Hieronder vind je de inzendingen. Meedoen kan door te mailen naar mijnbd@bd.nl.

Gratis af te halen

Ik maakte ooit dit paneeltje op olieverf van André Hazes , afmeting 50 bij 34,5 centimeter. Wie wil dit hebben?Yvon_van_boort@hotmail.com

Gezocht

Ik ben op zoek naar het kinderboek Wiplala van Annie MG Schmidt.

N. van de Greef

N.vandegreef@gmail.com

Gratis op te halen

In Nuland: voor een motorliefhebber. Een stapel motormagazines van de afgelopen twee jaar: MotoPlus en Moto73.

michel_de_wit@hotmail.com

Verloren

Wie heeft in Zaltbommel mijn kettinkje gevonden? Tussen de markt en de Beersteeg verloren. Kleur goudkleur, met drie hangertjes eraan: 1 letter M 1 letter J en een hartje.

corryklopvos@hotmail.com

Gezocht

Ik zoek een Kenwood compact disc player DP-58 en een erbij horende integrated amplifier A-58. Heeft iemand die nog staan en doet er niets meer mee, dan hoor ik dat graag. Is een installatie van rond 1996 of nog daarna.

H.keizer1.001@ziggo.nl

Gezocht

Voor het bed van mijn moeder zoek ik vier van deze scharen om de zijkanten van het bed omhoog of omlaag te zetten. Die zijn helaas afgebroken. Heeft iemand deze toevallig nog liggen? Ze zijn niet meer bestelbaar. Het bed is van Days Healthcare, type Front Classic 4. Ze zijn 24 centimeter hoog en de pinnen 9 centimeter breed. Wie kan helpen?

Jan Hellings, Schijndel

Tel: 06-13258514

Gezocht

Tijdschrift uit april/mei 1973 met daarin n fotoreportage over de ravage die de storm van 3 april in dat jaar aanrichtte in Elshout.

A. Smits, Drunen

july63@hotmail.nl

Aangeboden

In Schijndel: koelkist, werkt op gas en stroom.

Tel: 073-5474900

Gratis af te halen

Een donkergroene lederen tweezitsbank in Waalwijk.

ton.liaheuvelmans@outlook.com

Aangeboden

Bekers van Tupperware.Wie maak ik er nog blij mee?

Ans van Dorst

ansvandorst46@gmail.com

Gratis af te halen

Postzegels, vijf albums eerstedag- enveloppen en twee albums gestempelde Nederlandse zegels. Alles in één keer meenemen.

michel.ebbing@gmail.com

Gezocht

Wie heeft voor mij vier ontbijtbordjes met een doorsnee van 20 centimeter, Acapulco van Villeroy&boch? Bloemmotief met vogels. Liefst omgeving Tilburg.

miesenwillem@icloud.com

Aangeboden

Wie heeft interesse in diverse analoge en digitale fotocamera’s? Voor de liefhebber. Onder andere Minolta, Pentax, Olympus, Medion.

mtibosch@gmail.com

Gratis af te halen

Kan ik nog iemand blij maken met een cursus aquarelleren in drie grote mappen? Ophalen in Veghel.

rens.joke@home.nl

Gevonden

Wij hebben op zondag 8 januari in Vught in het parkje Hertoglaan achter huisje natuurwacht een bos sleutels gevonden. Met een autosleutel van Nissan, zes sleutels, grijze druppel, blauw plastic en leren sleutelhanger.

rens.van.rooij@ziggo.nl

Gevraagd

Mijn echtgenote is door een hersenbloeding getroffen. Haar gezichtsvermogen is daardoor ontregeld, met als gevolg dat zij helaas niet meer kan fietsen. Zelfstandig fietsen naar de kinderen, haar vriendinnen en het bezoeken van activiteiten in de stad gaat helaas niet meer. Nu gebruiken wij noodzakelijk de auto voor kleine afstanden. Niet milieuvriendelijk en niet praktisch. Daarom zijn wij op zoek naar een tandem. Daarmee kunnen we samen de kleinere afstanden in Tilburg en omgeving afleggen en kunnen wij de auto laten staan. Het hoeft geen e-bike te zijn. Wie kan ons aan een tandem helpen? Uiteraard zijn we bereid daar een vergoeding voor te geven.

Tel: 06-10565383

peternouwens3@gmail.com

Gevonden

Op 1 februari op de Vughtse Heide: deze fietscomputer.

tvanderwijst@hotmail.com

Reünie

Oproep voor een reünie van de lagere jongensschool St. Hubertus in Nuland. Het gaat hierbij om de schooljaren 1961-1962 (1e klas, meester vd Loop) tot en met 1966-1967 (6e klas, meester Smits). Ergens in dit voorjaar zal deze reünie plaatsvinden. Interesse?

René vd Akker

akkerhaan@home.nl

Gezocht

Bij SV Redstar’58 in Goirle is nog plaats voor enkele badmintonners: Voor vijftigplus-spelers op de woensdagmiddag (14.00-16.00 uur) én op de donderdagmiddag (13.30-15.30 uur) . Zowel beginnende als goede spelers zijn welkom, ook uit de regio. Ook een mogelijkheid: maandagavond vanaf 19.30 uur voor redelijke tot zeer goede spelers, ook jonger dan 50 jaar. Spelplezier en gezelligheid staan voorop. Belangstelling? Kom gewoon eens kijken of meteen -zonder verplichting- meespelen in Sporthal De Vendelier, Vendelierhof 1A in Goirle.

Gevonden

Een sleutelbos met kersen als sleutelhanger. Hij is gevonden op het fietspad in Macharen tussen de rotonde en het pannenkoekenhuis.

Tel: 0412-462456

Gratis af te halen

Wie kan ik een plezier doen met mijn oude racebaan Model MoToRing. Ik kreeg hem in 1966 voor mijn verjaardag. Wat heb ik er een plezier van gehad. Hij staat compleet en in heel goede staat op zolder. Hij is toe aan een nieuwe liefhebber.

Visser.kees@12move.nl

Gezocht

Voor onze dochter, die binnenkort gaat promoveren, ben ik op zoek (als verrassing) naar Spiegelboeken. Uitgeverij; de Ruijter. Wie kan mij helpen? Vergoeding is mogelijk.

hennyvanberlo@hotmail.com

Aangeboden

Wie wil het boek Beekman en Beekman van Toon Kortooms? Ook heb ik voor de liefhebber die graag historische romans leest het boek Catharina de Medici, trilogie, van de schrijfster Jean Plaidy. Tegen kleine vergoeding.

mtibosch@gmail.com

Gevraagd

Thermostaat voor vrieskist Liebherr type nr.461164. Netto inhoud 441 liter GTP 4726 index 25/001. Kosten worden vergoed.

Ad van Saarloos, Tilburg

avansaarloos1@kpnmail.nl

Verloren

Ik ben zondag 29 januari een gouden armbandje met een hartje in de duinen kwijtgeraakt, in de buurt van De Klinkert in Drunen.

voogdmanja@gmail.com

Gevraagd

Wie kan mij helpen aan een verbindingskabel tussen laptop en High Performance Colour printer Z-845 Lexmark.

Tel: 06-19975295