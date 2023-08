Met een platina huwelijksjubileum evenaart Truus (94) samen met Theo (93) haar ouders

Met een helikopter een vlucht over Boxtel maken, dat is lang niet iedereen gegeven. In 1993, op 7 juni, overkomt het Mathieu Hendriks en zijn vrouw Betje Heldens. Ze vieren die dag hun platina huwelijk, voor Tineke de Nooij van televisiezender RTL reden om het krasse echtpaar dit cadeau aan te bieden. Bij die zeven kruisjes komen nog eens drie jaar bij. Sterker nog: in 1996 zijn ze het oudste echtpaar van Nederland. Hij 99 jaar, zij 101.

Sterke genen, daar is waarschijnlijk de zeventig jaar lange echtverbintenis van Theo en Truus op gefundeerd. Immers, zijn ouders hebben diamant gehaald. Dat ze bij elkaar zijn gekomen, daar ging merkwaardig ‘baltsgedrag’ aan vooraf. In de winter van 1946 gooit hij sneeuwballen naar Truus om haar aandacht te trekken. Je zou denken: daarmee vergooit Theo zijn kansen. Niet echt. ,,Hij zag er goed uit”, herinnert Truus. ,,En hij was journalist, dat vond ik héél interessant.” Beter gezegd: aankomend verslaggever voor Brabants Centrum. Hij zit als correspondent in het voorportaal, werkt vooralsnog op een kantoor.

Alleen aandacht voor elkaar

Ongeveer een halfjaar later, op 1 juni, stroomt het Processiepark in Boxtel vol met gelovigen vanwege de Heilige Bloedprocessie. Er wordt gezongen, gebeden. De devotie van Theo wordt op de proef gesteld, zo ook die van Truus. Ze hebben vooral aandacht voor elkaar, op een afstandje. ,,Mijn vader was erbij”, zegt ze. ,,En die was streng katholiek. Omgaan met een jongen, hij vond me daar veel te jong voor.”

Maar het bloed tijdens de Heilige Bloedprocessie kruipt waar het niet gaan kan: er is vluchtig contact. ,,We maakten een afspraakje om elkaar ’s avonds bij de Watertoren te ontmoeten,” zegt Theo. Dat gebeurt. Eenmaal écht in elkaars nabijheid springt de vonk over.

Mijn ouders hadden een boerderij annex café. Aan de Nieuwstraat, dat was zo’n beetje onderaan de maatschap­pe­lij­ke ladder. Dus heeft het een jaar geduurd voordat ik met haar ouders kennismaak­te Theo van den Aker

Journalist, in die tijd stond dat in hoog aanzien. Daar kon je mee thuiskomen. Was ook nodig, zegt Truus. ,,Om mijn ouders, vooral mijn vader, te overtuigen. Zelf was hij bedrijfsleider van Honingzemerij Boxtel, dus was hij opgeklommen.” De volgende lijn moet dat voortzetten. Maar er is een probleem. Theo: ,,Mijn ouders hadden een boerderij annex café. Aan de Nieuwstraat, dat was zo’n beetje onderaan de maatschappelijke ladder. Dus heeft het een jaar geduurd voordat ik met haar ouders kennismaakte.” Aardige anekdote van Truus. ,,Theo was ook entertainer, trad een keer op in De Ark. Was ik erbij met mijn moeder, wees ik naar het podium. Zei ik: ‘Dat is nou mijn vriendje.’”

Drastische beslissing

Op 17 juli 1953 trouwen ze in Boxtel voor de wet; op 30 juli in de kerk. Truus moet dan stoppen met haar werk als gezinsverzorgster. ,,Erg? Nee, het wat nu eenmaal zo.” Ze gaan wonen in het huis van de ouders van Truus. ,,Nee, niet inwonen”, zegt Theo. ,,Zij gingen verhuizen naar een vrijstaand huis, gehuurd van een boer.” Twee jaar later nemen ze een voor die tijd drastische beslissing: ze kópen een huis. Het huwelijk is vruchtbaar: er worden vier meisjes geboren. En een jongen, de benjamin. Daarmee werd hun verlangen naar een stamhouder ingewilligd.

Theo klimt op bij Brabants Centrum, een regionale krant. Wordt directeur-hoofdredacteur. Dat is geen baan van negen tot vijf. ,,Ik was ’s avonds heel veel weg. Denk aan gemeenteraadsvergaderingen. Mijn vrouw deed grotendeels de opvoeding van de kinderen.” Eenmaal thuis zit hij ook veel achter zijn typemachine. ,,Dat geluid verving de radio”, zegt zijn zoon Theo. ,,Dat ging soms door tot ’s nachts twee uur.” Maar Theo ontwikkelt zich niet tot de man op zondag het vlees aansnijdt. Truus: ,,Tussen de middag kwam hij altijd thuis eten.”

Plaatselijke politiek op de hak nemen

Zijn vlotte pennetje levert zich ook voor vermaak. ,,Ik heb regelmatig meegedaan aan het tonpraoten. De plaatselijke politiek een beetje op de hak nemen, zonder gescheld. Ook meegewerkt aan historische boeken over Boxtel, mijn levensgeschiedenis nog niet zo lang geleden opgetekend.” En hij leent zijn tekst en stem aan Jas de Keistamper, de plaatselijke dorpsreus. ,,Sommige mensen dachten dat ik echt in die pop zat.”

Het leven heeft ze de afgelopen zeventig jaar veel gegeven. En daar blijft het niet bij. Ze zijn nog aardig goed van lijf en leden. Pa en ma Hendriks in huwelijkse jaren voorbijstreven, het zou zomaar kunnen.

Volledig scherm Het echtpaar Van den Aker tijdens hun huwelijksdag zeventig jaar geleden. © Jan Zandee