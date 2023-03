Lezers helpen lezers: Wie weet waar deze foto gemaakt is?

Regelmatig vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vanaf vandaag vullen we deze meerdere keren per week aan. Na een aantal dagen verdwijnt de inzending. Hieronder vind je de inzendingen. Meedoen kan door te mailen naar mijnbd@bd.nl.

Gevraagd

Veghel, rond 1925. Op de foto staat, links op de trap, Jan Jans uit Grave. De schilder met de armen over elkaar is Antoon van Uden. De man rechts is zijn oom Koos van Uden. Mijn vraag is welke gevel ze onder handen nemen, en wie de andere personen zijn.

jwm@vanlamoen.net

Gratis af te halen

Ik heb mijn kast uitgezocht een doos gevonden met bidprentjes en overlijdensadvertenties. Wie interesse heeft, mag zich melden.

Thea Jacob

Tel: 073-5033495

Gratis af te halen

Welke instelling kan cartridges voor een HP laserjet gebruiken? Ik heb een zwarte en twee rood, geel en blauw.

wilhelmie.van.dijk@gmail.com

Gratis af te halen

Vijf stuks siergras.

vogeltjehenk@gmail.com

Gezocht

Ik ben76 jaar en heb een paar jaar geleden een handgeschreven boek gemaakt, bestaande uit A4’tjes. Dat moest overgetypt worden en dat zou de zorgmanager die voor mijn zus van 97 zorgde voor mij wel uittypen. Maar op een dag was ze weg bij de zorg in Oss met mijn 36 A4’tjes. Ik heb alles afgebeld maar ze is spoorloos. Ze zou in de zorg werken in Rosmalen waar ze ook woont. Haar naam is Anita van Heertum. Wie kent haar?

R. Timmermans

Tel: 0412-644559

Aangeboden

Wegens verhuizing wil ik van mijn tweehonderd lp’s af. Alles tegelijk meenemen tegen een kleine vergoeding. Omgeving Boekel.

Tel: 06-30289809

Gratis af te halen

Eendeurs garderobekast IKEA (Pax) wit. Helaas geen foto, is al uit elkaar gehaald.

marijvandenhurk@outlook.com

Gezocht

Wie heeft misschien nog een accu liggen van het merk Skil? Het gaat om een 18V HAWK. Ik wil er eventueel een kleine vergoeding voor betalen.

T. van den Heuvel

Fam_vd_Heuvel@hotmail.com

Gezocht

Ik heb een borduurpakket van een schellekoord, merk Pako, met tuinvogels, maar mis de beschrijving. Kan iemand mij aan een kopie helpen, eventueel tegen vergoeding? Ik zou er erg blij mee zijn.

yvonnevandervoort@home.nl

Gezocht

Onlangs kreeg ik een prachtig groot fotoboek. Te mooi om in de kast te zetten. Wie heeft er een mooie staande standaard voor in de woonkamer.? Het boek mag gezien worden. We willen er graag vaak van genieten.

jacobine@ermers.net

Gezocht

Ik zou graag in het bezit komen van twee novellen van Antoon Coolen, namelijk Jantje de schoenlapper en zijn Weens kindje en Ontmoeting in niemandsnacht. Uiteraard tegen vergoeding.

benwroest@hotmail.com

Aangeboden

Wij zijn een stichting die in eigen beheer met uitsluitend vrijwilligers twee gravel tennisbanen exploiteren in de zomertijd. Dus verhuur tegen kostprijs en geen commercieel belang. Huur een gravel tennisbaan in Dongen van april tot en met oktober. Een keer per week op een vast uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

biezen.secretaris@gmail.com

tennisdebiezen.nl

Gevonden

Nabij het viaduct aan de kant van Herpen: een sleutelbos met drie sleutels. Op een sleutel staan de letters M & C. Af te halen in Herpen.

Tel: 06-17992667

Gezocht

Boeken over de plaatsen in het Land van Ravenstein en Maashorst. Eventueel tegen vergoeding. Dubbele exemplaren schenk ik aan de Heemkundekring.

Bert van Zuylen, Zeeland

bertvanzuijlen@gmail.com

Gratis af te halen

In Tilburg: vier winterbanden met velgen, compleet op standaard. Voor Mitsubishi ASX.

J. Verschuren

jhaverschuren@gmail.com

Aangeboden

Bij het opruimen heb ik mijn plakboeken met ansichtkaarten weer gevonden. Welke lezer kan ik daarmee plezieren?

yvonnevandervoort@home.nl

Reünie

Op 17 juni vindt er een grote reünie plaats bij het TBL in Oss ter ere van het honderdjarig bestaan We ontvangen graag zoveel mogelijk oud-leerlingen. Aanmelden kan via:

tbl100.nl/reunie/

Gezocht

De Gaote Blaozers Tilburg zijn op zoek naar een trompettist(te) klarinettist(te) of sopraansaxofoon. Wij repeteren op woensdagavond van 19.30 tot21.45 uur. Het eerste uur spelen we voor de cliënten van het Hooge Veer, daarna repetitie met dirigent. U komt ons overal tegen, bij de Ten Miles, Kermisrun, Avondvierdaagse, Dickensfestijn Drunen, Klokkenloop Loon op Zand en alle zorgcentra. Kom een keer luisteren en als het u iets lijkt, wees welkom!

degaoteblaozers@gmail.com

Gevraagd

Wie weet wat dit is en waar het voor gebruikt werd?

Ad Hultermans

Tel: 06-53363222

Gevonden

Een geboortekaartje van de geboorte van Jan Jeroen Gerretsen op 19 oktober. Adres Hulshorst, Brandsweg 56. Wie wil dit kaartje hebben?

tvandoorn676@gmail.com

Gezocht

Wie heeft Grafix drafting filmpapier liggen om te tekenen of te kleuren?

jkanters55@hotmail.com

Gezocht

Ik verzamel modelauto’s, vrachtwagens van regio Tilburg en oude matchbox auto’s. Ben een invalide man en deze hobby vedrijft mijn tijd. Heeft u nog wat staan? Ik kom graag kijken.

Martienvdschoot1961@gmail.com

Aangeboden

Voor een leuke attentie een uitgave van Ach Lieve Tijd. Achthonderd jaar Den Bosch en de Bosschenaren.

zon_de_brabander@zonnet.nl

Aangeboden

Ik heb hier verschillende brillen op sterkte liggen, kan hier iemand iets mee doen? Kunnen zo opgehaald worden.

ahlzwaans@gmail.com

Aangeboden

Wie heeft er interesse in dit schilderstuk van Richard Wagner? Geschilderd door F. van Hoof die vroeger een kunsthandel had in de Tuinstraat Tilburg. Voor een goede fles wijn is hij voor u.

Tel: 06-17019553

Aangeboden

Een tweepersoons bed en een kinderbed. Tegen een kleine vergoeding.

Tel. 0413-341894

Gezocht

Sinds zeventig jaar verzamel ik postzegels vanuit de hele wereld. Dat wordt me te veel, nu beperk ik me alleen tot Nederland. Ik heb veel insteekalbums met zegels van allerlei landen. Graag ruilen voor Nederlandse zegels van de laatste tien jaar. Liefst natuur- en dierenzegels.

vanderheijden.a@tefort.nl

Gratis af te halen

Een ongebruikt doosjes cartridges HP 903. Af te halen in Vught of opsturen tegen verzendkosten.

aemhustings@gmail.com

Verloren

Enige tijd geleden ben ik deze oorbel verloren. Hij is mij erg dierbaar. Wie heeft hem gevonden en wil hem mij terug bezorgen. Ik zou er erg blij mee zijn.

Ine.deckers@home.nl

Gratis af te halen

In Goirle: glijbaan. Onze kleinkinderen zijn er nu te groot voor.

A. Janssen

amjanssen@ziggo.nu

Gratis af te halen

Wie kan er twee Soluzzion vloerbeschermers voor een harde vloer gebruiken? De maat is 90x130, en ze zijn transparant. Ze zijn nieuw, verkeerd gekocht. De factuur is aanwezig, en een foto opsturen is mogelijk. Ik woon in Den Bosch.

mff.cornelissen@outlook.com

Aangeboden

Vloerreinigingsmachine, compleet. In ruil voor een tablet chocolade.

Tel: 06-42542154

Ruilen

Wie wil legpuzzels ruilen? Ik heb elf That’s Life-puzzels, drie Jan v. Haasteren-puzzels en een Ravensburger-puzzel.

Marij Vos, Rosmalen

frans_vos@hetnet.nl

Gezocht

Wie kan mij helpen aan koffiekopjes en melkkannetje Geranium Malva van Villeroy & Boch? Eventueel tegen een redelijke vergoeding.

Sjan van Laak, Vught

sjanenad@hotmail.com

Tel: 06-47091109

Gevraagd

Ik ben in het bezit van een kopieerapparaat CANON type PC 880. Ik kan het niet gebruiken wegens een storing van de papiertoevoer. Het apparaat wordt alleen gebruikt voor niet commerciële doeleinden. Wie kan mij helpen?

hwijnhoven_1@kpnmail.nl

Gratis af te halen

Wegens overlijden eigenaar gratis af te halen: aquarium, 60 x 1.50 x 50 met 15 prachtige grote vissen.

Marijke van Heuven

marijkekiljanvanheuven@gmail.com

Gratis af te halen

In Goirle: winterbanden Toyota Prius.

J. Janssen

janssen9@ziggo.nu

Gratis af te halen

Steigerhouten tuinstel met kussens. Bank, ligbed, lage tafel en stoel. Kan eventueel ook gebruikt worden voor de kachel.

Truusvanriel@ziggo.nl

Gezocht

Voor de 23-jarige zoon van mijn partner zijn wij op zoek naar een leuke kamer/studio. Oppervlakte minimaal 18m2. Wie helpt ons?

hvanravenstein@hotmail.com

Gezocht

Gezellige vrijwilligers voor ondersteuning van mensen met beperking bij fitness op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in Oss.

Lucia Gunnewijk

Stichting Bijzonder Aktief

Tel: 06-19816362

Gratis af te halen

Wie heeft er interesse in een zak met gekleurde lapjes van leren motorpakken? Gratis ophalen in Goirle.

marja@duijsters.nl

Tel: 06-50515255

Gezocht

Ik ben op zoek naar Douwe Egberts koffie- en theepunten.

Hans Smits

Tel: 06-48105749

h.smits2@hetnet.nl

Gratis af te halen

Ik heb een hele partij originele speelfilms op video (VHS). Verder heb ik vijftien opbergboxen voor videobanden. En ik heb een tas vol met cd’s, zowel pop, jazz als klassiek. Ik doe er niets meer mee en om alles nou naar de milieustraat te brengen vind ik zonde. Dus u mag ze gratis komen ophalen. Wel allemaal meenemen. Ik woon in Vlijmen.

h.van.kuyen@kpnplanet.nl

Gratis af te halen

Glazen salontafel en bijpassende bijzettafel.

wvanderzanden@ziggo.nl

Gezocht

Van mijn staafmixerset van Blokker is de uiensnijder kapot gegaan. Alle overige onderdelen zijn intact. Blokker verkoopt deze niet meer. Is er iemand die deze toevallig over heeft? Kenmerk: BL-11302

Ichelle van Roessel

ichellevanroessel@hotmail.com

Gratis af te halen

Ik heb mijn hobbykamer opgeruimd en heb heel veel quilttijdschriften gevonden die ik niet meer gebruik. Bovendien heb ik een aantal jaargangen van Handwerken zonder Grenzen. Misschien kan ik iemand er een plezier mee doen?

Mara Vugts

Maravugts50@gmail.com

Gevraagd

Wie kan ons helpen om de piano van mijn dochter binnen Goirle te verhuizen met een bestelwagen met laadklep?

franati.actie@hotmail.com

Gezocht

Wie heeft er nog een bandrecorder of tapedeck van Akai, Revox, Teac Pioneer Technics staan, en doet er niets meer mee? Mag ook een defecte zijn.

Hennie, Den Bosch

Tel: 06-12946730

fampouw59@gmail.com

Gevonden

Zilveren herenring, schakelmotief, in Oss in De Horzak.

Tel: 06-38697369

Gevonden

Druk bewerkte zilveren damesring, ovaal, met wit/grijze steen.

Bij het Bomenpark in Heesch.

Tel: 06-38697369

Gezocht

Zou iemand mij kunnen helpen aan de fotolijst Ribba 23x23 (passe-partout 9x9). Helaas bij Ikea uit de collectie en ik mis er precies een om de portretten van onze kleinkinderen mooi in in te lijsten. Onkosten worden vergoed.

R. de Bakker, Goirle

rinyjandebakker@gmail.com