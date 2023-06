Lezers helpen lezers: Wie wil het borduurwerk van overleden echtgenote afmaken?

Regelmatig vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vanaf vandaag vullen we deze meerdere keren per week aan. Na een aantal dagen verdwijnt de inzending. Hieronder vind je de inzendingen. Meedoen kan door te mailen naar mijnbd@bd.nl.

Gezocht

Ik zou dolgraag in contact willen komen met een enthousiaste en ervaren borduurster van telpatronen, die het laatste borduurwerk van mijn kort geleden overleden echtgenote zou willen afmaken, zodat deze ingelijst en opgehangen kan worden op een ereplaats ter nagedachtenis. Het borduurwerk The Shirley Poppy Fairy is voor negentig procent gereed. In ruil hiervoor heb ik om niet, heel veel DMC garens, het originele nagenoeg nieuwe DMC-kastje, divers borduurlinnen, enz. Het liefst in de omgeving van Tilburg, omdat ik in Poppel woon. Voelt u hier iets voor?

hikkant@scarlet.be

Gevonden

Zondag 18 juni in Rosmalen: bodywarmer merk Vanguard.

Tel: 073-5214055

Bedankt

Onlangs kregen we post van Joke Groen. Ze werkt bij PostNL in Den Bosch. Omdat we haar telefoonnummer kwijt zijn, willen we Joke op deze wijze bedanken. Wellicht leest ze dit bericht zelf niet. Als u Joke kent, wilt u er haar dan even attent op maken?

jwm@vanlamoen.net

Gezocht

Op onze buffetkast met opdekdeurtjes zitten franse paumelscharnieren met een hoek erin. Nu is er een gebroken en niet meer te repareren. Helaas niet meer te vinden. Het scharnier is 76 mm hoog. Iemand een idee waar ik terecht zou kunnen, of is er iemand die deze scharnieren heeft liggen?

Hendrik-Jan Vennix, Veghel

Tel: 06-53961964

Gevraagd

Wie heeft er een laptop over en wil deze schenken aan de 21-jarige Koerdische vrouw die ik begeleid? Zij start in september met een vmbo-opleiding en wil daarvoor versneld haar inburgeringsexamen doen. Om de inburgeringsopgaven te oefenen heeft ze een laptop met internet nodig.

W. Romeijn

smeulrom@hccnet.nl

Gezocht

Ons Koffietijdservies is niet meer compleet. Wie heeft er van dit servies bordjes, glazen, enz. over?pollekeboekel@hotmail.com

Gevonden

Wie mist deze oplader?

Tel: 06-15160956

Gezocht

Ik heb onlangs een ets gekocht. Helaas is tijdens het vervoer het glas van de wissellijst gebroken. De afmeting is 70 x 90 centimeter. Wie heeft er nog een glas van die afmeting of eventueel een wissellijst liggen? Omgeving Waalwijk, Tilburg of Den Bosch.

Henk Benders

hbenders@ziggo.nl

Gevraagd

Wie heeft goede suggesties om artroseklachten en vocht in knieën en enkels weg te krijgen? Alle tips zijn welkom.

Stephanie Wubben

scm.wubben@gmail.com

Gezocht

Wie kan mij helpen aan boeken en of materialen over Sashiko?

Sonja Eekhof

Sonja.eekhof@ziggo.nl

Gezocht

Wie kan mij helpen aan een niet- werkend los uurwerk van het merk ODO, made in France? Dit om mijn klok weer aan de praat te krijgen. Het veertonrad is kapot.

flucasdeleeuw@gmail.com

Gezocht

Voor ons wijkcentrum in Goirle zijn we op zoek naar een boekenkast zonder deuren. Liefst een oude die we een mooi kleurtje kunnen geven. De maat mag maximaal 150 hoog en 90 centimeter breed zijn.

Graag in de omgeving van Goirle.

dedeel@sccgoirle.nl

Tel: 06-40708844

Gezocht

Kakelbont (Yvon Jaspers) ontbijtborden.

broekhoven_m@hotmail.com

Gevonden

Mijn man heeft op 12 juni een onderdeel van een fietsendrager gevonden in Sint-Michielsgestel, waarschijnlijk om twee fietsen aan elkaar op slot te zetten. Wie een passend sleuteltje heeft, mag mailen naar:

lenhverhagen@ziggo.nl

Aangeboden

Ruim 1500 overlijdensprentjes op alfabet, tegen een kleine vergoeding. In Uden.

peterenmarij@home.nl

Gezocht

Vóór de komst van tractoren werden landbouwwerktuigen getrokken door (werk)paarden, en die werktuigen waren veelal voorzien van een stalen zitting (een zogenaamde zitpan) voor de ‘voerman’. Voor het opknappen van zo’n werktuig ben ik nog op zoek naar zo’n zitpan, heeft u er misschien nog een liggen?jmvkessel@gmail.com

Tel: 06-37601664

Verloren

In Tilburg: mijn zonnebril op sterkte in een zwart hoesje met daarin een zwart schhoonmaakdoekje op dinsdag 13 juni. Op het traject Dr. Ahausstraat, kruising Ringbaan West, Tongerlose hoefstraat, Kwaadeindstraat, Hasseltstraat, Wilhelminapark, Velldhovenring, Besterdring.

hubvanerve@home.nl

Gratis af te halen

Goudvissen, tien tot vijftien stuks. In Ammerzoden.

v.uitert@upcmail.nl

Gezocht

Wie heeft voor mij zo’n oplader over? Deze laad niet meer op. Hij is van een Lidl. heggenschaar. Onkosten worden vergoed.

pvbeijnen@gmail.com

Gezocht

Wie kan mij helpen aan een gietijzeren rugleuning voor een tuinbankje? Afmeting ongeveer 112 x 25 centimeter.

fam.bvbakel@gmail.com

Gezocht

Ik zoek, voor mijn kleinkind, een beugel voor een triptrap-stoel van 1994 (haar vader heeft hier ook nog in gezeten). De nieuwe beugels passen niet op de oude stoelen. Ik kom deze graag ophalen in de omgeving van Tilburg, een vergoeding is natuurlijk geen probleem.

m.d.greef68@gmail.com

Verloren

In het weekend van 3 juni ben ik mijn oorbel verloren die ik van mijn overleden moeder heb gekregen toen ik 13 was. Nu ben ik 73. Verloren in Oisterwijk, Boxtel of Liempde.

hannydekoning@outlook.com

Verloren

Brillenkoker met zonnebril op sterkte tijdens het fietsen van Daniel de Brouwerpark Amarant Tilburg naar Moergestel. Heeft u hem gevonden, dan graag contact opnemen.

Leny de Ruiter

Leny.com@planet.nl

Gezocht

Heeft u nog een ouderwetse unster om van alles aan te hangen om te wegen en heeft die voor u geen waarde meer: mijn kleinzoon Jesper wel hem graag gebruiken om zijn gevangen karpers mee te wegen vóórdat ze worden teruggezet. Ik kom hem graag ophalen in Oss.

Jan Zeeuwen

j.zeeuwen@ziggo.nl

Gezocht

Als kind las ik in de jaren tachtig of negentig een kinderboek waarin bleek dat ‘droomvogel’ een anagram was van ‘vogelmoord’. Wie kent de titel en auteur van dit boek?

aidoann@xs4all.nl

Gezocht

Heemkundevereniging Berchs- Heem uit Berghem zoekt voor hun inrichting van een nostalgische keuken uit de jaren 1950/1960 een houten pannenrek met haakjes.

Tel: 06-50848587

Gezocht

Ik heb mijn soepkommen van het servies van Koffietijd laten vallen. Ik zou het servies weer compleet willen maken. Wie heeft deze nog en wil ze wegdoen? Kom ze graag ophalen, bij voorbaat vriendelijk dank.

Eddy Verburgt

eaverburgt@home.nl

Gevonden

Damesring bij restaurant het Bomenpark in Heesch. Bewerkte ring, zilver, met grote grijs/witte steen. Wie is deze ring verloren en wil ’m graag terug?

Tel: 06-38697369

Gevraagd

Wij hebben bijna alle Lidl achtertuin mini’s bij elkaar gespaard voor onze kleinkinderen. Helaas ontbreekt nog het lieveheersbeestje. Wie heeft deze over en maakt ons blij? Portokosten worden uiteraard vergoed.

Leonie van den Berg

leonie_vandenberg@hotmail.com

Gevonden

Dit sleuteletui lag midden op straat in de Koolwijkstraat in Tilburg-Reeshof. Wie mij kan vertellen wat er nog meer in het etui zit, mag mij bellen.

Tel: 06-10519494

Gratis af te halen

In Oss: twee elektrische olie-radiatoren.

ed.post@home.nl

Gevraagd

Ieder jaar komt de reiger mijn vijver bezoeken. In de loop der tijd heeft hij al bijna alles eruit gevist, als de begroeiing nog laag is. Nu zijn de planten weer hoog genoeg gegroeid om het hem lastig te maken. Wij hadden altijd goudwindes en goudvisjes. Als er iemand is met een overschot daaraan, houd ik me aanbevolen, in Goirle, Riel en Tilburg.

marij.v.dongen@online.nl

Gevraagd

Wie wil Jan van Haasteren puzzels ruilen in Drunen?

T. de Beer

t.attemadebeer@gmail.com

Gevraagd

Wie kan mij de spelregels mailen van het Jeroen Bosch ganzenbord? Uitgegeven in het Jeroen Bosch jaar door El Bosco. Game of goose.

Mieke van Oosten

nijlpaard@home.nl

Gevonden

Goudkleurige halsketting in de omgeving van Uden/Vorstenbosch.

Tel: 06-38434721

Gezocht

Als verzamelaar van Christiaan van der Klaauw astronomische Friese Stoel- en Tafelklokken zoek ik ter uitbereiding van mijn collectie lezers die een dergelijke klok aan mijn verzameling willen toevoegen. jacruijter@live.nl

Tel: 06-19960199

Gratis af te halen

Lundia kledingkast, in prima conditie. Met twee schuifdeuren. Afmetingen: breedte 182 centimeter, diepte 70 centimeter, hoogte 230 centimeter. Kastverdeling: vier legplanken en drie hangrekken. De kast is gedemonteerd. Ophalen in Goirle.

Jeanne Klerkx

klerkx.jeanne@gmail.com

Gezocht

Bridgeclub Waalwijk is op zoek naar nieuwe leden die reeds kunnen bridgen of die het graag zouden willen leren. Wij spelen op dinsdagavond in sporthal de Slagen in Waalwijk van 19.30 tot 22.45 uur en op maandagmiddag in buurthuis Zanddonk van 13.15 tot 16.30 uur. Afhankelijk van het aantal deelnemers spelen we in twee of drie lijnen. Voor degenen die het graag willen leren, bestaat de mogelijkheid een beginnerscursus te volgen. Heeft u interesse om lid te worden van onze vereniging, neem dan contact op met: Hanny de Rooij: bcwaalwijk@gmail.com Wilt u een beginnerscursus volgen, neem dan contact op met: Janny Verstijnen:

jannyverstijnen@ziggo.nl

Gevraagd

Mijn dorpsgenoten vangt al tien jaar straatjongeren op in Kenia en kan alle steun gebruiken. We sparen daarom voor haar DE-koffiepunten. Wie heeft er nog punten liggen en wil die aan haar schenken? Zij zal er heel blij mee zijn.

famhondong@kpnplanet.nl

Gezocht

Ik ben een beginnend bridger en heb nog geen biddingboxen en andere nodige spullen. Wie kan mij helpen?

Riethorrevorts@gmail.com

Gezocht

Om mijn kleindochter blij te maken zoek ik een stereotorentje (eventueel tegen kleine vergoeding) waarmee ze oude cd’s kan beluisteren die mijn dochter nog heeft bewaard. In de omgeving van Tilburg kom ik het graag ophalen.

fverhamme@home.nl

Gezocht

Ik zoek de boekjes van de Postcodeloterij. Nummer een en twee heb ik al. Ik zou ook graag nummer drie en vier willen hebben, over vlinders en andere insecten.

ve_348@msn.com

Gratis af te halen

In Uden: een oude bascule, zonder gewichten.

Wilma Christen

wilma.christen@ziggo.nl

Gratis af te halen

Groene kunststof regenton met verhoger. Hoogte regenton: 90 centimeter.

M. Eijkemans

mpeijkemans@home.nl

Gezocht

Ik zoek voor mijn 96-jarige moeder twee voetsteunen voor haar rolstoel Breezy BasiX 2 tegen een redelijke vergoeding. Graag haal ik de voetsteunen bij u op.

Tel: 06-14714706

elferspr@gmail.com

Gezocht

Ik ben op zoek naar ansichtkaarten en oude kerstkaarten, liefst van voor 1960. Latere zijn ook welkom. Alles is erg welkom. In mindere staat geen probleem. Uiteraard worden de verzendkosten door mij vergoed. Ik wacht uw reactie af. Alvast bedankt.

walthermaas@home.nl

Gezocht

Wij zijn op zoek naar knooppunt wandelkaart nummer 1 van Falk. De Brabantse Kempen inclusief landgoed De Utrecht. Helaas nergens meer te koop. Andere knooppuntkaarten van Brabant zijn ook welkom. Graag in de omgeving van Udenhout.

hijskaatje@gmail.com