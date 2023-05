‘Wij prikten de voetbal van de Duitsers lek, als kleine verzetsdaad’

Door de lezerIn de week van 4 en 5 mei herdenken en herinneren we wat er in oorlogstijd is gebeurd. Bob van Helsdingen (91) uit Oisterwijk maakte als kind de Tweede Wereldoorlg mee. En dat heeft diepe sporen achtergelaten. Nog altijd zijn heftige oorlogsherinneringen haarscherp aanwezig.

Door de lezer Op deze plek schrijven lezers een verhaal of een column over wat hen bezighoudt. Deze keer Bob van Helsdingen uit Oisterwijk. Lezers kunnen onderaan de bijdrage hun waardering geven met sterren.

Met een variatie op het Joodse gezegde ‘Je kunt een kind wel uit de oorlog halen, maar hoe haal je oorlog uit het kind’ zou ik willen toevoegen ‘Hoe haal je oorlog na zoveel jaren nog uit oude mensen!’ Sinds 2017 heb ik vanaf deze plaats elk jaar een oorlogsverhaal mogen vertellen. Ook nu laat ik vooral mijn gedachten gaan over die verschrikkelijke laatste maanden van 1944 en die beginmaanden van 1945.

Het is geen logisch verhaal geworden, maar een angstige film met een aaneenschakeling van onthutsende oorlogsflitsen, ervaren door een kind van 12 jaar. Twee Joodse families ondergedoken bij ons in huis, vader in de illegaliteit en ik af en toe zijn hulpje.

Tegen de muur gezet

Ons huis was een gesloten en zwijgzaam onderkomen. Mijn moeder was al jaren dood. Haar graf was voor ons een soort bedevaartsoord. Op een morgen toen ik het kerkhof verliet, zag ik een groep mannen, begeleid door zwaar gewapende Duitse soldaten. Ik ging het groepje uit nieuwsgierigheid volgen. Tegenover de kazerne werden tien mannen tegen een muur gezet. Ik bleef kijken, maar ik kreeg van een van die Duitsers een schop onder m’n kont en schreeuwend gebaarde hij dat ik door moest lopen. Toen ik de hoek om was, hoorde ik het felle geratel van mitrailleurs. Tien willekeurig gekozen mannen werden hier uit wraak gefusilleerd.

Op een dag zag ik opnieuw een grote groep mannen voorbij komen. Ze strompelden meer dan dat ze liepen. Allemaal hadden ze een kale kop. Ook zij werden begeleid door een troep Duitse SS’ers. Veel mensen stonden langs de kant en gooiden de mannen alles wat eetbaar was toe. Ik hoorde dat die mannen van het P.D.A. (Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort), onderweg waren naar het station met fatale bestemming: kampen in Duitsland. Ze lieten briefjes vallen die door de mensen snel werden opgepikt. Ik zag ook dat sommige mensen petten en mutsen naar de mannen gooiden. En vanwege de grote verwarring zag ik later enkele mannen met pet of hoed op stiekem de groep verlaten. Ze konden ontsnappen omdat ze niet meer behoorden tot de kale karavaan.

Duitsers en Landwachters (hulppolitie van de NSB) bepaalden het straatbeeld. Mensen, die na een lange hongertocht door te ruilen etenswaren hadden verworven en op de terugweg waren, werden door die boeven aangehouden en beroofd. Ik heb het gezien en ik zie het nog.

Een prikje in de bal

Er werd gevoetbald door de Duitsers onderling. We gingen graag kijken en dat was lachen. Als de bal over de sloot kwam, gingen wij die heel gedienstig halen maar prikten stiekem met een hele fijne naald een gaatje in de bal. Je zag ze nog even spelen, maar toen kwam de reservebal al. Ook die ging over de sloot, kreeg zijn prikje en terug in het veld was de wedstrijd vrij snel afgelopen. Er waren geen ballen meer. Onze verzetsdaad was geslaagd.

Quote Plotseling viel er een revolver uit de holster! De Duitsers hadden het zo druk met elkaar, dat wij bliksem­snel die revolver in handen kregen. De verzetsbe­we­ging was er weer erg blij mee

Als Duitsers dronken waren, gingen ze helemaal over de rooie. Vooral als ze onderling gingen knokken. Ik stond met een paar vriendjes naar zo’n vechtpartij te kijken. Het ging er hard aan toe. Plotseling viel er een revolver uit de holster! Ze hadden het zo druk met elkaar, dat wij bliksemsnel die revolver in handen kregen. De verzetsbeweging was er weer erg blij mee.

Vindingrijk met beukennootjes en kastanjes

De hongerwinter voor de deur: luxe artikelen, maar ook alledaagse artikelen als zeep, toiletpapier, zout, lucifers waren er niet meer. En na een tijd nog maar 400 gram brood in de week. Geen elektriciteit, geen gas en zelfs weinig of geen drinkwater. Als kind allemaal ervaren en eronder geleden. Maar we waren ook vindingrijk en altijd op zoek naar eten. Met beukennootjes en gejatte eetbare kastanjes vergat je even je hongergevoel.

Ik begon een handeltje in toiletpapier. Op zoek naar schaarse kranten zoals de Duitse Zeitung en die verraderskrant: Volk en Vaderland. We maakten daar vierkante velletjes van, en door een pakketje van 25 van die blaadjes haalden we een stukje touw heen. ,,Asjeblieft, heerlijk vijandig toiletpapier.” We ruilden dat altijd tegen brood. Wij een hap, zij iets voor het gat!

Door oplichters beroofd

Ruilen was nog de enige mogelijkheid om aan iets eetbaars te komen.Maar ook dat heb ik duur moeten bekopen. Met mijn broer gingen we naar een adres waar wij onze typemachines konden ruilen tegen kaas en boter. Toen de zogenaamde overdracht zou plaatsvinden, kwamen er ineens twee heren in grijze regenjassen en een gleufhoed op binnen. Zogenaamde Duitse Sicherheidsdienst. Ik vond wel dat ze slecht Duits spraken. Hoe het ook zij, wij werden door deze oplichters beroofd van onze dure machines.

Hongerende mensen zien, dat doet wat met je als kind en in mijn verdere leven tot op de dag van vandaag is dat nooit uit mijn beeld verdwenen. Jaren na de oorlog heb ik nog vaak gedroomd van kelders, waar ik proviand, water en kaarsen op sloeg.

Bijna elk jaar op 4 mei ga ik terug naar Amersfoort om de dodenherdenking mee te maken in het Kamp. En op weg naar de fusillade-plaats moet ik denken aan de Latijnse parafrasering van P.D.A. (Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort) door de inmiddels heilig verklaarde priester Titus Brandsma, die na zijn verblijf hier in het kamp, vermoord is in Dachau. Hij liet optekenen: ‘Probamur Dum Amarum’, dat betekent ‘Wij worden beproefd omdat we geliefd zijn!’

