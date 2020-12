Vrijwilligers bezoeken 230 senioren in Tilburgse wijk De Blaak: ‘We mogen elkaar niet uit het oog verliezen’

komt allen tezamenMet een mooi of dankbaar gebaar zorgen we met z’n allen voor wat licht in de donkere dagen voor Kerst. Zoals Nelly van der Bijl. Ze bezoekt met een aantal vrijwilligers ouderen in de Tilburgse wijk De Blaak om ze iets lekkers te overhandigen.

Bij één voordeur kreeg Nelly van der Bijl kippenvel. Een oude mevrouw, dik in de negentig, deed voorzichtig de deur open. Ze keek ietwat wantrouwend toen ze Van der Bijl zag staan met iets lekkers. Toen ze haar verrassing had gekregen, was ze verbaasd. ,,Ik heb al dagen niets leuks meegemaakt, eindelijk iets fijns vandaag. Bedankt!”

Extra eenzaam

Kerst wordt dit jaar voor veel ouderen extra eenzaam. In het kader van ‘Komt allen tezamen’ bezocht Van der Bijl, samen met tien andere vrijwilligers van wijkraad De Blaak, de afgelopen dagen 230 senioren in de Tilburgse wijk De Blaak. ,,De actie van het Brabants Dagblad is een mooi initiatief om iets voor een ander te doen”, zegt Van der Bijl. Omdat wij de afgelopen maanden weinig voor onze senioren konden betekenen hadden wij een initiatief bedacht dat daar naadloos bij past. “

De vrijwilligers van de wijkraad gingen op pad en namen voor alle ouderen een chocolade kerstboom mee. Maar het draaide niet alleen om het lekkers bij de koffie. Het ging vooral om het contact, het elkaar even zien. ,,Normaal gesproken spreek je elkaar op straat, bij de supermarkt of een seniorenbijeenkomst. Nu verlies je elkaar makkelijk uit het oog”, zegt Van der Bijl. ,,We wilden de ouderen persoonlijk goede feestdagen wensen en tegelijkertijd vragen hoe het met ze gaat in deze moeilijke tijd. Redden ze het wel of hebben ze nog iets nodig? Je merkte echt dat veel mensen hun ei kwijt moesten. Even vertellen over een familielid dat ziek is geworden of een praatje over koetjes en kalfjes of deze bijzondere situatie. Ze voelden zich gehoord, daar doen we het voor.”

Volledig scherm De ouderen kregen een chocolade kerstboom van wijkraad De Blaak. © mijnbd

Oud, maar nog niet vergeten

Van der Bijl is een aantal middagen op pad geweest. ,,Ik had veertig adressen en overal werd het bezoekje aan de deur enorm gewaardeerd. ‘Ik ben dan wel oud, maar nog niet vergeten’, zei een mevrouw. Dat doet je dan toch wel wat. En veel mensen vroegen zich af waarom ze iets kregen. Soms vroegen ze of ze ervoor moesten betalen. Mensen zijn het niet meer gewend om zomaar verrast te worden.”

Ook van de andere vrijwilligers hoorde Van der Bijl alleen maar goede verhalen. ,,Iedereen kwam enthousiast en met mooie verhalen terug. Van ‘wat gezellig, waarom krijg ik dat’ tot ‘je maakt mijn dag weer goed’. Wat ons betreft was het een geslaagde actie.”

Extra zorgen

De harde lockdown zorgde wel voor extra zorgen. Want je kunt in deze tijd niet overal zomaar binnenvallen. ,,Natuurlijk hebben we ons aan alle coronamaatregelen gehouden. Maar deze strenge maatregelen moeten er niet voor zorgen dat we elkaar niet meer kunnen zien. We gingen niet naar binnen bij de mensen en bleven op anderhalve meter afstand. En ook het mondkapje bleef op, ook al was ik daardoor soms slecht te verstaan voor sommige ouderen. Uiteindelijk gaat het om het gebaar, om het omzien naar elkaar. En dat is gelukt.”