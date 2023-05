Match op de dansvloer opmaat naar een diamanten huwelijk

Gelukkig getrouwdJo Vugts (85) en Cor van Kuijk (85) leerden elkaar kennen in een danstent tijdens de kermis in Udenhout. Voordat het zover was moest Jo nog wat fratsen uithalen om er wat toonbaar uit te zien.

Zondagavond 29 augustus 1954. Een knaap van een jaar of zestien zit een halfuur lang in zijn eentje in de schommels. Kennelijk is-ie verzot op dat heen- en weergezwaai. Maar dat is niet zo: Jo Vugts uit Haaren heeft die middag zijn kanokunsten overschat in de Efteling. Overboord gekukeld, drijfnat. Zo die danstent binnenstappen, dat wordt door de andere sekse waar hij toch al nieuwsgierig naar is niet gewaardeerd. Dus hangt-ie in de schommels om zijn goede goed te drogen.

Flink geïnvesteerd - de kermisbaas is er goed mee -, er moet rente voor terugkomen: een meisje dat hij die avond naar huis mag brengen. Hij spot Cor van Kuijk, met de kermis in Cromvoirt al even in het vizier gehad. Niet gauw vergeten, want ‘een verrekte knappe meid.’

Een zoen bij het afscheid

De dansvloer op, en dat werkt. Ze draaien, zwieren van foxtrot tot Engelse wals. Jo: ,,Zij kon héél goed dansen.” Cor: ,,Hij ook, het was echt een match.” Als bonus mag Jo haar vergezellen op weg naar huis, een boerderij in Helvoirt. Bovendien is hij een leuke en ‘spontane jongen.’ Bij het afscheid krijgt hij een zoen.

Ze krijgen uiteindelijk verkering. Die duurt maar liefst negen jaar. Jo: ,,We waren heel erg jong.” Cor: ,,Niet zo lang nadat ik Jo leerde kennen, overleed mijn moeder op haar 46e. Vader bleef met negen kinderen achter. Mijn zus en ik deden het huishouden.”

Tussen de bedrijven door ontmoeten ze elkaar, meestal op zondagavond. Jo: ,,Als het vroor, gingen we schaatsen. Konden we ook heel goed, dansen op het ijs.” Soms gaan ze samen de koeien melken. Of er weleens exemplaren met een volle uier zijn achterbleven? Jo, lachend: ,,Nee. Maar het melken duurde meestal wel wat langer dan normaal.”

Op 16 mei 1963 trouwen ze. Er wordt gefeest in de boerderij van Van Kuijk. Jo: ,,Voorjaar, de stal was net gewit. Alles opgeruimd, een half bos naar binnen gehaald om het met dennentakken aan te kleden.” Ze gaan wonen aan Eind, in Haaren. Nooit verkast. Waarom zouden ze? Een prachtig huis, voor en achter een flinke tuin. Extraatje: een groot veld. Cor: ,,Hier hebben onze drie jongens heel wat gevoetbald. Ze hebben allemaal in het eerste van Nemelaer gespeeld. Dat geldt ook voor de kleinkinderen, Joeri en Pieter.”

Jo werkt in de buitendienst bij de Coöperatie Vee- en Vleescentrale. ,,Bij boeren moest ik varkens uitzoeken, ophalen, de boer betalen, ervoor zorgen dat de stal weer vol kwam.” Dat ophalen is geen pretje. ,,Varkens van zo’n honderd kilo die echt niet meewerken met z’n tweeën in een vrachtwagen zien te krijgen, dat is gruwelijk zwaar sjouwwerk.”

Bellende varkensboeren

Cor zorgt voor de kinderen: Arend, Marcel en Lambèr. Tussen de bedrijven door spekt zij de huishoudportemonnee. ,,Ik had geleerd voor coupeuse. Thuis zat ik veel achter de naaimachine. Heb zeven bruidsjurken gemaakt. Ook jaren voor een bedrijf kleding versteld. En ik was een soort secretaresse voor Jo, zo veel werd er door de varkensboeren gebeld.”

Na een reorganisatie gaat Jo op zijn 57e met vervroegd pensioen. Zijn werk was zijn alles, toch heeft hij het zwarte gat nooit gekend. ,,We hebben een grote tuin, voor en achter. Moest allemaal worden bijgehouden. Ja, doe ik nog steeds. En dat voetbalveld dien je op tijd te maaien.” Bovendien: hij is gek wielrennen, walking-football, samen gaan ze naar de sportschool. En hand- en spandiensten verrichten voor Nemelaer. Cor is dol op volksdansen, maar dat lukt niet meer. Als herinnering hangen de klompen aan de muur. Nu is ze een fanatiek jeu-de-bouler.

Nog altijd een wond

Ze zijn gezond, de kinderen doen het goed, ze zijn gezegend met zeven kleinkinderen. Maar op 1 december 2012 valt die sociale rijkdom uit hun handen als Lambèr bij een eenzijdig verkeersongeval om het leven komt. De wond is gebleven. ,,Elke dag denk je er nog aan”, zeggen Jo en Cor. Ze schieten even vol. Balsem voor de ziel: ,,Gelukkig gaat het goed met zijn vrouw en de kinderen.”

Zestig jaar getrouwd, ze kennen elkaar bijna zeventig jaar. Nog altijd zijn ze niet uitgekeken op elkaar. Jo: ,,Ze mag er nog steeds zijn.” Cor: ,,We kunnen nog altijd prima met elkaar door één deur.”

Volledig scherm Jo en Cor Vugts tijdens hun huwelijksdag. © Jan Zandee