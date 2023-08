Roosje (90) geniet al 81 jaar van het dansen op ijs: ‘Ik hoorde het geluid van de schaatsen en was meteen verliefd’

Schaatsen kopen, dat kan de portemonnee van edelsmid Guillaume Cordang niet verdragen. Maar als hij van zilver en goud de mooiste sieraden kan maken, dan moeten schaatsijzers ook uit zijn handen kunnen vloeien. Zo geschiedt in de winter van ’42-‘43. En dat heeft uiteindelijk het leven van zijn dochter Roosje ontstellend veel gebracht. Met horten en stoten, daarover later meer.

,,Mijn vader zette me op het ijs, ik hoorde het geluid van de schaatsen en was meteen verliefd”, zegt Roosje, 81 jaar na dato. En dat was wederzijds. Alsof het ijs alleen voor haar gemaakt was, zo comfortabel voelt ze zich erop.

Ze leerden me boogjes rijden, van links naar rechts. Alles kon ik nadoen, en zo makkelijk Roosje Cordang

Twee jaar later. Zuid-Nederland is bevrijd, Canadezen zijn in Den Bosch ingekwartierd. ,,Er waren een paar kunstrijders uit Montreal bij”, zegt Roosje. ,,Ze leerden me boogjes rijden, van links naar rechts. Alles kon ik nadoen, en zo makkelijk.” Talent wakkert de gretigheid aan. ,,Op mijn veertiende zag ik een film van Sonja Henie, de eerste wereldberoemde ijskoningin. Paar keer naar de bioscoop gegaan, blocnootje mee. Tekende ik al de figuren die ze reed na, in de winter probeerde ik die na te doen.”

Puur plezier

Haar ijsdansen - niet te verwarren met kunstrijden, dat gepaard gaat met sprongen - valt op. Er zijn zelfs plannen om een comité op te richten voor een schaatsopleiding in Londen. ,,Professioneel, ik zag het niet zitten. Heel de dag in de bus van de ene naar de andere show, gaf ik niks om. IJsdansen was voor mij puur plezier.”

Bovendien heeft ze nog een passie ontdekt: het Frans. ,,Kwam ik mee in aanraking in een hoedenwinkeltje, gerund door een petite Française. Zo’n elegante taal, ik me erop gestort.” Bij Michelin in Den Bosch, op de bonnefooi binnengelopen en aangenomen, het Frans te gelde gemaakt, in 1957 zelfs bij de NAVO in Den Haag.

Dan krijgt haar leven weer een bijzondere wending: Roosje gaat in Tilburg een balletschool runnen als de eigenaresse naar Montreal verhuist; de NAVO zegt ze vaarwel. ,,Ballet en ijsdansen, ze passen bij elkaar. Vanaf mijn vijftiende deed ik er al aan. Al snel had ik in heel Nederland verschillende balletscholen. Ik reed duizend kilometer in de week, na een jaar had ik meer dan 500 leerlingen. Ongelooflijk.” Tussen de bedrijven door volgt Roosje balletlessen van Sonja Gaskell in Amsterdam.

Volledig scherm Roosje Lampe schaatst op haar negentigste nog altijd graag. © Eigen archief

Balletlessen

In 1959 trouwt Roosje met Ben Lampe. Ze krijgen vier kinderen. Balletlessen komen in 1968 weer in haar leven als er wordt verhuisd van Leidschendam naar Nootdorp. Na een spektakelstuk in de grote zaal van het Concertgebouw met haar balletleerlingen ter gelegenheid van het zevenhonderdjarig bestaan van Nootdorp, zet Roosje er een punt achter. Ze gaat tekenen, neemt lessen, duikt zoals ze gewoon is er helemaal in. Zet portretten op het papier, naakten. Dat talent, ook terug te zien in schilderijen, zie je overal terug in haar prachtige woning in het buitengebied van Helvoirt.

IJsdansen suddert een beetje door op de achtergrond. Op dinsdagmorgen bij schaatsclub DiDo, in Den Haag. Het dooft in 1977. ,,Ik keek niet eens meer naar de kunstrijders op de Olympische Spelen. Mijn schaatsleven voelde voorbij. Zelfs mijn schaatspakje, gebreid rond mijn veertiende, had ik in de vuilnisbak gepropt. Ik heb er nu nog buikpijn van.”

Twee grote klappen

In 1999 overlijdt Ben Lampe, pas 68 jaar. Een paar jaar later maakt een dochter een einde aan haar leven. Twee enorme klappen. ,,Ik voelde me helemaal veranderd. Kon niet meer tekenen of schilderen, sliep heel slecht.” Vier jaar later komt ze Jos van der Heijden tegen met carnaval, vroeger met hem gedanst op het ijs. Hij krijgt haar met de nodige mitsen en maren weer zover dat ze de smalle ijzers weer onderdoet.

We hebben het omarmd. We hebben zo veel genoten van het ijsdansen, de wedstrij­den, de spotlights Roosje Cordang

In 2004 leert Roosje Jan Adriaansen kennen. Met Jan heeft ze een klik. Op het ijs en daarbuiten. Ze krijgen een relatie. Dat was nog wel even een dingetje, zegt Jan. ,,Ik dacht dat Roosje een jaar of vijf ouder zou zijn. Ik stond er wel even te kijken toen ik hoorde dat we zeventien jaar scheelden.” En ook: ,,We hebben het omarmd. We hebben zo veel genoten van het ijsdansen, de wedstrijden, de spotlights. En dat in heel Europa. Nog steeds.” Zo treden ze steevast op met André Rieu, met Kerstmis.

Negentig jaar geworden, op 28 juli. Als je haar ziet, kun je het maar amper geloven. Roosje: ,,Vitamines, magnesium. Dat helpt. En ijsdansen, krijg je sterke spieren van.” Lachend: ,,Moet je nagaan, als kind was ik ziekelijk. Volgens een huisarts had ik een slecht lichaam.”

Volledig scherm IJsdansen, op haar negentigste doet Roosje Cordang dat nog steeds graag. © Eigen archief