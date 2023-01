‘Tante Rietje had ons vijfentwintig jaar na haar dood met een groot raadsel opgezadeld’

door de lezerWat zit er toch in dat groene kistje? Na het overlijden van beide schoonouders kwam René de Leuw uit Goirle een kistje tegen. Het was ooit van tante Rietje geweest en nog nooit opgenmaakt. In zijn gedachte werd de verborgen schat in het kistje steeds groter.

Door de lezer Op deze plek schrijven lezers een verhaal of een column over wat hen bezighoudt. Deze keer René de Leuw uit Goirle. Lezers kunnen onderaan de bijdrage hun waardering geven met sterren.

Ze was echt een schat van een tante, die peettante van mijn vrouw. Nooit getrouwd geweest en altijd thuis blijven wonen. Haar vader was al vroeg weduwnaar geworden en Rietje, zoals ze genoemd werd, bleef thuis om voor vader en haar broers te zorgen. Toen iedereen het huis uit was bleef ze alleen achter. Tante Rietje was nogal klein van gestalte en had lange broers. In het dorp was ze een opvallende verschijning. Ze reed al jaren op een solex.

Op een ongelukkige dag in september kreeg ze een ongeluk met fatale gevolgen. Toen de erfenis verdeeld werd, kwam een deel terecht bij mijn schoonouders. Een metalen geldkistje dat op slot zat, de sleutel was waarschijnlijk verloren gegaan in de loop der jaren.

In een stoffig hoekje

Het kistje werd in het schuurtje ergens op een verloren plekje weg gezet. Het stond in dat stoffige hoekje verder te verstoffen. Na het overlijden van beide schoonouders moest het huis schoongemaakt worden voor de verkoop. Met vereende krachten werd het huis van de zolder tot de kelder leeggeruimd.

Ook de schuur moest eraan geloven en zo kwam het groene geldkistje weer in beeld. Ik schudde met het kistje en voelde dat er iets in zat. Dat maakte me nieuwsgierig naar de inhoud. Helaas ontbrak de sleutel en niemand wist zich van de inhoud iets te herinneren.

Tante Rietje had ons vijfentwintig jaar na haar overlijden met een raadsel opgescheept. Mijn fantasie ging met me op de loop. Op televisie kwam wel eens een programma over een teruggevonden schat. Je weet maar nooit. Oude aandelen, papiergeld, waardevolle brieven. Dus je weet maar nooit.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het mysterieuze groene kistje. Wat zou er toch in zitten? © Eigen archief

Naar de slotenmaker

De schat werd alsmaar groter en groter. Ik wilde zo snel mogelijk naar de slotenmaker maar het was al weekend en ook de maandag was de slotenwinkel heel toepasselijk gesloten. Dinsdag was ik de eerste klant die al trappelend van ongeduld stond te wachten, met het groene geldkistje of misschien wel schatkistje in mijn handen.

De slotenmaker hoorde mijn verhaal aan, en begon in verschillende laden en kasten te rommelen en vond uiteindelijk de sleutels die pasten op het geldkistje.

,,Dit is hem ,en nu nog het juiste nummer”, zei hij.

Hij rommelde nog verder in de kast. ,,Hebbes!” Hij draaide de sleutel om en opende de deksel van het groene geldkistje of kon ik zeggen: schatkist?! ,,Wilt u zien wat erin zit?”, zei hij enigszins grinnikend.

,,Nee laat maar dicht.”

De spanning opbouwen

Ik rekende af en ging naar huis. Ik moest me echt bedwingen om het kistje niet open maken. Nog even wachten, de spanning opbouwen vanavond bij de koffie zou ik het kistje open maken.

De hele dag verheugde ik me op dat moment. Om 20.00 uur dan eindelijk de ontknoping van het raadsel. Ik stak de sleutel in het slot en draaide dit open en tilde de deksel op. Toen begreep ik waarom de slotenmaker grinnikte toen hij vanochtend in het geldkistje keek.

In het kistje lag een doorzichtig plastic hoesje met daarin de reservesleutel. Een echte schat!

Poll Ik geef deze bijdrage Een ster

Twee sterren

Drie sterren

Vier sterren

Vijf sterren Ik geef deze bijdrage Een ster (0%)

Twee sterren (0%)

Drie sterren (0%)

Vier sterren (0%)

Vijf sterren (0%)