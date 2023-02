Lezers helpen lezers: Wie heeft een schakelarmband of een gouden trouwring gevonden?

Regelmatig vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek. Hieronder vind je de inzendingen. Meedoen kan door te mailen naar mijnbd@bd.nl.

Gezocht

Voor mijn werk op de foto-afdeling van het Regionaal Archief Tilburg ben ik bezig met het beschrijven van foto’s uit de collectie van Wil van Dusseldorp. Van bijgaande foto is geen informatie bekend. Wie (her)kent de personen op deze foto en/of weet bij welke gelegenheid deze foto gemaakt is?

Martin Driessen

mgmdrie@ziggo.nl

Verloren

Tussen zondag 29 januari in de middag en zaterdag 4 februari in de avond ben ik mijn trouwring verloren. In het centrum van Den Bosch of Pettelaarseweg/Zuid.

Goudenringverloren@gmail.com

Gevraagd

Bij Humanitas Home-Start in Den Bosch zijn op zoek naar moeders die als vrijwilliger hun ervaring willen inzetten om anderen een steuntje in de rug te bieden. Soms is een (jonge) moeder onzeker, of loopt het niet zo lekker in een gezin. Dan is het fijn als iemand een luisterend oor kan bieden, of wat ondersteuning of praktische hulp. Regelmatig starten we met een voorbereidende training voor nieuwe vrijwilligers, en we zoeken nog deelnemers voor de volgende keer. Aanmelden en informatie bij:

Irma van Winkel

Tel: 06-11035850

i.vanwinkel@humanitas.nl

Gevonden

Bosje met vier sleutels, en sleutelhanger van Citroën. Gevonden bij de Hertoghof Burg, de Kuiperlaan in Veghel.

a.vanderlinden6@kpnmail.nl

Gezocht

Ik ben op zoek naar Biotex vlekverwijderaar, veilig voor uw kleding en kleuren, een spray in blauwe flacon met spuitdop. Het is nergens meer verkrijgbaar. Weet u misschien toch nog een adres of hebt u wat voor mij ter overname? Vol, aangesproken of restant: alles is welkom. Natuurlijk tegen vergoeding.

jettyvanerve@home.nl

Gevraagd

Rollator die niet (meer) gebruikt wordt. Kom hem graag ophalen.

Tel: 06-19975295

Gratis af te halen

Wilt u een smyrna kleed gaan knopen? Dan heb ik nog een wolsnijmolen, wolsnijlat met mesje en twee speciale naalden. Omgeving Vught.

Tel: 0411-642693

Verloren

In januari ben ik mijn zilveren schakelarmband verloren in Uden. Waarschijnlijk op de fiets: route Hockeyweg, Raam, centrum of mogelijk elders. Deze armband is mij erg dierbaar omdat het een geschenk van mijn overleden vader was. Het zijn ronde, wat dikkere schakels. Er wacht u een beloning. Ik zou er heel blij mee zijn.

Karin van Knegsel

karinvanknegsel@kpnmail.nl

Verloren

In Veghel ben ik op 20 januari een leren sleuteletui met drie sleutels, waarvan een exemplaar paars, verloren.

Tel: 06-22565447

Gratis af te halen

Twee paar noren, maat 41 en 42.

Tel: 0416-362533

Aangeboden

Voor liefhebbers van borduren vijf mappen vol kruissteekontwerpen. 65 boekjes in totaal met allerlei patronen voor bijvoorbeeld tafelkleden, kerst en (de geboorte van een) baby. Omgeving Zaltbommel.

vanoske@hotmail.nl

Gezocht

De hertenbeelden die van 1898 tot 1940 bij de ingang van het Wilhelminapark in Tilburg hebben gestaan, waren een geschenk van welgestelde omwonenden van het park. Bij de onthulling ervan zouden oorkonden worden uitgereikt, waarop de namen van de donateurs waren vermeld. Heeft u een dergelijke oorkonde in uw bezit? Of heeft u familie gehad die in 1898 in de omgeving van het Wilhelminapark woonde en een donatie heeft gedaan? Neem dan alstublieft contact met mij op. Het schept weer wat meer duidelijkheid in de geschiedenis van de hertenbeelden.

Theo van Berkel

twmvanberkel@outlook.com

Aangeboden

Wie is geïnteresseerd in een volle doos met lege parfum- en eau de toilette flesjes. Diverse merken. Af te halen in Oss.

Wilma.35@outlook.nl

Aangeboden

Bladmuziek voor Contrabas: etudes en speelstukken (graad 1-4) en losse baspartijen voor kamermuziek (kwintet t/m nonet). En muzieknaslagwerken (oa. Muziek onder Woorden + gram.platen). Tevens veel biografieën van componisten (oa. Gottmer-reeks, 25 delen). En vliegers (1-lijns) plus materiaal om zelf te bouwen met behulp va voorbeelden uit ZVV-bladen en andere boeken. Omgeving Tilburg.

baspaul50@gmail.nl

Gratis af te halen

In Uden: twaalf boeken van de schrijver John Saul en acht boeken van James Herbert.

F. Christen

wilma.christen@ziggo.nl