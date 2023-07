Op goed Güllück onderweg in Turkije

door de lezerGer Willink werkte jaren geleden als reisleider in Turkije en sprak daar af met zijn vriend Henk. Die zijn paspoort en geld ter bewaring aan een stel Belgen had gegeven. Of hij zijn spullen terugkreeg? Dat bleef lange tijd onzeker.

Door de lezer Op deze plek schrijven lezers een verhaal of een column over wat hen bezighoudt. Deze keer Ger Willink uit Den Bosch. Lezers kunnen onderaan de bijdrage hun waardering geven met sterren.

Het begin van een goede mop? Nee, dat niet. Maar een paar weken geleden troffen drie Nederlanders en een Belg elkaar in een Boxtelse huiskamer. We hadden elkaar een tijdje niet gezien en het gesprek schoot alle kanten op. Het bier vloeide rijkelijk deze warme zomeravond en de praatstoel was constant bezet.

Terug in de tijd. Ik werkte als reisleider in Turkije. Met Henk had ik afgesproken om een vrije week tussen twee rondreizen samen door te brengen. We zouden wel zien waar de zon ’s avonds onderging. Ontmoetingsplaats: Bird Island in Kusadasi. Henk was voordien al een paar dagen onderweg en in de bus naar Pamukkale met twee Belgen bevriend geraakt. Dat leidde daarna, na een dag bij de warmwaterbonnen, tot een gezellige avond bij een Turkse bakker die tot in de kleine uurtjes doorging.

Belangrijke spullen

Henk en de Belgen hadden afgesproken dat een van de Belgen al het geld, paspoorten en andere belangrijke spullen bij zich zou houden. Om zo minder risico te lopen, mocht er iets misgaan. Met terugwerkende kracht: welke logica zat hierachter??

Enfin, de lange avond bij de Turkse bakker werd gevolgd door slechts weinig uurtjes slaap. Henk moest die ochtend de bus halen, want hij had met mij afgesproken. Nog slaapdronken pakte hij zijn spullen en vertrok naar het busstation. De Belgen sliepen nog.

Het buskaartje had Henk al tevoren gekocht, want Turkse bussen kunnen in het zomerseizoen aardig vol zitten. So far, so good, of eigenlijk helemaal niet. Toen hij onderweg was, realiseerde hij zich dat zijn geld en paspoort nog bij de Belgen lag. Paniek! Al helemaal toen de bus zich onderweg vulde met Turkse militairen. Zonder paspoort en geld reizen in Turkije, dat is niet aan te raden. Henk hield zich slapend en hoopte zo moeilijke vragen te voorkomen. Met de Belgen kon hij geen contact zoeken, want van mobiele telefoons was nog geen sprake.

Een verhaal hoeft feitelijk niet helemaal te kloppen, als het maar een goed verhaal is

Zonder kleerscheuren kwam hij uiteindelijk in Kusadasi aan, waar we elkaar tegen de avondschemering troffen op het prachtige schiereiland. Henk oogde relaxed als altijd, maar na een biertje kwamen de tongen los. Hij had nog een kleine hoeveelheid Turkse lira’s, maar dat was het dan ook. Over een paar dagen had hij weliswaar afgesproken met de Belgen, als ik dat tenminste okay vond. Hahaha, had ik een keus? Maar waren die Belgen te vertrouwen? Zouden ze in Bodrum op de afgesproken plaats komen opdagen? Geen paniek in zijn ogen, wel grote vraagtekens.

Gelukkig was en ben ik een meester in budgetreizen en sliepen we die nacht voor een habbekrats op een dakterras. Daags daarna zwommen we en namen de bus naar Dydima in de richting van Bodrum. Van een vrachtwagenchauffeur kregen we nog een lift en arriveerden laat die avond in de toeristische stad.

Oerkreet

Dan, de dag van de waarheid. Zouden de Belgen komen opdagen? Of zou Henk zonder paspoort en geld in een Turkse cel belanden? Het zat niet mee, want precies die dag was het marktdag in de stad, veel bewoners uit de omliggende dorpen hadden zich met hun waar naar het stadsplein gespoed, precies daar waar Henk met de Belgen had afgesproken. Er was geen doorkomen aan. Om optimaal zicht te houden op de situatie had Henk zich op een hoge muur geposteerd. Waar bleven Gerbrand en Wimke nou? Het duurde en duurde, totdat... eindelijk, daar waren ze. Henk slaakt een oerkreet: ,,Tück!”

De Belgen hadden (uiteraard) woord gehouden. Geld en paspoort weer terug bij de rechtmatige eigenaar. Daar moest op gedronken worden! Ik maakte kennis met Gerbrand Tück en Wimke en we besloten met zijn vieren het drukke Bodrum te verlaten. Waarheen? Geen idee eigenlijk. We prikten een plaats op de kaart: Güllück. Met deze bijzondere plaatsnaam moest het goedkomen, daar waren we het over eens.

Herinneringen gaan alle kanten op

Intussen zitten we na al die jaren met zijn vieren in die Boxtelse huiskamer. Wimke is er niet meer bij, maar Tom toont zich een waardig vervanger. Het verhaal en de herinneringen gaan vanaf hier alle kanten op. Er is nog wat Belgisch bier bijgekomen en dat helpt. Wishfull thinking trouwens ook. We pakten de bus naar Güllück, daar was het intussen aardedonker. ,,Nee, het was nog licht.”

,,We moesten vijf kilometer lopen, nee, het was 500 meter.”

,,We verdwaalden en hoorden wolven.”

,,Neen”, lacht Tück, ,,een beer.”

,,Waarschijnlijk waren het gewoon honden”, probeer ik, maar dat wordt niet geaccepteerd. ,,Er was niemand in het dorp.”

,,Hoezo niet? En die twee Duitse vrouwen dan?”

Als het verhaal ongeloofwaardig wordt, mengt Tom zich in het gesprek: ,,Jongens, jongens, de feiten hoeven niet allemaal te kloppen, als het verhaal maar mooi wordt gebracht...” We nemen nog een slok bier, en ja, die Tom heeft gelijk. De lach van Tück werkt aanstekelijk.

Het verhaal zindert door

We zijn nog met zijn zevenen (met de Duitse vrouwen en een Turkse schipper) naar een verlaten eiland gevaren. En zo zindert het verhaal nog even door. Wat waar is en wat niet, doet er intussen niet meer toe. Wat ik wel zeker weet is dat ik maar net op tijd terug was in Istanbul - met gelukkig wel mijn geld, paspoort en andere papieren op zak - om daar het volgende reisgezelschap op te halen.

De moraal van het verhaal voor de komende vakantieperiode, die wil ik u als lezer niet onthouden. Een verhaal hoeft feitelijk niet helemaal te kloppen, als het maar een goed verhaal is. Belgen zijn okay! En dat cash geld, die bankpas en dat paspoort, dat zou ik toch maar niet aan anderen toevertrouwen. Voor je het weet ben je onderweg zonder...

