Tas met dure vis is weg, maar alles wat goed is, komt terug

Door de lezerYolanda van Gemert heeft net een tas met dure vis gekocht als die ineens is verdwenen. Ze baalt daar enorm van, maar uiteindelijk loopt het goed af. ‘Alles wat goed is, komt terug’.

Op deze plek schrijven lezers een verhaal of een column over wat hen bezighoudt. Deze keer Yolanda van Gemert uit Den Bosch. Lezers kunnen onderaan de bijdrage hun waardering geven met sterren.

Het is donderdagochtend; dat betekent markt op de Helftheuvelpassage in Den Bosch en ik ga op weg om lekkere vis te halen. Het is daar elke week een feestje van culturen bij de viskraam waar onze Jack je met plezier helpt. De bakken liggen weer vol verse en voor mij deels onbekende vis. Van roggen, kabeljauw, zalm tot inktvis, sardines, garnalen noem maar op. En Jack maakt alles wat je bestelt vol liefde voor je schoon.

Dorado’s verdwenen

Ik zie prachtige dorado’s en bestel er vier en dan ook maar gelijk een kilo gamba’s. Ik reken dertig euro af, en Jack overhandigt me de plastic tas met vis. Blij met de buit, loop ik naar mijn fiets vlakbij de groentekraam, en zet de tas even op de grond.

Dan zie ik mijn vriend Walled, ik heb hem al een tijdje niet gezien. Hij vertelt me het heugelijke nieuws dat nu ook zijn oudste dochter naar Nederland is gekomen; al was dat allemaal niet gemakkelijk.

Ik ben erg verrast, maar zie dan tot mijn schrik dat mijn net gekochte dorado’s zijn verdwenen! Mijn tas is weg! Ik kan niet meer luisteren naar de afloop van het verhaal maar ben in de ban van mijn vis. Waar is die gebleven? Wie heeft het meegenomen? Ik roep in het rond: ,,Heeft iemand mijn tas met vis gezien?”

Een aardige duit

Heeft iemand überhaupt iets gezien? Ik vraag het na bij Jack; niks gezien. ,,Kijk even bij de groentekraam”, zegt hij. Ook daar: niemand heeft iets gezien. Ik ben sprakeloos en twijfel wat te doen. Tjonge, dat had me al een aardige duit gekost. Wat te doen? Nog maar een keer bestellen? Ik weet hoe dol mijn bezoek op dorado’s is.

Ik moet het even verwerken en sta een beetje beteuterd voor Jacks’ kraam te drentelen. Zonder dat ik iets besteld heb, begint Jack opnieuw dorado’s schoon te maken en weegt weer een kilo gamba’s af. ,,Hier, neem maar mee”, zegt hij tot mijn grote verrassing. ,,Dat kan ikniet aannemen”, zeg ik.

,,Jawel, neem maar mee, geeft niet.” ,,Dan betaal ik toch op zijn minst de helft”, zeg ik. Hij wil er niets van horen. Ik glimlach van oor tot oor, zoiets maak je toch nooit mee?

,,Hartstikke bedankt Jack, dit zal ik niet gauw vergeten! Hartstikke lief van je”, kan ik nog uitbrengen.

Verkeerde tas

Vervolgens loop ik blij het winkelcentrum in. Als ik twintig minuten later weer terug bij mijn fiets kom, zie ik een man op me afrennen. ,,Oh, wat fijn dat ik je gevonden heb! Ik was al bang dat je weg zou zijn”, zeg hij.

,,Ik ben Abdul. Ik stond met jou bij de viskraam. Toen ik thuis met mijn vrouw de vis aan het uitpakken was, zie ik vis die wij helemaal niet gekocht hebben. Mijn vrouw had verschillende tassen op de grond staan en heeft toen per ongeluk jouw tas meegenomen. Ik herinnerde me jou nog en dat jij dit besteld hebt. Sorry mevrouw, het is een vergissing. Ik ben meteen op de fiets gesprongen met je tas om je deze terug te geven; ik hoopte dat je er nog zou zijn en wat een geluk dat ik je nog zie. Asjeblieft.”

Opnieuw val ik in een verbazend gegrinnik. Ik hou mijn tas in de lucht en zeg hem dat ik al nieuwe heb. ,,Oh?” zegt hij verbaasd, ,,je hebt al nieuwe gekocht? Geeft niet, geen probleem, dan betaal ik jou wel terug.”

Ik vertel Abdul dat ik niet heb betaald, maar deze tas met dezelfde vis, van Jack heb gekregen. Hij lacht: ,,Je hebt hem gekregen?”

,,Ja”, zeg ik, ,,dus ik stel voor, laten we teruggaan naar Jack en hem een tas teruggeven.”

Neem maar mee

Zo gezegd zo gedaan. Eenmaal terug bij de viskraam roep ik naar Jack dat de tas terecht is. Hij kijkt echter boos naar Abdul; hoe kon je die tas nou meenemen? Abdul legt het uit en zegt dat hij graag wil betalen. Maar daar wil Jack niets van weten. ,,Neem maar mee,”zegt hij.

Ik geloof mijn oren niet. ,,Neem maar mee”, herhaalt hij nog enkele keren. Maar Abdul laat zich niet vermurwen. Hij staat er op dat hij betaalt. En zo geschiedde. Al die tijd stond er een man aan de zijlijn het hele gebeuren gade te slaan. En met een brede glimlach op zijn gezicht zegt hij: ,,Alles wat goed is komt terug!”

