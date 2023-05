Scheikundeknobbel bracht diamanten Henk (82) en Josephine (84) de Wilt tot in Japan

Oxidatie van glucose. Nagenoeg iedereen zal er zijn schouders over ophalen, zeker als je scheikunde als abracadabra ervaart. Maar als Henk de Wilt in 1970 op dat onderwerp cum laude op de Technische Universiteit van Eindhoven promoveert, bieden universiteiten in de Verenigde Staten en Japan hem aan om dat onderwerp aldaar nog meer uit te diepen. Ze - hij, zijn vrouw Josephine en toen nog twee kinderen - verkassen naar het Land van de Rijzende Zon.

Dat ze samen dat avontuur beleven, is te danken aan de avonden bij dansschool De Kruif in Breda, zegt Josephine. ,,Met Henk had ik de week ervoor op de dansvloer gestaan, de week erop wilde hij weer.” Zij is zeer in trek bij de jongens. Doordat hij er als eerste wilde zijn, viel hij en schoof hij tot grote hilariteit op zijn knieën naar haar toe. ,,Dan kun je toch niet weigeren?”

IJzeren discipline

Sinds die dag, dinsdag 14 september 1956, groeit er iets tussen die twee. Zeven jaar later trouwen ze. Na tien maanden wordt de eerste van vier kinderen geboren. Josephine moet haar baan in het onderwijs opgeven. Hoewel heel zelfstandig en behoorlijk geëmancipeerd, neemt ze de rol van huisvrouw op zich. Heeft vooral met de carrière van Henk te maken. Hij maakt heel veel uren. ,,Henk is heel intelligent, daardoor succesvol. En hij heeft een ijzeren discipline.” Henk: ,,Doordat Josephine alles regelde rondom de kinderen en het huishouden kon ik me volledig ontplooien.”

Terug naar 1970, naar Japan. De aankomst was al bijzonder, zegt Henk. ,,We werden opgewacht door acht mannen van de universiteit, in kimono. Maar we gingen eerst naar een soort Bijenkorf. Want ik had onze zoon Paulus een speelgoedautootje beloofd. Die hele delegatie ging mee de winkel in.”

Zullen ze vreemd van hebben opgekeken. Andersom gaan de wenkbrauwen regelmatig omhoog. Om te eten heb je rijst nodig. Josephine: ,,Ik dacht dat te halen in een kruidenierswinkel. Maar zo werkte dat dus niet, daarvoor moet je bij de staat zijn.” De kinderen zijn in trek bij de Japanners. ,,Ze werden heel veel geaaid over hun blonde haartjes. We vertelden er wel bij dat we uit Nederland kwamen. Dat vonden ze prachtig.” Vanuit het verleden is er een band, vandaar. Denk aan het handeldrijven in de Gouden Eeuw via het eilandje Deshima.

Slapen op een tatami

Op de universiteit in Tokio is het niet eenvoudig communiceren. ,,Alleen de eindverantwoordelijke sprak Engels.” De kinderen gaan niet naar school: veel te dirigistisch en te gedisciplineerd, Josephine geeft ze les. Wat ze wel omarmen: het leven in huis. Slapen op een tatami. ,,Zó makkelijk”, zegt zij. ,,’s Morgens rol je je bedje op, verandert de slaapkamer in een huiskamer.”

Na een jaar komen ze weer naar Nederland, een hele ervaring rijker. Henk gaat terug naar de TU in Eindhoven. De wetenschapper heeft ook uitzonderlijke bestuurlijke kwaliteiten. Op zijn dertigste is hij lid van de Raad van Bestuur en voorzitter van de Hogeschool Raad. De vergaderingen zijn vermaard: binnen anderhalf uur zijn de agendapunten behandeld. Je ziet het ook aan hem: hij straalt autoriteit uit. Niet op basis van machtsdenken, maar kennis van zaken.

Toilet vol met KLM-huisjes

Daarom is hij erg gewild, ook binnen het bedrijfsleven. Gaat aan de slag bij Douwe Egberts. Als dat wordt overgenomen door Sara Lee, wordt hij directeur. ,,Toen heb ik heel veel gereisd. Ons toilet staat vol met KLM-huisjes.” Josephine: ,,Regelmatig zijn we naar de Verenigde Staten geweest.” Henk: ,,Veel gezien. Zoals New Orleans, de bakermat van de jazz. Ja, ik houd van die muziek.”

Na zijn pensioen zet Henk zich nadrukkelijk in voor het culturele leven in Zaltbommel, sinds 1974 hun woonplaats. Onder meer door zijn initiatief is de Poorterij er gekomen, hét culturele podium van de Bommelerwaard. Nu vindt hij het een uitdaging om enorme puzzels in elkaar te zetten. En Josephine? Zij is ruim 35 jaar geleden aan haar werkzame leven begonnen met De Blauwe Markies, papierwinkel en kartonnageatelier. Trots: ,,84 jaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Mooi, toch?”

Volledig scherm Het echtpaar De Wilt tijdens hun trouwdag zestig jaar geleden. © eigen archief