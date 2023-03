Lezers helpen lezers: Wie is geïnteresseerd in dit paspoort en welke verzamelaar kan een doos met jokers gebruiken?

Regelmatig vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vanaf vandaag vullen we deze meerdere keren per week aan. Na een aantal dagen verdwijnt de inzending. Hieronder vind je de inzendingen. Meedoen kan door te mailen naar mijnbd@bd.nl.

Gevonden

Tussen oude documenten: een origineel paspoort uit Tilburg. Geïnteresseerden kunnen contact met me opnemen.

wilmavvalenberg@hotmail.com

Verloren

Op zondagavond 13 maart ben ik in de buurt Elzenstraat-Veldhovenring in Tilburg mijn Androidtelefoon verloren. Dat is erg maar vooral het SD-kaartje met veel niet opgeslagen foto’s. Wie dat schijfje gevonden heeft krijgt een beloning van tweehonderd euro, zo belangrijk is het voor mij.

Janssen427@gmail.com

Gratis af te halen

In Boxtel: tien Michelinkaarten van diverse gebieden in Frankrijk, bijvoorbeeld Normandië en Bretagne maar ook van Midden- en Zuid- Frankrijk. Als u belangstelling heeft, geven we graag een lijstje van nummers door per mail.

Maas.ff@ziggo.nl

Gezocht

Wij zijn op zoek naar een voetbalgoal, formaat bijvoorbeeld 120x200 centimeter. Voor onze vier kleinzoons. Wie kan ons helpen?

Mergental@gmail.com

Gezocht

Ik ben op zoek naar een plafonnière waar ik tuinlampen van heb gemaakt. Onlangs ben ik zelf bij het tuinieren letterlijk tegen de lamp gelopen. Wat zou het fijn zijn als u er één heeft liggen (diameter onderkant 25-30 centimeter). Kleine vergoeding hoeft geen probleem te zijn.

cor.heerkens@ziggo.nl

Aangeboden

Een Roland midi Synthesizer E5. Af te halen in Oosterhout, tegen een kleine vergoeding.

Walther Rovers

fam.rovers1@gmail.com

Gratis af te halen

Een leren tweepersoons bank. Wie haalt deze op in Schaijk?

riadevent1@gmail.com

Gratis afhalen

Een doos met jokers.

M. Kurvers

Tel: 06-29547700

Gratis af te halen

Wie kan ik blij maken met Libelles, jaargang 2022? Af te halen in Goirle.

j.van.eijck@planet.nl

Gratis af te halen

Voor de doka: vergroter, dokalampen, Philips Automatic timer PDT-022 en diverse toebehoren. Alles af te halen in omgeving Tilburg.

fvnander@xs4all.nl

Aangeboden

Een step.

Tel: 073-6564315

Gevonden

Wie is deze ring op woensdag 15 maart bij de Kerkhovense Molen in Oisterwijk verloren?

rene.wout@planet.nl

Gezocht

Ik ben verzamelaar van paperclips met een naam of logo. De zogenaamde markclips en promoclips. Heeft u er nog liggen?

Felix Kools, Bergen op Zoom

fkjkools@gmail.com

Gezocht

Ik ben op zoek naar stofzuigermond voor een Dyson DC20.

info@annywillemsen.nl

Gezocht

Voor mijn Franse motorfiets, bouwjaar 1931, zoek ik een oud olieblik voor montage op de voorvork. Deze blikken hadden een inhoud van 1 liter en hadden de afmetingen lxbxh 115 x 60 x 185 mm. Blikje mag gedeukt en roestig zijn als het oliemerk nog maar te lezen is.

jlwndebruijn@gmail.com

Tel:06-29557969

Ruilen

Een hogedrukreiniger met hulpstuk tegen een tablet chocolade.

Tel: 06-42542154

Gezocht

Wie kan mij helpen aan een spanrol voor wasdroger Bauknecht TRA860CD, nr 48195288059? Deze is niet meer te koop. Tegen vergoeding. Alternatief ook goed.

Jo Brukx

jobrukx62@gmail.com

Gezocht

Gehaakt tafelkleed rond of vierkant. 1.50x1.50 meter. Kleur maakt niet uit.

pvrenssen@gmail.com

Aangeboden

Voor een aardige attentie: een prachtige uitgave van Ach Lieve Tijd, 800 jaar den Bosch en de Bosschenaren. Tevens het boek Death Valley, De Peel met oorlogsverhalen over de Peel.

zon_de_brabander@zonnet.nl

Gratis af te halen

HP Lasterjet 3030 zwart-wit printer met handleiding.

hvdbrand@hotmail.com

Gezocht

Ik ben op zoek naar diepe en platte borden van dit servies. Als ze niet meer gebruikt worden wil ik ze graag overnemen.

wilhelmien54@gmail.com

Gezocht

Het smartlappenkoor Gère Weg uit Kerkdriel geniet een grote bekendheid in de regio. Het koor heeft een uitgebreid repertoire dat bestaat uit de klassieke smartlappen en levensliederen, maar ook gezellige meezingers ontbreken niet. Het koor, bestaande uit 46 leden, is nog op zoek naar enkele mannelijke leden. Het koor kent een lage drempel en ook minder begenadigde zangers zijn welkom. Bij Gère Weg staat de gezelligheid voorop. Elke twee weken repeteren we op woensdagavond bij dierensport- centrum het Laar in Velddriel. Bel bij interesse naar voorzitter:

Bèr van Rooij

Tel: 06-16716275

Gratis af te halen

Twintig zwarte JD dakpannen, 36 centimeter lang.

denoorse@gmail.com

Gezocht

Wij hebben een servies van Siaki Collection (Makro) in de kleur crème met donkerrode/roze/groene bloemen. Betreft ontbijtborden en kommen. We zoeken we uitbreiding. Wie heeft dit over?

Michèl van Zon

michel@stadsslaperij.nl

Gratis af te halen

Ik heb mijn kast uitgezocht een doos gevonden met bidprentjes en overlijdensadvertenties. Wie interesse heeft, mag zich melden.

Thea Jacob

Tel: 073-5033495

Gratis af te halen

Welke instelling kan cartridges voor een HP laserjet gebruiken? Ik heb een zwarte en twee rood, geel en blauw.

wilhelmie.van.dijk@gmail.com

Gratis af te halen

Vijf stuks siergras.

vogeltjehenk@gmail.com

Gezocht

Ik ben76 jaar en heb een paar jaar geleden een handgeschreven boek gemaakt, bestaande uit A4’tjes. Dat moest overgetypt worden en dat zou de zorgmanager die voor mijn zus van 97 zorgde voor mij wel uittypen. Maar op een dag was ze weg bij de zorg in Oss met mijn 36 A4’tjes. Ik heb alles afgebeld maar ze is spoorloos. Ze zou in de zorg werken in Rosmalen waar ze ook woont. Haar naam is Anita van Heertum. Wie kent haar?

R. Timmermans

Tel: 0412-644559

Aangeboden

Wegens verhuizing wil ik van mijn tweehonderd lp’s af. Alles tegelijk meenemen tegen een kleine vergoeding. Omgeving Boekel.

Tel: 06-30289809

Gratis af te halen

Eendeurs garderobekast IKEA (Pax) wit. Helaas geen foto, is al uit elkaar gehaald.

marijvandenhurk@outlook.com

Gezocht

Wie heeft misschien nog een accu liggen van het merk Skil? Het gaat om een 18V HAWK. Ik wil er eventueel een kleine vergoeding voor betalen.

T. van den Heuvel

Fam_vd_Heuvel@hotmail.com

Gezocht

Ik heb een borduurpakket van een schellekoord, merk Pako, met tuinvogels, maar mis de beschrijving. Kan iemand mij aan een kopie helpen, eventueel tegen vergoeding? Ik zou er erg blij mee zijn.

yvonnevandervoort@home.nl

Gezocht

Onlangs kreeg ik een prachtig groot fotoboek. Te mooi om in de kast te zetten. Wie heeft er een mooie staande standaard voor in de woonkamer.? Het boek mag gezien worden. We willen er graag vaak van genieten.

jacobine@ermers.net

Gezocht

Ik zou graag in het bezit komen van twee novellen van Antoon Coolen, namelijk Jantje de schoenlapper en zijn Weens kindje en Ontmoeting in niemandsnacht. Uiteraard tegen vergoeding.

benwroest@hotmail.com

Gevraagd

Veghel, rond 1925. Op de foto staat, links op de trap, Jan Jans uit Grave. De schilder met de armen over elkaar is Antoon van Uden. De man rechts is zijn oom Koos van Uden. Mijn vraag is welke gevel ze onder handen nemen, en wie de andere personen zijn.

jwm@vanlamoen.net

Aangeboden

Wij zijn een stichting die in eigen beheer met uitsluitend vrijwilligers twee gravel tennisbanen exploiteren in de zomertijd. Dus verhuur tegen kostprijs en geen commercieel belang. Huur een gravel tennisbaan in Dongen van april tot en met oktober. Een keer per week op een vast uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

biezen.secretaris@gmail.com

tennisdebiezen.nl

Gevonden

Nabij het viaduct aan de kant van Herpen: een sleutelbos met drie sleutels. Op een sleutel staan de letters M & C. Af te halen in Herpen.

Tel: 06-17992667

Gezocht

Boeken over de plaatsen in het Land van Ravenstein en Maashorst. Eventueel tegen vergoeding. Dubbele exemplaren schenk ik aan de Heemkundekring.

Bert van Zuylen, Zeeland

bertvanzuijlen@gmail.com

Gratis af te halen

In Tilburg: vier winterbanden met velgen, compleet op standaard. Voor Mitsubishi ASX.

J. Verschuren

jhaverschuren@gmail.com

Aangeboden

Bij het opruimen heb ik mijn plakboeken met ansichtkaarten weer gevonden. Welke lezer kan ik daarmee plezieren?

yvonnevandervoort@home.nl

Reünie

Op 17 juni vindt er een grote reünie plaats bij het TBL in Oss ter ere van het honderdjarig bestaan We ontvangen graag zoveel mogelijk oud-leerlingen. Aanmelden kan via:

tbl100.nl/reunie/

Gezocht

De Gaote Blaozers Tilburg zijn op zoek naar een trompettist(te) klarinettist(te) of sopraansaxofoon. Wij repeteren op woensdagavond van 19.30 tot21.45 uur. Het eerste uur spelen we voor de cliënten van het Hooge Veer, daarna repetitie met dirigent. U komt ons overal tegen, bij de Ten Miles, Kermisrun, Avondvierdaagse, Dickensfestijn Drunen, Klokkenloop Loon op Zand en alle zorgcentra. Kom een keer luisteren en als het u iets lijkt, wees welkom!

degaoteblaozers@gmail.com