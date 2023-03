Lezers helpen lezers: Wie weet waar dit voorwerp voor gebruikt werd?

Regelmatig vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vanaf vandaag vullen we deze meerdere keren per week aan. Na een aantal dagen verdwijnt de inzending. Hieronder vind je de inzendingen. Meedoen kan door te mailen naar mijnbd@bd.nl.

Gevraagd

Wie weet wat dit is en waar het voor gebruikt werd?

Ad Hultermans

Tel: 06-53363222

Gevonden

Een geboortekaartje van de geboorte van Jan Jeroen Gerretsen op 19 oktober. Adres Hulshorst, Brandsweg 56. Wie wil dit kaartje hebben?

tvandoorn676@gmail.com

Gezocht

Wie heeft Grafix drafting filmpapier liggen om te tekenen of te kleuren?

jkanters55@hotmail.com

Gezocht

Ik verzamel modelauto’s, vrachtwagens van regio Tilburg en oude matchbox auto’s. Ben een invalide man en deze hobby vedrijft mijn tijd. Heeft u nog wat staan? Ik kom graag kijken.

Martienvdschoot1961@gmail.com

Aangeboden

Voor een leuke attentie een uitgave van Ach Lieve Tijd. Achthonderd jaar Den Bosch en de Bosschenaren.

zon_de_brabander@zonnet.nl

Aangeboden

Ik heb hier verschillende brillen op sterkte liggen, kan hier iemand iets mee doen? Kunnen zo opgehaald worden.

ahlzwaans@gmail.com

Volledig scherm mijnbd © mijnbd

Aangeboden

Wie heeft er interesse in dit schilderstuk van Richard Wagner? Geschilderd door F. van Hoof die vroeger een kunsthandel had in de Tuinstraat Tilburg. Voor een goede fles wijn is hij voor u.

Tel: 06-17019553

Aangeboden

Een tweepersoons bed en een kinderbed. Tegen een kleine vergoeding.

Tel. 0413-341894

Gezocht

Sinds zeventig jaar verzamel ik postzegels vanuit de hele wereld. Dat wordt me te veel, nu beperk ik me alleen tot Nederland. Ik heb veel insteekalbums met zegels van allerlei landen. Graag ruilen voor Nederlandse zegels van de laatste tien jaar. Liefst natuur- en dierenzegels.

vanderheijden.a@tefort.nl

Gratis af te halen

Een ongebruikt doosjes cartridges HP 903. Af te halen in Vught of opsturen tegen verzendkosten.

aemhustings@gmail.com

Volledig scherm mijnbd © mijnbd

Verloren

Enige tijd geleden ben ik deze oorbel verloren. Hij is mij erg dierbaar. Wie heeft hem gevonden en wil hem mij terug bezorgen. Ik zou er erg blij mee zijn.

Ine.deckers@home.nl

Gratis af te halen

In Goirle: glijbaan. Onze kleinkinderen zijn er nu te groot voor.

A. Janssen

amjanssen@ziggo.nu

Gratis af te halen

Wie kan er twee Soluzzion vloerbeschermers voor een harde vloer gebruiken? De maat is 90x130, en ze zijn transparant. Ze zijn nieuw, verkeerd gekocht. De factuur is aanwezig, en een foto opsturen is mogelijk. Ik woon in Den Bosch.

mff.cornelissen@outlook.com

Aangeboden

Vloerreinigingsmachine, compleet. In ruil voor een tablet chocolade.

Tel: 06-42542154

Ruilen

Wie wil legpuzzels ruilen? Ik heb elf That’s Life-puzzels, drie Jan v. Haasteren-puzzels en een Ravensburger-puzzel.

Marij Vos, Rosmalen

frans_vos@hetnet.nl

Gezocht

Wie kan mij helpen aan koffiekopjes en melkkannetje Geranium Malva van Villeroy & Boch? Eventueel tegen een redelijke vergoeding.

Sjan van Laak, Vught

sjanenad@hotmail.com

Tel: 06-47091109

Gevraagd

Ik ben in het bezit van een kopieerapparaat CANON type PC 880. Ik kan het niet gebruiken wegens een storing van de papiertoevoer. Het apparaat wordt alleen gebruikt voor niet commerciële doeleinden. Wie kan mij helpen?

hwijnhoven_1@kpnmail.nl

Volledig scherm mijnbd © mijnbd

Gratis af te halen

Wegens overlijden eigenaar gratis af te halen: aquarium, 60 x 1.50 x 50 met 15 prachtige grote vissen.

Marijke van Heuven

marijkekiljanvanheuven@gmail.com

Gratis af te halen

In Goirle: winterbanden Toyota Prius.

J. Janssen

janssen9@ziggo.nu

Gratis af te halen

Steigerhouten tuinstel met kussens. Bank, ligbed, lage tafel en stoel. Kan eventueel ook gebruikt worden voor de kachel.

Truusvanriel@ziggo.nl

Gezocht

Voor de 23-jarige zoon van mijn partner zijn wij op zoek naar een leuke kamer/studio. Oppervlakte minimaal 18m2. Wie helpt ons?

hvanravenstein@hotmail.com

Gezocht

Gezellige vrijwilligers voor ondersteuning van mensen met beperking bij fitness op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in Oss.

Lucia Gunnewijk

Stichting Bijzonder Aktief

Tel: 06-19816362

Gratis af te halen

Wie heeft er interesse in een zak met gekleurde lapjes van leren motorpakken? Gratis ophalen in Goirle.

marja@duijsters.nl

Tel: 06-50515255

Gezocht

Ik ben op zoek naar Douwe Egberts koffie- en theepunten.

Hans Smits

Tel: 06-48105749

h.smits2@hetnet.nl

Gratis af te halen

Ik heb een hele partij originele speelfilms op video (VHS). Verder heb ik vijftien opbergboxen voor videobanden. En ik heb een tas vol met cd’s, zowel pop, jazz als klassiek. Ik doe er niets meer mee en om alles nou naar de milieustraat te brengen vind ik zonde. Dus u mag ze gratis komen ophalen. Wel allemaal meenemen. Ik woon in Vlijmen.

h.van.kuyen@kpnplanet.nl

Volledig scherm mijnbd © mijnbd

Gratis af te halen

Glazen salontafel en bijpassende bijzettafel.

wvanderzanden@ziggo.nl

Gezocht

Van mijn staafmixerset van Blokker is de uiensnijder kapot gegaan. Alle overige onderdelen zijn intact. Blokker verkoopt deze niet meer. Is er iemand die deze toevallig over heeft? Kenmerk: BL-11302

Ichelle van Roessel

ichellevanroessel@hotmail.com

Gratis af te halen

Ik heb mijn hobbykamer opgeruimd en heb heel veel quilttijdschriften gevonden die ik niet meer gebruik. Bovendien heb ik een aantal jaargangen van Handwerken zonder Grenzen. Misschien kan ik iemand er een plezier mee doen?

Mara Vugts

Maravugts50@gmail.com

Gevraagd

Wie kan ons helpen om de piano van mijn dochter binnen Goirle te verhuizen met een bestelwagen met laadklep?

franati.actie@hotmail.com

Gezocht

Wie heeft er nog een bandrecorder of tapedeck van Akai, Revox, Teac Pioneer Technics staan, en doet er niets meer mee? Mag ook een defecte zijn.

Hennie, Den Bosch

Tel: 06-12946730

fampouw59@gmail.com

Gevonden

Zilveren herenring, schakelmotief, in Oss in De Horzak.

Tel: 06-38697369

Gevonden

Druk bewerkte zilveren damesring, ovaal, met wit/grijze steen.

Bij het Bomenpark in Heesch.

Tel: 06-38697369

Gezocht

Zou iemand mij kunnen helpen aan de fotolijst Ribba 23x23 (passe-partout 9x9). Helaas bij Ikea uit de collectie en ik mis er precies een om de portretten van onze kleinkinderen mooi in in te lijsten. Onkosten worden vergoed.

R. de Bakker, Goirle

rinyjandebakker@gmail.com

Volledig scherm mijnbd © mijnbd

Gezocht

Heeft iemand een kapotte blender, waar de kan nog goed van is? Merk: Philips HR 7769. Dan zou ik hem graag willen hebben.

ahlzwaans@gmail.com

Gezocht

Ik ben op zoek naar foto’s van onze molen in Nieuwkuijk en wel foto’s van voor 1967, voor de restauratie. Oude foto’s van de molens van Vlijmen of Drunen mogen ook.

Kees Fitters

sparkydog@online.nl

Gezocht

Onderdeel (verwarmingselement) van een defecte Kärcher SC5 stoomreiniger.

zwaans@me.com

Gezocht

Om een leuke middag voor onze senioren woongroep te organiseren, zijn wij Perla-punten aan het sparen. Heeft iemand nog punten liggen in een kast of la die niet gebruikt worden, wij zijn er blij mee voor onze woongroep.

gaffeltje07@gmail.com

Gezocht

Mensen die eventueel in groepsverband naar Medjugorje in Bosnië willen reizen om de ‘trekpleisters’ aldaar te bezoeken. Duur verblijf, accommodatie, vervoer en dergelijke onderling nader in te vullen.

veldmans2@hotmail.com

Aangeboden

Tegen een kleine vergoeding: glijbaantje.

Familie van Gestel, Diessen

Tel: 06-29208519

Volledig scherm mijnbd © mijnbd

Gratis af te halen

In Berghem: kleine partij glasservies.

Lenie van Erp

vanerp047@hotmail.com

Gevraagd

Voor uitbreiding bidprentjesarchief van erfgoedvereniging Dye van Best, zoek ik bidprentjes van personen die in Best geboren en/of gestorven zijn. Ruilen kan ook.

rmartens.p@hotmail.com

Tel: 06-11342530

Gevraagd

Ik ben met pensioen en heb een nieuwe hobby gevonden. Ik zorg ervoor dat niet-lopende zakhorloges het weer doen. Wie heeft nog een zakhorloge in een la liggen? U maakt er mij blij mee.

michelbartels@ziggo.nl

Gratis af te halen

Wie kan ik blij maken met diverse jaargangen Openbaar Kunstbezit vanaf 1963 tot 1971?

Anja Verbraak, Tilburg

Tel: 06-51439419

Gezocht

Wie kan ons helpen aan een linker voetenbankje voor een Lintech fiets van het merk Nijland?

f.didden@gmail.com

Volledig scherm mijnbd © mijnbd

Gevraagd

Wie weet waar dit schilderij geschilderd is of wie het geschilderd heeft? Het is na 1945 bij onze familie terechtgekomen.

H. Jansen

jenhjansen@gmail.com

Gezocht

Mijn kleinzoon van 8 jaar won afgelopen zondag zijn tweede beker bij judo. Trots als een pauw en van zichzelf overtuigd zou hij nu wel een prijzenkast(je) willen hebben. Heeft iemand zo’n kast voor hem? Eventueel vergoeding in overleg.

jtholen@home.nl

Gratis af te halen

Wie heeft interesse in een Burda patroon voor een prinsessen/danseressenpatroon, kindermaat 104?margithaenhein@gmail.com

Gezocht

Het boek van Toon Kortooms, Mijn kinderen eten turf. Eventuele verzendkosten worden vergoed

a.vanzon@ziggo.nl

Gevonden

Wie heeft deze rode designbril (merk Xavier Garcia) met blauwe briletui verloren op de Kwaadeindstraat in Tilburg?

rob.lian@home.nl

Volledig scherm mijnbd © mijnbd

Gezocht

Ik ben op zoek naar boek(en) over Lenrout & Hauspie. Onkosten worden vergoed.

J. van Bergen, Oisterwijk

Tel: 013-5211512

j.van.bergen36@kpnplanet.nl

Gezocht

TOP CRAFT TGS 1200 kap en verstekzaag. Mag defect zijn. Is voor onderdelen.

Jan van de Sande

j.sande244@upcmail.nl

Gratis af te halen

Een donkergroene lederen twee- zitsbank in Waalwijk.

ton.liaheuvelmans@outlook.com

Aangeboden

In Tilburg: 300 boeken over cultuur en levenswijze van Noord- en Zuid-Amerikaanse Indianen. Wie heeft interesse? Tegen een vergoeding en alle boeken in een keer meenemen.

Tel: 06-55191957

tonnyloonen@ziggo.nl

Verloren

Heeft iemand mijn fietsnavigatie edge Garmin 810 gevonden?

jacvandervorst@hotmail.com

Tel: 06-17491166

Volledig scherm mijnbd © mijnbd

Gezocht

Wie heeft er toevallig een soortgelijke (honden-) knuffel en doet er niets mee? Wij zijn er blij mee! Eventuele onkosten worden uiteraard vergoed.

Marl1vanoorschot@gmail.com