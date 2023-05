Met de huwelijksnacht 65 jaar geleden maakte het kersverse paar Cees en Jo een boswandeling

Een halfjaar voordat ze samen met Cees in het huwelijksbootje stapt, verwijdert een chirurg een deel van Jo’s linkerlong. Later hetzelfde recept met de rechterlong. Ooit, ze was half in de dertig en lag nagenoeg elk jaar een paar weken in het ziekenhuis, kreeg haar man van de behandelend arts te horen dat Jo met deze kwaal geen lang leven beschoren zou zijn. Maar zie, Jo is er nog altijd in het ondermaanse, 85 jaar. ,,Ik heb een sterke wil om te blijven leven”, zegt ze. ,,Het is het allemaal waard, het heeft me ook zo veel gegeven. We hebben ervan genoten. Met mooie en lange vakanties, veel gefeest.”

65 jaar trouw aan elkaar, als het aan de ouders van Jo had gelegen was die mijlpaal nog niet bereikt. Cees (86): ,,Vooral haar moeder vond haar veel te jong. Mijn moeder stond daar heel anders in. Bij ons thuis waren ze fijn katholiek, zij was bang dat Jo in verwachting zou raken. Dus stuurde ze aan op een huwelijk.”

Vreselijke walm

Dat komt er dus van, op 22 mei 1958. De huwelijksnacht is er eentje om nooit meer te vergeten. Cees: ,,Er was grote woningnood. Dus had ik een pipowagen gekocht, op een stukje bosgrond van ons thuis aan de Dongenseweg gestald. Helemaal opgeknapt, goed in de verf gezet. Op die bewuste dag rook het binnen heel erg naar, dus heb ik rijkelijk parfum gespoten” Jo: ,,Die dag was het warm. Gooiden we ’s avonds na het feest de deur open en kwam een vreselijke walm ons tegemoet.” Cees: ,,Hebben we maar een boswandeling gemaakt.” Ook leuk...

Drie jaar eerder leren Cees en Jo elkaar op een zondag bij De Roestelberg kennen. Haar tante, een vriendin want bijna net zo oud als Jo, is er ook bij. ,,Zij had een oogje op mij, maar ik moest er niks van hebben. Voor de week erop hebben we in Tilburg afgesproken, daar kwam ik vandaan. Wilde die tante heel graag.” Er komt niks van terecht: hij wacht op de ene straathoek, die twee op een andere.

Een Tilburger, uit de stad. Werd thuis voor gewaar­schuwd. Kun je daar wel op bouwen? Jo Mutsaers

Cees: ,,Een week later met de bus naar de kermis in Drunen. Ik wist dat ze ernaartoe gingen. Wat denk je? In Sprang-Capelle reden we ze voorbij, zij waren op de fiets. Ben meteen uitgestapt, pontificaal op het fietspad gaan staan.” Niet te missen dus. Die dag schiet ook Cupido raak. Dan nog: Jo is nog niet helemaal ingepalmd. ,,Een Tilburger, uit de stad. Werd thuis voor gewaarschuwd. Kun je daar wel op bouwen?”

Kennelijk niet, want de week erop staat Jo voor niks bij de bushalte op hem te wachten. ,,Ik wilde meteen weggaan, mijn dansavond niet laten bederven. Moest van mijn moeder nog wat geduld hebben.” Een uur later staat meneer op de stoep. Hoe dan ook: het komt goed.

Hard werken

Cees, die bij Piet Klerkx meubels maakt – ,,Zo heb ik die tante leren kennen, en daarna dus Jo” – verruilt dat vak uiteindelijk voor de bouw. De pipowagen werd een huurhuis; in 1966 verhuizen ze naar de Sweensstraat in Kaatsheuvel, een zelfgebouwde tweekapper. Ondertussen zijn Conny en Yvonne geboren. Cees werkt hard – ook na tijd bijbeunen -, Jo moet vanaf haar 37e haar thuiswerk stikken van schoenen opgeven: afgekeurd vanwege haar gezondheid.

Zelf gaat Cees met vervroegd pensioen, deels te wijten aan versleten schouders. ,,Ben campers gaan bouwen. Zelf hebben we daar heel veel plezier aan beleefd. Veel van Europa gezien.” En achter zijn huis heeft hij een mini-boerderij.,,“Vanalles en nog wat, was er van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat mee bezig.”

Ouderdom komt met gebreken

Dat is voorbij, nu wonen ze in een rijtjeshuis. De ouderdom is met gebreken gekomen. Jo heeft door een virus een hersenaandoening; bij Cees is longkanker geconstateerd. Zijn grootste zorg en verdriet: ,,Dat ik eerder sterf dan Jo. Dan kan ze niet meer thuis wonen.”

Toch gaan ze vol goede moed verder, zegt Conny. ,,Ze plukken elke dag en zijn nog steeds heel actief. Halen alles uit het leven en genieten volop van de klein- en achterkleinkinderen.”

Kees en Jo Mutsaers 65 jaar geleden tijdens hun huwelijksdag. © eigen archief