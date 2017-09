Wordt jouw huisdier de nieuwe internetsensatie?

Kent u Grumpy Cat? Deze chagrijnig kijkende kat is een echte internetster en brengt jaarlijks zo’n 80 miljoen euro op. Op Facebook heeft deze kat meer dan 8 miljoen likes en op Instagram miljoenen volgers. En hij schittert als wassen beeld in Madame Tussauds in Washington. Er is zelfs een kersttfilm over hem gemaakt. En dat alleen door zijn stuurse gezichtsuitdrukking in combinatie met prachtig helderblauwe ogen en een schattige uitstraling.

Het succesverhaal van Grumpy Cat begon eigenlijk heel onschuldig. De eigenaar postte een foto online en die werd opgepikt door anderen. Van de foto werden zogenoemde memes gemaakt, foto’s met verschillende chagrijnige bijschriften met als doel een humoristisch effect te creëren. En zo werd Grumpy Cat een hype.

Schattig uiterlijk

De laatste jaren zien we huisdieren steeds vaker terug op social media. Op Instagram is het elke dag Dierendag. Daarom is Mijn BD op zoek naar een Brabantse ‘Grumpy Cat’. Een huisdier dat voor een dag internet verovert. Misschien vanwege het schattige uiterlijk, een aparte uitstraling of juist omdat ie zo heel lelijk is. En natuurlijk hoeft het geen kat te zijn. Honden, vissen, cavia’s, konijnen, als het maar een huisdier is. Misschien steelt uw huisdier op Dierendag de show op social media.

De winnende foto wordt op 4 oktober geplaatst op verschillende social media-kanalen van het Brabants Dagblad zoals Instagram, Facebook en Twitter. En natuurlijk staat uw huisdier prominent op bd.nl/mijnbd. En als extraatje de dag na Dierendag met foto en interview op de Mijn BD-pagina in de krant. Uw hond of kat is op Dierendag een echte ster waar je niet omheen kunt.

Meedoen

Denkt u dat uw huisdier het in zich heeft om voor een dag beroemd te zijn? Doe dan mee! En dat is heel eenvoudig. Ga naar bd.nl/mijnbd om daar een foto in te sturen van uw huisdier. Vul alle gegevens in en vertel in het kort waarom uw huisdier het verdient om een dag beroemd te zijn. U kunt daar ook aangeven welke andere hond, kat of konijn u het meest bijzonder vindt. De winnaar krijgt persoonlijk bericht. Laat uw huisdier stralen op Dierendag!