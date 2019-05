‘Verrek, een krabbel van Cruijff!’ Bosschenaar Frank de Wijs vond in een oud boek een bijzondere ansichtkaart

In een kringloopboek trof Frank de Wijs uit Den Bosch een bijzondere ansichtkaart aan. Gesigneerd in 1969 door Ajaxspelers en verstuurd door oud-profvoetballer Ruud Suurendonk. ,,Een handtekening zetten voor de wedstrijd was een leuk tijdverdrijf.”

Hij herkende direct de handtekening van Johan Cruijff, links op de ansichtkaart. En ook die van keeper Gerrit Bals en Piet Keizer. Bosschenaar Frank de Wijs (61) wist meteen dat hij iets bijzonders in handen had. ,,Mijn voetbalhart ging sneller kloppen bij het zien van deze krabbels van de Ajax-selectie.”

De Wijs loopt regelmatig kringloopwinkel De Opruimer van René Kolen binnen. Om te snuffelen tussen oude spullen. ,,Mijn oog viel afgelopen najaar meteen op het boek Topvoetbal ‘69-’70, geschreven door Hans Molenaar. Ik herkende het boek uit mijn jeugd. Ik was vroeger een voetballertje en had dit boek thuis ook. Regelmatig vergaapte ik me aan de foto’s van mijn helden George Best en Johan Cruijff. Uit nieuwsgierigheid en jeugdsentiment bladerde ik het boek nog eens door toen mijn oog viel op een ansichtkaart die als boekenlegger werd gebruikt. Met daarop handtekeningen van het hele Ajax-elftal.”

Achttien krabbels

Initiatiefnemer was Ruud Suurendonk. Zijn naam staat onderaan de kaart. Suurendonk (75) kan het zich nog herinneren. Ansichtkaarten versturen, met daarop de handtekeningen van alle spelers. Het was een vaste gewoonte als de voetballers van Ajax vijftig jaar geleden op pad waren voor een Europa Cup-wedstrijd. Daags voor de (met 4-1 verloren) finale in het toernooi van de landskampioenen tegen AC Milan in Madrid gebeurde dat ook. Alle 18 spelers hebben hun krabbel erop gezet: Johan Cruijff, Sjaak Swart, Piet Keizer en al die andere voetbalhelden van destijds die voor het eerst de finale van de toenmalige Champions League hadden behaald. De ansichtkaart werd vanuit het hotel in El Escorial verstuurd aan de Afdeling Inspectie van het Algemeen Handelsblad in Amsterdam. ,,Daar had ik gewerkt op de afdeling Inspectie en Propaganda. Ik moest er de proefabonnementen administreren”, herinnert Suurendonk zich. Op de kaart heeft hij als enige zijn naam gespeld. ,,Na de halve finale had ik een felicitatietelegram ontvangen van het Handelsblad. Dan was het wel zo netjes om nog iets van je te laten horen”, vertelt Suurendonk, die van 1965 tot 1972 voor Ajax uitkwam en in die periode vijftien Europa Cup-wedstrijden speelde.

Volledig scherm Johan Cruijff, Ruud Suurendonk en Gerrie Mühren in 1969. © ANP

Tijdverdrijf

Bij elke wedstrijd in Europa gingen de spelers er apart voor zitten als ze hun handtekening op een ansichtkaart zetten. Suurendonk: ,,Daar namen we dan effe de tijd voor. De meeste spelers verstuurden zo’n kaart naar familie en kennissen. Johan Cruijff, Piet Keizer en misschien nog wat anderen niet. Ze tekenden wel allemaal mee. In die tijd had je geen apps of mail. Met de telefoon kostte het vaak moeite om vanuit een hotel verbinding te krijgen. Een fototoestel nam je niet mee, want je was toch niet op vakantie... Handtekeningen zetten was een leuk tijdverdrijf.”

De spelers namen voor lief dat de kaarten pas werden bezorgd nadat ze zelf al lang en breed terug waren in Nederland. ,,Familie en kennissen stelden het erg op prijs, zo’n kaart. Je ziet ze nu wel eens opduiken op voetbalbeurzen”, aldus Suurendonk.

Even langs bij het Handelsblad

Toen Ajax eenmaal furore ging maken in Europa ruilde hij zijn werk bij het Handelsblad in voor een volledige baan als profvoetballer. ,,Bij het Handelsblad vonden ze wel altijd leuk als ik na een Europa Cup-wedstrijd langs kwam. Dan vertelde ik mijn vroegere collega’s wat we zoal mee hadden gemaakt en daar hadden ze bij de sportredactie ook veel belangstelling voor.”

In die tijd toen het inzetten van wisselspelers nog geen gewoonte was, volgde Ruud Suurendonk de meeste wedstrijden vanaf de bank. ,,Ik heb nooit een vaste plaats gekregen. Rinus Michels, onze coach, had wel veel vertrouwen in mij. Ik had hem eerder als trainer gehad bij de amateurclub JOS in Amsterdam. Toen Michels naar Ajax ging, nam hij mij mee. Als er nood aan de man was, liet Michels mij invallen. Dan moest ik meeverdedigen of voorin iets forceren. Historisch is mijn invalbeurt tegen Napoli in 1970. Toen moesten we een verlenging spelen en maakte ik daarin drie doelpunten waardoor we met 4-0 wonnen. Jammer alleen dat ik in geen enkele finale heb mogen invallen.”

Betere afloop

Frank de Wijs is natuurlijk erg blij met zijn bijzondere kringloopvondst. De kaart heeft hij netjes ingelijst. ,,Ik ben altijd Ajax-supporter geweest. Het is zo jammer dat ze dit jaar de finale van de Champions League niet gehaald hebben. Dan was deze kaart helemaal bijzonder geweest. En had de geschiedenis zich herhaald. Maar dan natuurlijk wel met een betere afloop!”