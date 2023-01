Lezers helpen lezers: wie wil bidprentjes ruilen of doneren?

Regelmatig vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Hieronder vind je de inzendingen. Vanaf vandaag vullen we deze regelmatig aan. Na een aantal dagen verdwijnt de inzending. Meedoen kan door te mailen naar mijnbd@bd.nl.

Gevraagd

Wie weet waar deze doos voor dient?

Eric Overdijk

overdijkbeckers@ziggo.nl

Gezocht

Voor mijn verzameling ben ik op zoek naar mensen die op kleine schaal bidprentjes willen ruilen of doneren.

fonsmarcelis@gmail.com

Gratis af te halen

Vijftigtal jonge guppy vissen.

A. Quik

quikt05@gmail.com

Gratis af te halen

Wandklok met twee slingers uit de jaren vijftig. Regio Den Bosch.

henkmartje@gmail.com

Gezocht

Zanggroep Senza zoekt versterking. Houdt u van zingen in een kleine zanggroep? Kom dan eens vrijblijvend langs tijdens een van onze repetitieavonden (dinsdagavond, 20.00 uur). Voor nadere info en of aanmelding:

SenzaTilburg@hotmail.com

zanggroep-senza.nl

Gratis af te halen

Wie kan ik blij maken met een doos met honderden suikerzakjes van Nederland en buitenland? Gratis afhalen in (dorp) Zeeland. Sturen kan eventueel ook. Kosten zijn voor de ontvanger.

Wim van Haandel

wim@zeelandiszo.nl

Gevraagd

Wie maakt me blij en kan helpen mijn bestek, Gero Zilduro model Marcanti, weer compleet te maken? Het is niet meer te koop.

C. de Laat

hacadelaat@home.nl

Gezocht

Ik ben op zoek naar een oplader voor een Panasonic tondeuse type ER-GB40. Wie heeft die toevallig nog ergens liggen en niet meer in gebruik?

Herman Duits

hjt.duits@gmail.com

Gezocht

Als verzamelaar van alles van mijn mooie dorp Zeeland ben ik nog altijd op zoek naar diverse spullen over Zeeland. Denk aan relatiegeschenken, glazen en asbakken met opdruk van bedrijven en verenigingen, ansichtkaarten, bidprenten, boekjes, knipsels, balpennen enz. Dit alleen met of over het dorp Zeeland. Als de afstand niet te groot is, wil ik het ophalen. Anders wordt het sturen. Onkosten worden uiteraard vergoed.

Wim van Haandel

wim@zeelandiszo.nl

Gratis af te halen

Een pannenset van Gero Zilmeta.

lenyvanbeurden@gmail.com

Gratis af te halen

Een verstelbare paspop. Vanaf maat 40.

Neeltje Scholtes, Eethen

mailns@ziggo.nl

Gevraagd

Ik ben bezig met het borduurpakket van De Muizenschoen, maar ben nog niet halverwege of kom al garen tekort. Er zat te weinig garen bij. Het wordt geborduurd met DMC Mouline Special. Heeft iemand dit pakket nog liggen met eventuele restanten, of los DMC garen? U zou mij enorm helpen.

Anny van de Wetering

annyvandewetering@planet.nl

Gezocht

Is er in Dongen of directe omgeving iemand die als hobby een wandklok weer op gang kan helpen?

Anjo Klijs, Dongen

s.worm.a.klijs@home.nl

Gezocht

Ik zoek een elastiek voor mijn hometrainer. Wie kan mij helpen of weet waar ik zo’n elastiek kan halen of bestellen? Alvast bedankt voor de hulp.

han.kamp@home.nl

Gezocht

Al heel lang ben ik op zoek naar een glazen kapje voor dit lampje. Hebt u er een en wilt u dat kwijt, ik wil het, uiteraard tegen vergoeding, graag van u overnemen.

Pinxwil@gmail.com

Aangeboden

Een interessant hardcover boek over de Peel, Death valley De Peel. Dramatische oorlogsverhalen rond de 75e herdenking van de bevrijding. Voor een aardige attentie is het boek van u.

M. de Brabander

debrabandermarijke@gmail.com

Gezocht

Wie heeft er nog een goed werkende videorecorder staan die niet gebruikt wordt? In de buurt van Nistelrode.

Wimenlenyvantilburg6@gmail.com

Gratis af te halen

In regio Den Bosch: een wandklok uit de jaren vijftig met twee slingers. Wie kan ik daar blij mee maken?

Martje Aarts

henkmartje@gmail.com

Gezocht

Heeft iemand deze glazen met zilveren voet nog?

Mail@clemvanmansfeld.com

Gratis af te halen

Iemand belangstelling voor dit oude bureau? Gratis ophalen in Oss.

Ariem@hotmail.nl

Gezocht

Om mijn plaid af te kunnen breien ben ik op zoek naar: DMC magnum tweed ecru kleur. En Schachenmeier nomotta Persia kleur donkergrijs. Ik ben blij met alle restjes en kom het in de buurt van Rosmalen ophalen.

elsvgemert@gmail.com

Gezocht

Wie kan mij helpen in de regio Den Bosch aan een hoedenplank voor een Opel Agila uit bouwjaar 02-2005 (gebruikt)?

nahvanhees@t-mobilethuis.nl

Gezocht

Ik ben op zoek naar petit four bordjes van Jet by ter Steege. De bordjes hebben een doorsnee van 9.5 centimeter met in het midden een rood hartje en daaromheen drie randen met rode hartjes.

Tel: 06-50492188

Gratis af te halen

In Den Bosch: diverse studieboeken Franse taal.

thenelti@ziggo.nl