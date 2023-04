‘Mijn tante genoot van de uitstapjes, maar vond de borden langs de weg met tachtig erop het leukst’

Door de lezerDe tante van Jules Faber vindt het steeds lastiger om alles te onthouden. Ze krijgt van hem voor haar verjaardag een agenda om alles in te noteren. En ze maken een week lang leuke uitstapjes.

Door de lezer Op deze plek schrijven lezers een verhaal of een column over wat hen bezighoudt. Deze keer Jules Faber uit Uden. Lezers kunnen onderaan de bijdrage hun waardering geven met sterren.

Mijn tante is 80 jaar geworden en ondanks haar leeftijd is ze nog zeer actief. Alleen haar geheugen gaat tot haar grote ontevredenheid achteruit, met het gevolg dat ze steeds meer vergeet.

Maar mijn tante is slim en heeft daar wat op gevonden. Ze legt in haar hele huis, op strategische plekken, briefjes neer die haar herinneren aan haar gemaakte afspraken, met de tijden en de dagen waarop de visite komt, of wanneer ze op visite moet.

Dat bracht mij, toen ik onlangs bij haar op bezoek was, op het idee om voor haar verjaardag een agenda te geven. Enthousiast nam ze de agenda in ontvangst en ze vulde meteen de afspraken voor de komende weken in.

Zie agenda

Doch toen ik enige weken daarna weer eens bij haar langsging, zag ik nog steeds op strategische plekken briefjes liggen. Op al de briefjes stond dezelfde tekst geschreven, ‘zie agenda’. Ik heb het daar maar bij gelaten en er verder niks over gezegd. Als de briefjes voor haar het beste werken vind ik het allemaal prima.

Ik herinner mij ook nog die keer dat mijn tante vertelde dat ze van haar vriendin een advies had gekregen. Als ze niet meer wist waar ze haar auto geparkeerd had en deze weer terug wilde vinden, dan moest ze een papieren zakdoekje met een elastiekje aan de antenne bevestigen.

Toen mijn tante na het winkelen terugliep naar de parkeerplaats zag ze verspreid over de parkeerplaats nog een stuk of zes witte vlaggetjes aan de autoantennes wapperen.

Blijkbaar had haar vriendin het idee om papieren zakdoekjes aan je antenne te bevestigen nog tegen veel meer kennissen en vriendinnen verteld, waardoor mijn tante alsnog naar haar auto moest zoeken.

Maar ik had mijn tante niet alleen voor haar verjaardag een agenda gegeven, maar ook nog een andere cadeau.

Ik zou haar een week lang elke dag ergens mee naartoe nemen. We zijn naar een museum geweest, naar een bowlingbaan, een botanische tuin en we hebben een rondvaart gemaakt over de rivier de Linge.

Leukste uitstapje

Mijn tante genoot die week van elk uitstapje dat we maakten. Ik was erg benieuwd welke uitstapje ze nu het leukste en het mooiste had gevonden. Dus ik vroeg aan haar aan het einde van de week: ,,wat vond je nu het leukste aan ons uitstapje?”

Even was het stil, maar al vrij snel antwoorde mijn tante met: ,,Wat ik het leukste vond waren de borden langs de weg, die we regelmatig tegenkwamen met 80 erop.”

Met een glimlach op mijn gezicht nam ik afscheid van haar.

